Ripple和Peersyst與哥倫比亞Banco de la República合作推進區塊鏈技術的實施和利用

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--企業區塊鍊和加密解決方案的領導者Ripple今日宣布與哥倫比亞中央銀行Banco de la República合作，探索區塊鏈技術用例。

中央銀行將與資訊通訊科技部 (MinTIC) 一起試行用例，透過Ripple的CBDC平台增強哥倫比亞的大額支付系統。該平台由節能的開源區塊鏈XRP Ledger (XRPL) 提供支援。此次試點將作為由MinTIC領導的區塊鏈實驗第三階段的一部分進行開發。

在MinTIC下屬數位政府理事會的指導下，該專案將持續到2023年底。MinTIC區塊鏈實驗第三階段的目標是透過互動和合作的現實應用實驗，教育國家和地區的公共實體，以便其瞭解區塊鏈技術無與倫比的速度、可擴展性和透明度如何徹底顛覆支付系統和資料管理。Ripple的CBDC平台是針對中央銀行的端到端解決方案，憑藉這些關鍵功能，將在不損害公共資源的情況下，在受控環境中進行試驗和測試。

ICT部長Mauricio Lizcano在強調該專案的重要性時說道：「透過在開發區塊鏈技術的解決方案中獲得的結果，可對潛在效率進行評估。該解決方案能夠以安全和高效的方式改善和補充各實體的流程。此外，它將提供技術解決方案（原型），以模擬大額支付系統中的不同用例。」

中央銀行業務和CBDC副總裁James Wallis表示：「哥倫比亞Banco de la República和MinTIC對區塊鏈創新的前瞻性思考將幫助組織在數位時代開闢營運新方式。藉助基於XRPL的Ripple CBDC平台的力量，該專案將為公共部門區塊鏈技術應用的變革性進步鋪平道路。該夥伴關係展示了我們對推動創新和效率的承諾，並最終支持公共實體釋放安全和透明交易的全部潛力。」

Peersyst Technology執行長Ferran Prat也強調說：「作為在拉丁美洲實施區塊鏈技術的基準技術公司，我們與MinTIC的合作夥伴關係要求我們在選擇技術時採用最嚴苛的標準。就針對中央銀行的支付和技術而言，Ripple是該行業的基準領導者，也是Banco de la República釋放其大額支付系統技術潛力的最佳盟友之一。」

有關此試點計畫的更多資訊將在今年晚些時候圍繞具體用例和實施披露。若要從MinTIC瞭解有關此專案的更多資訊，請瀏覽：https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-prensa/Noticias/

關於Peersyst：

Peersyst Technology是一家專業的區塊鏈技術公司，在公共和私營部門開發和實施基於分散式賬本技術的解決方案方面擁有豐富的經驗。Peersyst Technology於2021年被MinTIC選為在哥倫比亞公共部門實施區塊鏈技術的基準盟友之一。公司與不同實體以及大型私營公司合作，並定位為在拉丁美洲地區實施該技術的基準領導者。

關於Ripple

Ripple是企業區塊鍊和加密解決方案的領導者，並改變了世界發展、管理和代幣化價值的方式。Ripple的商業解決方案更快、更透明且更具成本效益，旨在解決長期以來的效率低下問題。我們與合作夥伴和廣大的開發者社區合作，探索以加密技術激發新商業模式並為更多人創造機會的用例。我們的每一個解決方案透過增加對包容性和可擴展金融系統的存取，並利用碳中性區塊鏈技術和綠色數位資產XRP，致力於打造更可持續的全球經濟和地球。我們正是以這些方式履行我們的使命，為一個沒有經濟壁壘的世界構建加密解決方案。

關於XRP Ledger

XRP Ledger (XRPL) 是一個開源、公共和去中心化的第1層區塊鏈，由全球開發者社區領導。它快速、節能且可靠，十多年來一直是最適合大規模實現代幣化資產交割和流動性的區塊鏈。憑藉易開發性、低交易成本和專業社區，它為開發人員提供了強大的開源基礎，以執行要求最嚴苛的專案，同時不會影響XRPL精簡、高效的功能集。XRPL支持各種服務和用例，包括支付、鏈上金融和代幣化。如需瞭解更多資訊，請瀏覽XRPL.org。

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