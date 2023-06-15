J&J Green Paper与Sintesa Group建立战略伙伴关系，生产环保纸张涂层并抗击全球塑料废品

迈阿密--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--美国特拉华州的公司J&J Green Paper, Inc. (JJGP)宣布与印度尼西亚领先的战略投资公司Sintesa Group达成全球战略伙伴关系。Sintesa Group拥有跨越一个世纪的历史传承，致力于通过有影响力的投资推动可持续发展。

这个联合项目将充分利用JJGP的专利技术和Sintesa Group的卓越领导力，在全球范围内建立JANUS®的产能。JANUS是一种由JJGP开发的环保纸质包装涂层，可以取代聚乙烯，减少相关的环境危害。

JANUS是一种用于纸质包装的全天然防潮涂层。它采用的可回收、可堆肥和可再浆化技术能够取代传统纸制品目前使用的聚乙烯，而聚乙烯是全球废弃物处理问题和环境破坏问题的主要元凶之一。JANUS是一种可生物降解的化合物，它采用可持续的食品价值链方法，具有广泛的应用和优势，符合Sintesa的理念。

JJGP总裁Rick Bulman表示：“Sintesa致力于推动可持续增长，使民众和地球从中受益，这一点与我们的愿景完美契合。我们期待并已准备好在印度尼西亚和全球范围内推广一种管控聚乙烯环境危害的新型解决方案，从而创造实实在在的积极社会变化。”

Sintesa Group始于一个家族企业，立志在不断变化的环境中保持韧性，将可持续性作为指导其业务转型的战略要务。在第四代家族成员Abyasa Kamdani的领导下，Sintesa确保其未来的投资与公司追求的愿景相一致，即成为一家可持续经营的卓越公司。

Sintesa业务拓展主管Kamdani表示：“我们力求与能提供可行解决方案的、有远见性的伙伴合作，以创造更可持续的业务版图，并最终打造一个可持续发展的世界。通过创新的高科技，我们努力实现经济、社会和环境效益之间的平衡，从而有能力创造一个更美好的未来。我们将与JJGP合作，通过生产革命性的产品，同时帮助支持农业、管理环境风险，并通过负责任的战略投资创造更环保的就业机会，为东盟国家的绿色经济做出贡献。”

Bulman认可了这项工作。他指出，印度尼西亚引入的可持续技术预计将在未来几年推动东盟地区的发展计划。他还补充道，JJGP将很快在全球范围内公开更多的顾问式合作伙伴关系，以支持其在美国、亚洲和其他地区实现业务目标。

Bulman表示：“JANUS用途广泛，使得众多产品无需在垃圾填埋场上存放数百年。这一直是我们的目标。此项合作产生的巨大环境影响将会比消费者的预期更快出现，我们对此很有信心。”

关于Sintesa Group：

Sintesa Group是一家印度尼西亚的领先战略投资公司，致力于实现可持续的卓越经营。Sintesa Group (PT Widjajatunggal Sejahtera)始于一家1919年创办的家族企业，目前已转型为一家专业的控股公司，专注于建立新业务以及与有潜力的业者发展新的战略伙伴关系。Sintesa Group在物业、消费产品、工业产品和能源等四个主要业务支柱领域管理着15家以上的子公司，其中两个已在印度尼西亚证券交易所上市。Sintesa Group通过开发自己的可持续发展目标(SDG)路线图——Sintesa for the Earth，将SDG融入其商业模型和负责任的商业实践，以实现成为一家可持续经营的卓越公司的愿景。

www.sintesagroup.com

关于J&J Green Paper

J&J Green Paper, Inc.是一家在美国特拉华州注册的公司，开发了一种突破性的全天然专利化合物和工艺，能使纸张具备防潮性能。这不仅消除了标准纸张和纸质包装中的石油化学品，避免其分解时产生温室气体，而且符合欧盟社区标准和国家标准中消除一次性塑料的严格规定。如需了解更多信息，请访问www.jjgreenpaper.com。

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