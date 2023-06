Fornecedor de armazenamento de energia INTILION: sistema de armazenamento de energia em grande escala Scalecube auditado e segurado pela Munich Re

PADERBORN, Alemanha e MUNIQUE--(BUSINESS WIRE)--O fornecedor de armazenamento de energia INTILION assinou hoje um acordo de colaboração a longo prazo com o Munich Re Group ("Munich Re"), o maior ressegurador do mundo em termos de receitas de prémios. O produto de seguro oferecido pela Munich Re proporciona à INTILION a capacidade de segurar as reclamações dos clientes decorrentes da garantia de desempenho e garantia de produto (Seguro de garantia do produto e do desempenho). Estes compromissos são o resultado de um extenso processo de auditoria do INTILION | scalecube pela MunichRe.

O Dr. André Haubrock, Diretor Executivo da INTILION AG, afirma: "Se havia necessidade de um selo de aprovação para a qualidade e longevidade do nosso produto, este foi agora fornecido pela MunichRe após um processo de testes muito rigoroso. Estamos orgulhosos pelo facto de a respeitada resseguradora ter concordado em oferecer um seguro que cobre os cinco anos de garantia e os 10 anos de garantia de desempenho que a INTILION oferece aos seus clientes. Esta abordagem a longo prazo dá aos nossos clientes a segurança e a capacidade de planeamento necessárias quando utilizam as nossas soluções de armazenamento em grande escala até 100 MWh."

O acordo de cooperação entre a INTILION e a MunichRe foi assinado hoje pelo Dr. André Haubrock, na qualidade de CEO da INTILION, e pelo Dr. Sebastian Scholz, Diretor de Produtos de Armazenamento de Energia, em nome do Munich Re Group, numa cerimónia realizada durante a feira comercial "The Smarter E", em Munique.

Sobre a INTILION AG

A INTILION Aktiengesellschaft é um fornecedor líder de soluções de armazenamento de energia (ESS) inovadoras, altamente escaláveis e integráveis, com uma gama abrangente de serviços, principalmente para utilização em infraestruturas críticas e relevantes para o sistema, tais como aplicações comerciais, industriais e de rede. As capacidades de armazenamento dos produtos ESS inteligentes baseados em iões de lítio da empresa variam entre 70 kWh e 100 MWh. O portfólio de soluções e serviços da INTILION está a liderar o caminho para um setor energético descarbonizado, flexível e digital, permitindo a transição para uma utilização de energia neutra para o clima, renovável e limpa. Os clientes da empresa incluem empresas de serviços públicos e distribuidores de energia locais, regionais e internacionais, bem como distribuidores de sistemas e contratantes de engenharia, aquisição e construção (EPC) na Europa. A INTILION AG tem sede em Paderborn, na Alemanha, e pertence ao grupo familiar HOPPECKE, com uma herança de mais de 95 anos de experiência e excelência em engenharia de baterias.

Para mais informações, consulte https://intilion.com.

Sobre a Munich Re

O Munich Re Group é um dos principais fornecedores mundiais de resseguros, seguros primários e soluções de risco relacionadas com seguros, empenhado em promover o crescimento sustentável e a inovação no setor das energias renováveis. O seguro para a Intilion é subscrito por uma seguradora primária do Munich Re Group, uma companhia de seguros internacional com classificação S&P AA.

Para mais informações, visite www.Munichre.com ou Seguro de Sistemas de Armazenamento de Energia Elétrica | Munich Re.

