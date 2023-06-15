Canva推出全球开发者平台、5000万美元基金和全新的集成功能，以扩展Canva应用程序市场

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--今天，全球唯一的一体式视觉交流平台Canva在旧金山举办了公司的首届开发者大会Canva Extend。该公司推出了全新的Canva开发者平台，其中包括一组API和开发工具，以支持开发人员为公司的1.35亿月活跃用户提供其应用程序或平台。Canva还宣布设立5000万美元的Canva Developers创新基金，以支持应用程序开发人员为Canva社区提供令人愉悦的创新体验。

Canva为开发人员提供了在平台上进行构建的多种方式，并发布了Canva Apps SDK（软件开发工具包）供公众使用。此外，该公司还宣布将于今年晚些时候推出其首个Canva Connect API（REST API），发布了Canva Apps SDK UI库并提供了公司的API路线图预览版。

在过去九个月中，Canva Apps SDK一直处于测试阶段，等待名单上有超过11,000名开发人员。目前，等待名单上的开发人员以及任何想要构建或将其应用程序集成到Canva中的人士，都可以直接接触一直在寻求更好的设计、提高生产力并简化工作流程的全球社区。Canva即日起诚邀全球开发人员加入Canva Developers，有意者请点击此处。

与此同时，Canva已向其首个Canva Developers创新基金投入5000万美元，以投资于富有创意和创造力的应用程序开发人员，并帮助他们为Canva社区缔造全新体验。为加速Canva上应用程序的增长和采用，该基金将以财务拨款和专家指导的形式提供支持。它还将侧重于支持在全球市场中代表性不足的开发人员。

Canva生态系统负责人Anwar Haneef表示：“我们很高兴能与我们的beta合作伙伴携手合作以简化Canva中的应用程序创建，并对这方面的发展势头感到振奋。通过向更广泛的开发者社区开放我们的设计引擎，我们可以将其应用程序和服务即时分发给Canva上的数百万人。他们可以利用我们社区的宝贵反馈和创造力，而社区则将受益于全新的方法以实现其目标。”

Canva Connect API

Canva Connect API是该公司的首个REST API，将为使用Canva的团队简化和自动化流程。开发人员很快将能够将任何应用程序与Canva连接，以跨平台无缝同步设计、资产、评论等。Connect API还将实现简化的文件和设计管理。开发人员可以通过编程方式将资产上传到Canva文件夹中，以加快团队设计速度，或从任何地方访问已完成的Canva设计，并以任何格式发布。即日起，开发人员可以加入等待名单，并成为今年晚些时候在测试版中访问它的首批开发人员之一。

Canva Apps SDK和Apps API

今天，Canva的SDK结束了beta测试，让更多的开发人员和平台能够轻松创建Canva应用程序。入门工具包允许开发人员在几分钟内启动并运行其第一个应用程序，并使用Canva专门构建的API对其进行扩展。开发人员现在可以支持人们通过Canva应用程序获取、添加内容、编辑设计、验证用户身份、导出和发布，以及提供数据。

Canva已与开发人员社区围绕测试计划合作了九个月，以创建新的应用程序，从而在使用Canva进行设计时释放创造力并简化工作流程。在此期间，用于构建这些测试版应用程序的API得到了改进，在Canva Extend上，公司宣布以下API现已向公众开放：

Asset ：使用Asset API将媒体上传到用户的媒体库，以获得快速、高效的体验。

：使用Asset API将媒体上传到用户的媒体库，以获得快速、高效的体验。 Data ：使用Data API成为数据源并无缝导入数据。

：使用Data API成为数据源并无缝导入数据。 Design： Design API可以构建新的设计工具，将内容添加到设计中，读取和编辑已有内容，或让您的用户导出和发布他们的设计，以完成端到端的内容管理流程。

Design API可以构建新的设计工具，将内容添加到设计中，读取和编辑已有内容，或让您的用户导出和发布他们的设计，以完成端到端的内容管理流程。 Fetch ：使用Fetch将HTTP请求发送到第三方服务器。Fetch是一种多用途Web API，用于与外部服务集成和将任务卸载到服务器等任务。

