RecoverTM, Rieter und Polopiqué arbeiten zusammen, um das Recycling in der Textilindustrie zu fördern

The trials successfully created a garment made from a Ne 30 compact yarn that contains an impressive 40% of recycled post-industrial fabric waste. (Photo: Ana Palacios)

The new partnership was unveiled during ITMA 2023 in Milan, and opens new possibilities for yarn production. (Photo: Recover™)

MADRID--(BUSINESS WIRE)--Die drei Hauptakteure der textilen Wertschöpfungskette, Recover™, Rieter und Polopiqué, geben ihre Partnerschaft bekannt. Diese Zusammenarbeit ermöglicht es der Branche, Garne mit einem höheren Anteil an mechanisch recycelten Fasern herzustellen.

Die drei Unternehmen haben ihre Zusammenarbeit als Reaktion auf eine große Herausforderung für die Textilindustrie begonnen: eine steigende Nachfrage nach hochwertigen und fein ringgesponnenen Baumwollgarnen mit einem höheren Anteil an recycelten Fasern. Die auf der ITMA 2023 in Mailand vorgestellte Partnerschaft zielt darauf ab, diese Anforderung zu erfüllen und somit neue Möglichkeiten für die Garnproduktion zu eröffnen.

Die drei Unternehmen haben die perfekte Beherrschung der neusten Recyclingtechnologie von Recover, das Know-how über Spinnsysteme und -maschinen von Riester und die Kompetenz von Polopiqué in der Textilherstellung kombiniert, um ein hochwertiges, nachhaltiges Kleidungsstück zu kreieren. Es besteht aus einem hochwertigen Ne-30-Kompaktgarn, das beeindruckende 40 % recycelte, postindustrielle Textilabfälle im Garn enthält. Bei der Herstellung von recyceltem Ringgarn wird in der Regel ein Anteil von nur 20 % recycelter Fasern verwendet.

Entfernen von unerwünschten Fasern mit der Kämmmaschine

Der für dieses Projekt verwendete Ringspinnprozess umfasst die Kämmmaschine sowie die Kompaktiereinheit COMPACTdrum von Rieter. Die hochwertigen, recycelten Baumwollfasern von Recover wurden im Verhältnis 50:50 mit reiner Baumwolle gemischt. Beim Kämmen der Mischung werden unerwünschte, sehr kurze Fasern und Nissen effektiv entfernt, was zu einer deutlichen Verbesserung der Garnqualität und einer verbesserten Laufleistung der Ringspinnmaschine führt. Zudem eignen sich die von der Kämmmaschine abgetrennten Fasern hervorragend für die Verarbeitung in der Rotorspinnmaschine von Rieter. Angesichts dieser Vorteile ist eine Zertifizierung des Verfahrens nach dem GRS Global Recycling Standard angestrebt.

Da die Nachfrage nach recycelter Baumwolle unter dem Druck der gesetzlichen Vorschriften weiter steigt, wirkt die Partnerschaft zwischen Recover™, Rieter und Polopiqué als Katalysator für Veränderungen. Die drei Hauptakteure wollen ihre Zusammenarbeit fortsetzen und neue Möglichkeiten ausloten, um ihr Engagement für eine schnellere Einführung nachhaltiger Praktiken in der Branche zu verstärken.

Franziska Häfeli, Head of Sales and Marketing, Business Group Machines and Systems bei Rieter, erklärte: „Wir sind stolz darauf, gemeinsam mit Recover und Polopiqué einen Durchbruch zu erzielen, mit dem wir den Weg in eine nachhaltigere Zukunft ebnen. Unser spezielles Know-how im Spinnen von Recyclingfasern wird uns dabei helfen, unsere gemeinsamen Ziele zu erreichen, sodass wir gemeinsam Recycling zum Standard machen können.“

