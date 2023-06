RecoverTM, Rieter e Polopiqué collaborano per promuovere il riciclo nel settore tessile

The trials successfully created a garment made from a Ne 30 compact yarn that contains an impressive 40% of recycled post-industrial fabric waste. (Photo: Ana Palacios)

The new partnership was unveiled during ITMA 2023 in Milan, and opens new possibilities for yarn production. (Photo: Recover™)

MADRID--(BUSINESS WIRE)--Recover™, Rieter e Polopiqué, tre player chiave attivi in fasi diverse della supply chain del tessile, annunciano l'avvio della reciproca collaborazione. Grazie a questo partenariato il settore sarà in grado di produrre filati con una percentuale più elevata di fibre riciclate meccanicamente.

Queste tre aziende hanno stretto una collaborazione per rispondere a una sfida importante per il comparto tessile: la domanda crescente di cotone filato ad anelli di qualità elevata e sottile contenente una maggior quantità di fibre riciclate. Presentato in occasione dell'ITMA 2023 di Milano, il partenariato punta a soddisfare questo requisito che apre nuove possibilità per la produzione del settore.

Combinando la padronanza di Recover sulla tecnologia più recente in materia di riciclo con la competenza di Rieter sui sistemi e sulle macchine di filatura e con l'esperienza di Polopiqué sulla produzione tessile, le tre aziende hanno creato un capo d'abbigliamento sostenibile di qualità elevata realizzato a partire da un eccellente filo compatto Ne 30 che contiene l'incredibile proporzione del 40% di scarti tessili post-industriali riciclati, contro il solo 20% di filo riciclato abitualmente contenuto nel filato ad anelli riciclato.

Rimozione delle fibre indesiderate con la cardatrice

Il processo di filatura ad anello utilizzato per questo progetto integra la cardatrice di Rieter con il dispositivo di compattamento COMPACTdrum dell'azienda. Le fibre in cotone riciclato di qualità elevata di Recover vengono miscelate con cotone vergine in un rapporto 50/50; durante la cardatura, dalla miscela vengono rimossi efficacemente le fibre estremamente corte e i nodi, che non devono essere presenti, con conseguente e notevole miglioramento della qualità del filato e delle performance del filatoio ad anello. Le fibre rimosse dalla cardatrice, inoltre, risultano totalmente adatte alla lavorazione nel filatoio a rotore targato Rieter. Con tutti questi vantaggi, il processo punta all'ottenimento della certificazione GRS Global Recycling Standard.

Con la crescita continuativa della domanda di cotone riciclato sotto la pressione dei requisiti normativi, il partenariato tra Recover™, Rieter e Polopiqué serve da catalizzatore per il cambiamento. I tre attori chiave continueranno a collaborare e ad esplorare nuove opportunità, rafforzando l'impegno per velocizzare l'adozione di pratiche sostenibili nel settore.

Franziska Häfeli, responsabile commerciale e marketing di Macchine e sistemi del gruppo aziendale di Rieter, ha dichiarato: "Siamo orgogliosi della partnership con Recover e Polopiqué nel quadro di un impegno rivoluzionario che apre la strada a un futuro più sostenibile. La nostra specializzazione nella filatura di fibre riciclate ci aiuterà a centrare gli obiettivi condivisi e quindi, insieme, aumenteremo la diffusione del riciclo".

Alfredo Ferre, CEO di Recover™, ha commentato: "Recover™ è entusiasta di collaborare con Rieter e Polopiqué a questo partenariato che promuove una nuova era all'insegna della sostenibilità nel tessile. Aumentando la percentuale del contenuto riciclato nel filato e nel prodotto finale possiamo centrare il nostro obiettivo: diffondere maggiormente l'adozione di fibre sostenibili, come Recover™, e generare un impatto duraturo e positivo sull'ambiente".

Eduardo Guimarães, direttore della tessitura presso Polopiqué, ha sottolineato: "La missione di Polopiqué, e cioè testare, sviluppare e creare a ciclo continuo prodotti nuovi ed entusiasmanti grazie all'uso di una tecnologia all'avanguardia e di materie prime innovative e rivoluzionarie, è stata ed è tutt'ora realizzabile grazie alle partnership create nel corso degli anni. È un privilegio poter collaborare con Rieter e Recover™, entrambi nostri partner storici, soprattutto considerando l'obiettivo e il focus di questo progetto. Collaborare e condividere conoscenze e know-how ci ha consentito di arrivare al prodotto collettivo, che era il nostro obiettivo, e ci ha entusiasmato per l'impatto che questo avrà sul settore".

Informazioni su Recover™

Recover™ è un’azienda leader nella scienza dei materiali e produttore globale di miscele di fibre di cotone, sia originale che riciclato, di alta qualità e a basso impatto sull’ambiente. I suoi prodotti di qualità, ecologici e offerti a costi competitivi, vengono creati in collaborazione con la catena di approvvigionamento di marchi e retailer globali, offrendo una soluzione sostenibile per ottenere una moda circolare per tutti. La mission di Recover™ – impresa di proprietà familiare, alla quarta generazione, e sostenuta da un investimento effettuato recentemente da STORY3 Capital e Goldman Sachs – consiste nel rendere la sua tecnologia completamente scalabile per realizzare un impatto positivo e duraturo sull’ambiente e stringere accordi con marchi/retailer e altri pionieri per conseguire gli obiettivi di sostenibilità del settore.

Informazioni su Rieter

Rieter è leader mondiale nei sistemi di filatura a partire da fibre in fiocco. Con sede a Winterthur (Svizzera), l'azienda sviluppa e produce macchinari, sistemi e componenti utilizzati per convertire in filati le fibre naturali e sintetiche e le loro miscele nel modo più conveniente. L'avanzata tecnologia di filatura di Rieter contribuisce alla sostenibilità nella catena del valore del tessile perché riduce al minimo l'utilizzo delle risorse. Rieter opera da oltre 225 anni, possiede 18 stabilimenti in dieci paesi e utilizza una forza lavoro globale di circa 5.630 collaboratori, di cui il 16,4% basato in Svizzera. Rieter è quotato alla SIX Swiss Exchange con il simbolo RIEN.

Informazioni su Polopiqué

Polopiqué è un'impresa portoghese a conduzione familiare forte di decenni di tradizione e di storia nel tessile. Tra le poche realtà tessili verticali complete d'Europa, controlla la produzione dalla filatura, tessitura, lavorazione di maglieria e finitura fino alla produzione di capi d'abbigliamento e tessuti d'arredo di alta qualità. Ci impegniamo nella creazione di soluzioni per i nostri clienti in un ambiente dinamico, nell'obiettivo di migliorare la nostra impronta e di diventare più sostenibili, anno dopo anno.

