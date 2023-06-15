Canva推出全球開發者平臺、5000萬美元基金和全新的整合功能，以擴大Canva應用程式市場

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--今天，全球唯一的多合一視覺傳達平臺Canva在舊金山舉辦該公司的首屆開發者大會Canva Extend。該公司推出全新的Canva開發者平臺，其中包括一組API和開發工具，使開發人員能夠為該公司的1.35億每月活躍用戶提供其應用程式或平臺。Canva還宣佈設立5000萬美元的Canva Developers創新基金，以支援應用程式開發人員為Canva社群提供愉悅和創新的體驗。

Canva為開發人員提供了在平臺上建構的多種方式，並發佈Canva Apps SDK（軟體開發工具組）供公眾使用。此外，該公司還宣佈將於今年稍晚推出其首個Canva Connect API（REST API）、發佈Canva Apps SDK UI庫並預覽公司的API路線圖。

在過去九個月中，Canva Apps SDK一直處於測試階段，等候名單上有超過11,000名開發人員。目前，等候名單上的開發人員以及任何想要建構或將其應用程式整合到Canva中的人士，都可以直接接觸一直在尋求更好的設計、提高生產力並簡化工作流程的全球社群。Canva即日起誠邀全球開發人員加入Canva Developers，有意者請點選此處。

與此同時，Canva已承諾對其首個Canva Developers創新基金投入5000萬美元，以投資於富有創意和創新力的應用程式開發人員，並協助他們為Canva社群締造全新體驗。為促進Canva上應用程式的成長和採用，該基金將以財務補助和專家指導的形式提供支援。它還將專注於支持在全球市場中代表性不足的開發人員。

Canva生態系統負責人Anwar Haneef表示：「我們很高興能與我們的beta夥伴攜手合作，以簡化Canva中的應用程式創建，並對這方面的發展態勢感到振奮。向更廣泛的開發者社群開放我們的設計引擎，使我們可以將其應用程式和服務即時分發給Canva上的數百萬人。他們可以利用我們社群的寶貴回饋和創意，而社群則將受益於全新的方法以達成其目標。」

Canva Connect API

Canva Connect API是該公司的首個REST API，將為使用Canva的團隊簡化流程和促使流程自動化。開發人員很快將能夠將任何應用程式與Canva連接，以便設計、資產、評論等可以跨平臺無縫同步。Connect API還將支援簡化的檔案和設計管理。開發人員可以透過程式設計方式將資產上傳到Canva資料夾中，以加快團隊設計速度，或從任何地方存取已完成的Canva設計，並以任何格式發佈。即日起，開發人員可以加入等候名單，並成為今年稍晚存取測試版的首批開發人員之一。

Canva Apps SDK和Apps API

今天，Canva的SDK結束了beta測試，讓更多的開發人員和平臺能夠輕鬆創建Canva應用程式。入門工具組使開發人員能夠在幾分鐘內啟動並運行其第一個應用程式，並使用Canva專門建構的API進行擴充。開發人員現在可以支援人們透過Canva應用程式獲取、添加內容、編輯設計、驗證用戶身份、匯出和發佈，以及提供資料。

Canva已與開發人員社群就測試計畫合作了九個月，以創建新的應用程式，從而在使用Canva進行設計時可釋放創意並簡化工作流程。在此期間，用於建構這些測試版應用程式的API已有所改良，在Canva Extend上，公司宣佈以下API現已可供公眾使用：

Asset ：使用Asset API將媒體上傳到用戶的媒體庫，以獲得快速、高效的體驗。

：使用Asset API將媒體上傳到用戶的媒體庫，以獲得快速、高效的體驗。 Data ：使用Data API成為資料來源並無縫導入資料。

：使用Data API成為資料來源並無縫導入資料。 Design ：Design API可以建構新的設計工具，將內容添加到設計中，讀取和編輯現有內容，或讓您的用戶匯出和發佈他們的設計，以完成端到端的內容管理流程。

：Design API可以建構新的設計工具，將內容添加到設計中，讀取和編輯現有內容，或讓您的用戶匯出和發佈他們的設計，以完成端到端的內容管理流程。 Fetch ：使用Fetch將HTTP請求發送到第三方伺服器。Fetch是多用途Web API，用於與外部服務整合和將任務卸載到伺服器等任務。