Alfredo Ferre, CEO von Recover™, kommentierte: „Recover™ ist hocherfreut über die Zusammenarbeit mit Rieter und Polopiqué, die eine neue Ära der Nachhaltigkeit in der Textilindustrie einläutet. Durch die Erhöhung des prozentualen Anteils an recyceltem Material im Garn und im Endprodukt wollen wir unser Ziel erreichen, nachhaltige Fasern wie Recover™ in größerem Umfang einzusetzen und einen dauerhaften positiven Einfluss auf die Umwelt auszuüben.“

Eduardo Guimarães, Weaving Director von Polopiqué, ergänzte: „Die Mission von Polopiqué, durch den Einsatz von Spitzentechnologie und neuen und innovativen Rohstoffen ständig neue und aufregende Produkte zu testen, zu entwickeln und zu kreieren, wird und wurde durch die im Laufe der Jahre entstandenen Partnerschaften erreicht. Es ist ein Privileg, mit unseren beiden langjährigen Partnern Rieter und Recover™ zusammenzuarbeiten, insbesondere angesichts des Ziels und des Schwerpunkt in diesem Projekt. Durch den Zusammenschluss und den Austausch von Wissen und Know-how konnten wir unser gemeinsames Produktziel erreichen und sind gespannt auf die Wirkung, die dies auf unsere Branche haben wird.“

Über Recover™

Recover™ ist eine führende Werkstoffwissenschafts-Firma und ein weltweit tätiger Hersteller von umweltverträglichen, hochwertigen Recycling-Baumwollfasern und Baumwollmischfasern. Seine umweltfreundlichen und wettbewerbsfähigen Premium-Produkte werden in Kooperation mit der Lieferkette für globale Einzelhändler und Marken entwickelt und stellen eine nachhaltige Lösung für eine im Austausch hergestellte Mode für alle dar. Als ein in vierter Generation im Familienbesitz befindliches Unternehmen und gestützt durch neue Investitionen von STORY 3 Capital und Goldman Sachs, hat es sich Recover™ zur Aufgabe gemacht, seine proprietäre Technologie zu skalieren, um die Umwelt dauerhaft positiv zu beeinflussen und mit Marken/Einzelhändlern und anderen Machern des Wandels zu kooperieren, um die Nachhaltigkeitsziele der Branche zu erreichen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.recoverfiber.com. Folgen Sie @recoverfiber in den sozialen Medien.

Über Rieter

Rieter ist der weltweit führende Anbieter von Systemen für die Herstellung von Garn aus Stapelfasern in Spinnereien. Das Unternehmen mit Sitz in Winterthur (Schweiz) entwickelt und fertigt Maschinen, Systeme und Komponenten für die wirtschaftlich optimale Verarbeitung von Naturfasern und synthetischen Fasern sowie deren Mischungen. Die führende Spinnereitechnologie von Rieter leistet durch minimalen Ressourceneinsatz einen Beitrag zur Nachhaltigkeit in der textilen Wertschöpfungskette. Rieter besteht seit über 225 Jahren, ist mit 18 Produktionsstandorten in zehn Ländern vertreten und beschäftigt weltweit rund 5 630 Mitarbeitende, davon etwa 16,4 % in der Schweiz. Rieter ist an der SIX Swiss Exchange unter dem Tickersymbol RIEN kotiert.

www.rieter.com

Über Polopiqué

Polopiqué ist ein portugiesisches Familienunternehmen mit einer jahrzehntelangen Tradition und Geschichte in der Textilbranche. Das Unternehmen ist einer der wenigen vollständigen vertikalen Textilhersteller in Europa, der die Produktion vom Spinnen, Weben, Stricken und Veredeln bis hin zur Herstellung hochwertiger Kleidungsstücke und Heimtextilien kontrolliert. Wir streben danach, Lösungen für unsere Kunden in einem sich ständig verändernden Umfeld zu entwickeln, wobei wir uns darauf konzentrieren, unseren Fußabdruck zu verbessern und von Jahr zu Jahr nachhaltiger zu werden.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.polopique.pt