：使用Fetch将HTTP请求发送到第三方服务器。Fetch是一种多用途Web API，用于与外部服务集成和将任务卸载到服务器等任务。 User：使用User API弥合差距。确保您的应用程序安全，并允许用户通过您的平台进行身份验证。

Canva上的AI Apps

与Canva自己的AI驱动工具一样，Canva上的AI Apps优化了创意过程，以更轻松地实施想法。全新的Canva Apps API旨在支持具有一系列针对性AI功能的AI应用程序开发。对现有AI驱动的Canva应用程序的反响彰显出更高的需求——在短短九个月内，我们的生成式AI产品（如Text to Image和Magic Edit）就生成了超过2亿张图像。

随着Soundraw和D-ID等AI音频应用程序于最近推出，Canva上的AI应用程序套件得到了扩展。这些应用程序可以创建AI生成的头像，用于演示、社交帖子、信息图表、数字简历等。来自Murf AI、Neiro AI、Play HT、vAIisual的应用程序即将推出，以进一步提高Canva用户的生产力和创造力。

全新和即将推出的Canva应用程序

在Canva Extend上，该公司还展示了近几周在Canva上推出或即将推出的20多个应用程序，从无缝文件管理和访问存储在Brandfolder或Sharepoint中的资产，到直接从Canva向Issuu发布杂志的能力。

Issuu首席执行官Joe Hyrkin表示：“在过去两年中，使用Issuu来转换、托管和共享在Canva中所创建内容的组织和个人数量翻了两番。随着能够触及受众的社交媒体渠道不断增加，企业深知一次创建内容并随处分享的必要性。我们全新的Canva集成将为创作者以及新的Canva Apps API和开发人员工具简化工作流程，从而更轻松地为越来越依赖我们两个平台的大量共同客户提供服务。”

以下是目前可用的全新和值得关注的应用程序：

Acquia by Widen - 连接您的帐户，将您的品牌资产无缝引入Canva。

- 连接您的帐户，将您的品牌资产无缝引入Canva。 Bingo Cards - 输入单词表，或从我们的示例中选择，然后生成一组自定义宾果卡。

- 输入单词表，或从我们的示例中选择，然后生成一组自定义宾果卡。 Brandfolder - 导航、浏览和搜索要在Canva中使用的Brandfolder图像和视频资产。

- 导航、浏览和搜索要在Canva中使用的Brandfolder图像和视频资产。 Bynder - 导航、浏览和搜索Bynder图像和视频资产以用于Canva设计。

- 导航、浏览和搜索Bynder图像和视频资产以用于Canva设计。 Code Format - 通过粘贴来自任何编程语言的源代码，生成要在设计中使用的代码的语法突出显示图像。

- 通过粘贴来自任何编程语言的源代码，生成要在设计中使用的代码的语法突出显示图像。 D-ID AI Presenters - 令您的设计更出彩，并与D-ID的Al Presenters互动。选择一位演示者或上传您自己的演示者，添加文本，我们的插件将立即生成一位Al演示者。

- 令您的设计更出彩，并与D-ID的Al Presenters互动。选择一位演示者或上传您自己的演示者，添加文本，我们的插件将立即生成一位Al演示者。 DataPocket - 直接在Canva中访问来自领先电子商务平台的产品目录图片或定价信息，以帮助您设计下一个社交媒体图形、广告横幅等。

- 直接在Canva中访问来自领先电子商务平台的产品目录图片或定价信息，以帮助您设计下一个社交媒体图形、广告横幅等。 Dynamic QR Codes - 无需离开Canva，即可将由Hovercode驱动的时尚二维码添加到您的设计中。

- 无需离开Canva，即可将由Hovercode驱动的时尚二维码添加到您的设计中。 Flowcode - 通过纳入自定义的Flowcode二维码来推动和衡量消费者与您的数字和印刷材料的互动。