：使用Fetch將HTTP請求發送到第三方伺服器。Fetch是多用途Web API，用於與外部服務整合和將任務卸載到伺服器等任務。 User：使用User API彌合差距。確保您的應用程式安全，並使用戶能夠透過您的平臺進行身分驗證。

Canva上的AI Apps

與Canva自己的AI驅動工具一樣，Canva上的AI Apps促使創意過程最佳化，以更輕鬆地實施想法。全新的Canva Apps API旨在支援具有一系列針對性AI功能的AI應用程式開發。對現有AI驅動的Canva應用程式的反應證明了更高的需求——在短短九個月內，我們的生成式AI產品（如Text to Image和Magic Edit）就生成了超過2億張圖片。

隨著Soundraw和 D-ID等AI音訊應用程式於最近推出，Canva上的全套AI應用程式得到了擴充。這些應用程式可以創建AI生成的化身，用於簡報、社群貼文、資訊圖表、數位簡歷等。來自 Murf AI、Neiro AI、Play HT、vAIisual的應用程式即將推出，以進一步提高Canva用戶的生產力和創造力。

全新和即將推出的Canva應用程式

在Canva Extend上，該公司還展示了近幾週在Canva上推出或即將推出的20多個應用程式，從無縫檔案管理和存取儲存在Brandfolder或Sharepoint中的資產，到直接從Canva向Issuu發佈雜誌的能力。

Issuu執行長Joe Hyrkin表示：「在過去兩年中，使用Issuu來轉換、託管和共享在Canva中所創建內容的組織和個人數量增至四倍。隨著能夠觸及受眾的社群媒體管道不斷增加，企業深知創建一次內容並各處分享的必要性。我們全新的Canva整合功能將為創作者以及新的Canva Apps API和開發人員工具簡化工作流程，從而更輕鬆地為日益依賴我們兩個平臺的大量共同客戶提供服務。」

以下是目前可用的全新和值得關注的應用程式：

Acquia by Widen - 連接您的帳戶，將您的品牌資產無縫引進到Canva。

- 連接您的帳戶，將您的品牌資產無縫引進到Canva。 Bingo Cards - 輸入單字表，或從我們的範例中選擇，然後生成一組自訂賓果卡。

- 輸入單字表，或從我們的範例中選擇，然後生成一組自訂賓果卡。 Brandfolder - 導覽、瀏覽和搜尋Brandfolder圖片和視訊資產以用於Canva中。

- 導覽、瀏覽和搜尋Brandfolder圖片和視訊資產以用於Canva中。 Bynder - 導覽、瀏覽和搜尋Bynder圖片和視訊資產以用於Canva設計。

- 導覽、瀏覽和搜尋Bynder圖片和視訊資產以用於Canva設計。 Code Format - 貼上來自任何程式設計語言的原始程式碼，以製作程式碼的語法突顯圖片用於設計之中。

- 貼上來自任何程式設計語言的原始程式碼，以製作程式碼的語法突顯圖片用於設計之中。 D-ID AI Presenters - 令您的設計更精彩，並與D-ID的Al Presenters互動。選擇一位簡報者或上傳您自己的簡報者，添加文字，我們的外掛程式將立即生成一位Al簡報者。

- 令您的設計更精彩，並與D-ID的Al Presenters互動。選擇一位簡報者或上傳您自己的簡報者，添加文字，我們的外掛程式將立即生成一位Al簡報者。 DataPocket - 直接在Canva中存取一流電子商務平臺的產品目錄圖片或價格資訊，以協助您設計下一個社群媒體圖形、廣告橫幅等。

- 直接在Canva中存取一流電子商務平臺的產品目錄圖片或價格資訊，以協助您設計下一個社群媒體圖形、廣告橫幅等。 Dynamic QR Codes - 無需離開Canva，即可將由Hovercode驅動的時尚二維條碼添加到您的設計中。

- 無需離開Canva，即可將由Hovercode驅動的時尚二維條碼添加到您的設計中。 Flowcode - 納入自訂的Flowcode二維條碼以驅動和衡量消費者與您的數位和印刷材料的互動。

