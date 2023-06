Les batteries Forsee Power permettront d’atteindre 120 km d'autonomie aux tricycles électriques du constructeur indien 3ev Industries

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Forsee Power (FR0014005SB3 – FORSE), expert des systèmes de batteries intelligents pour l'électromobilité durable, annonce que 3ev – constructeur indien de véhicules électriques 3 roues (Catégorie L5) – utilisera les systèmes de batteries de Forsee Power comme équipement standard.

Les véhicules 3ev intégreront FORSEE GO 10, une batterie LFP très modulaire de 10,54 kWh développée par Forsee Power pour être conforme aux normes les plus strictes.

3ev Industries fabrique des véhicules électriques 3 roues commerciaux pour le marché indien depuis 2021, et exporte désormais vers l'Afrique

3ev, basé à Bangalore en Inde, produit des véhicules électriques de catégorie L5 haute performance pour les services de fret et de passagers (dont ses principaux modèles Shakti et Vega), et convertit des 3 roues thermiques en véhicules électriques sous sa gamme e30.

Début juin, en partenariat avec ETG Logistics, une division d'Export Trading Group (ETG), 3ev a commencé les essais de son véhicule électrique passager Vega4 au Kenya. ETG prévoit d'être actif dans le domaine de la mobilité électrique sur les marchés africains afin de consolider sa forte empreinte sur le nouveau continent dans les industries des engrais, des produits courants, des produits de grande consommation et de la logistique.

3ev a choisi FORSEE G0 10, une batterie robuste développée par les équipes R&D de Forsee Power pour équiper les véhicules électriques légers, de 2 à 4 roues.

La batterie FORSEE GO 10 obtient la nouvelle certification AIS 156 en Inde, pour servir le plus grand marché de véhicules électriques légers au monde

Le GO 10 de Forsee Power est une batterie LFP à haute densité d'énergie et longue durée de vie de plus de 4 000 cycles. Cette batterie embarque 171Wh/L et 10kWh d'énergie embarquée, est très modulaire et accepte des courants continus de 1C (+200A) et des courants de crête jusqu'à 350A. GO 10 peut être couplée en parallèle jusqu'à 8 batteries et en série jusqu'à 96V, tout cela sans système de gestion de batterie externe. Le système dimensionné pour propulser les trois-roues de 3ev permettra une autonomie de 120 km.

La batterie GO 10 est une solution très robuste adaptée aux climats les plus contrastés. Que les véhicules circulent en Afrique, en Inde ou dans les pays nordiques, son système de gestion thermique intégré piloté par le BMS offre des performances et une sécurité optimales dans toutes les zones climatiques, jusqu'à -20°C.

Le mois dernier, la solution de batterie FORSEE GO 10 LFP a reçu la certification indienne AIS 156 (Amendement 3 - Phase 2). Cette nouvelle certification est obligatoire pour tous les véhicules électriques légers en Inde et s'appuie largement sur la norme R136 UNECE en Europe. La certification AIS 156 comprend la norme la plus récente et la plus rigoureuse garantissant la sécurité et la fiabilité de la batterie, y compris l'indice IP 67 pour la protection contre l'eau et la poussière, la réussite du test de propagation d'emballement thermique sans aucune indication d'incendie ou d'explosion et un avertissement sonore / visuel qui alerte rapidement le l'utilisateur dans le cas peu probable d'un incident thermique. GO 10 est également conforme à d'autres normes strictes telles que les normes R10, R136 et UN38.3.

Les systèmes de batteries Forsee Power sont entièrement conçus par les équipes Forsee Power et fabriqués en Europe, en Asie-Pacifique et bientôt en Amérique du Nord.

À propos de Forsee Power

Forsee Power est un groupe industriel français spécialisé dans les systèmes de batteries intelligents pour un transport électrique durable (véhicules légers, camions, bus, trains, navires). Acteur majeur en Europe, en Asie et en Amérique du Nord, le Groupe conçoit, assemble et fournit des systèmes de gestion de l'énergie basés sur les cellules parmi les plus robustes du marché et assure l'installation, la mise en service et la maintenance sur site ou à distance. Plus de 2 000 bus et 100 000 véhicules légers électriques sont équipés de batteries Forsee Power. Le Groupe propose également des solutions de financement (location de batteries) et des solutions de seconde vie pour les batteries de transport.

Forsee Power et ses 650 collaborateurs sont engagés pour le développement durable ; le Groupe a obtenu la médaille d’Or de l’agence de notation internationale EcoVadis. Pour plus d’informations : www.forseepower.com | @ForseePower