- 通过纳入自定义的Flowcode二维码来推动和衡量消费者与您的数字和印刷材料的互动。 Google Drive - 使用此更新的应用程序在Canva中访问您的文件和资产，并将完成的设计直接上传到您的Google Drive。

- 使用此更新的应用程序在Canva中访问您的文件和资产，并将完成的设计直接上传到您的Google Drive。 Issuu - 查看现有的Issuu出版物和分析，以帮助您规划下一个设计，或将您的设计发布到Issuu。

- 查看现有的Issuu出版物和分析，以帮助您规划下一个设计，或将您的设计发布到Issuu。 Mockups - 使用免费的产品模型生成器实现您的设计。

- 使用免费的产品模型生成器实现您的设计。 Sharepoint - 将您的SharePoint帐户连接到Canva并访问您的文件系统，以轻松将文件添加到Canva设计中。

- 将您的SharePoint帐户连接到Canva并访问您的文件系统，以轻松将文件添加到Canva设计中。 Soundraw - 使用Soundraw的AI为您的Canva设计创作独特的歌曲或节拍。

即将登陆Canva的应用程序包括：

Amazon - 将Amazon产品图像添加到您的Canva设计中，并在发布到Amazon创意资产库前参照Amazon指南进行检查。

- 将Amazon产品图像添加到您的Canva设计中，并在发布到Amazon创意资产库前参照Amazon指南进行检查。 Bitly - 直接在Canva中创建缩短的URL和二维码。

- 直接在Canva中创建缩短的URL和二维码。 Frontify - 从Frontify的品牌管理软件轻松访问您的资产以用于Canva，并在完成后将设计直接上传到Frontify。

- 从Frontify的品牌管理软件轻松访问您的资产以用于Canva，并在完成后将设计直接上传到Frontify。 HeyGen - 为Canva创建AI驱动的发言人视频。

- 为Canva创建AI驱动的发言人视频。 Later.com - 将您的Canva设计导出到Later以在社交媒体上发布。

- 将您的Canva设计导出到Later以在社交媒体上发布。 Murf AI - 从视频到演示文稿，在短短几分钟内为您的Canva设计添加画外音。

- 从视频到演示文稿，在短短几分钟内为您的Canva设计添加画外音。 Neiro AI - 使用超逼真的数字头像在Canva中创建视频。

- 使用超逼真的数字头像在Canva中创建视频。 PatternedAI - 使用PatternedAI为您的Canva设计生成独特的图案。

- 使用PatternedAI为您的Canva设计生成独特的图案。 PlayHT - 将您的Canva设计转化为身临其境的多媒体演示、产品演示，以及具有超逼真AI语音和语音克隆的互动社交媒体内容。

- 将您的Canva设计转化为身临其境的多媒体演示、产品演示，以及具有超逼真AI语音和语音克隆的互动社交媒体内容。 soona - 将来自soona的产品图片和视频无缝导入Canva设计空间，从而扩展您的内容工作流程。

- 将来自soona的产品图片和视频无缝导入Canva设计空间，从而扩展您的内容工作流程。 PeopleMaker by vAIsual - 一个强大的工具，用于为您的Canva设计创建定制、逼真的合成模特。

- 一个强大的工具，用于为您的Canva设计创建定制、逼真的合成模特。 SwayTribe - 一种在Canva中访问Instagram分析的便捷方式。

- 一种在Canva中访问Instagram分析的便捷方式。 VNTANA - VNTANA 3D嵌入工具允许您将来自VNTANA平台的3D模型直接嵌入到Canva设计中。

关于Canva

Canva于2013年推出，是一个免费的在线视觉交流和协作平台，其使命是支持世界上的每个人进行设计。它具有简单的拖放式用户界面和广泛的模板，从演示文稿、文档、网站、社交媒体图形、海报、服装到视频，结合庞大的字体库、照片库、插图、视频片段和音频剪辑，任何人都可以构思创意并创造出美丽的事物。

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