- 納入自訂的Flowcode二維條碼以驅動和衡量消費者與您的數位和印刷材料的互動。 Google Drive - 使用此更新版應用程式在Canva中存取您的檔案和資產，並將完成的設計直接上傳到您的Google Drive。

- 使用此更新版應用程式在Canva中存取您的檔案和資產，並將完成的設計直接上傳到您的Google Drive。 Issuu - 瀏覽現有的Issuu出版物和查閱分析，以幫助您規劃下一個設計，或將您的設計發佈到Issuu。

- 瀏覽現有的Issuu出版物和查閱分析，以幫助您規劃下一個設計，或將您的設計發佈到Issuu。 Mockups - 使用免費的產品模型生成器實現您的設計。

- 使用免費的產品模型生成器實現您的設計。 Sharepoint - 將您的SharePoint帳戶連接到Canva並存取您的檔案系統，以便輕鬆地將檔案添加到Canva設計中。

- 將您的SharePoint帳戶連接到Canva並存取您的檔案系統，以便輕鬆地將檔案添加到Canva設計中。 Soundraw - 使用Soundraw的AI為您的Canva設計創作獨特的歌曲或節拍。

即將在Canva上架的應用程式包括：

Amazon - 將Amazon產品圖片添加到您的Canva設計中，並在發佈到Amazon創意資產庫前參照Amazon指南進行檢查。

- 將Amazon產品圖片添加到您的Canva設計中，並在發佈到Amazon創意資產庫前參照Amazon指南進行檢查。 Bitly - 直接在Canva中創建短版URL和二維條碼。

- 直接在Canva中創建短版URL和二維條碼。 Frontify - 從Frontify的品牌管理軟體輕鬆存取您的資產以用於Canva，並在完成後將設計直接上傳到Frontify。

- 從Frontify的品牌管理軟體輕鬆存取您的資產以用於Canva，並在完成後將設計直接上傳到Frontify。 HeyGen - 為Canva創建AI驅動的發言人視訊。

- 為Canva創建AI驅動的發言人視訊。 Later.com - 將您的Canva設計匯出到Later以在社群媒體上發佈。

- 將您的Canva設計匯出到Later以在社群媒體上發佈。 Murf AI - 從視訊到簡報，在短短幾分鐘內為您的Canva設計添加配音。

- 從視訊到簡報，在短短幾分鐘內為您的Canva設計添加配音。 Neiro AI - 使用超逼真的數位分身在Canva中創建視訊。

- 使用超逼真的數位分身在Canva中創建視訊。 PatternedAI - 使用PatternedAI為您的Canva設計生成獨特的圖案。

- 使用PatternedAI為您的Canva設計生成獨特的圖案。 PlayHT - 將您的Canva設計轉變為身臨其境的多媒體簡報、產品示範，以及具有超逼真AI語音和語音複製的互動社群媒體內容。

- 將您的Canva設計轉變為身臨其境的多媒體簡報、產品示範，以及具有超逼真AI語音和語音複製的互動社群媒體內容。 soona - 將來自soona的產品圖片和視訊無縫導入Canva設計空間，從而擴展您的內容工作流程。

- 將來自soona的產品圖片和視訊無縫導入Canva設計空間，從而擴展您的內容工作流程。 PeopleMaker by vAIsual - 可為您的Canva設計創建逼真的訂製型合成人類模型的強大工具。

- 可為您的Canva設計創建逼真的訂製型合成人類模型的強大工具。 SwayTribe - 讓您可以在Canva中存取Instagram分析的便捷方式。

- 讓您可以在Canva中存取Instagram分析的便捷方式。 VNTANA - VNTANA 3D嵌入工具讓您可以將來自VNTANA平臺的3D模型直接嵌入到Canva設計中。

關於Canva

2013年推出的Canva是免費的線上視覺傳達和協作平臺，其使命是支持世界上的每個人進行設計。它具有簡單的拖放式使用者介面和廣泛的範本，從簡報、文件、網站、社群媒體圖形、海報、服裝到視訊，結合龐大的字體庫、照片庫、插圖、視訊片段和音訊剪輯，任何人都可以構思創意並創造出美麗的事物。

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