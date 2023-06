Andersen Global voegt waarderingsmogelijkheden toe in het Verenigd Koninkrijk

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global blijft zijn positie in Europa versterken door middel van een samenwerkingsovereenkomst met het in Birmingham gevestigde onafhankelijke waarderingsadviesbureau Touchstone Advisory.

Touchstone Advisory, opgericht in 2021 onder leiding van Managing Director Krekar Kawani, is een taxatiedienstverlener. Met een focus op financiële rapportage, belastingen, onafhankelijke waardering en commerciële sectoren, biedt het bedrijf waardevolle technische en commerciële inzichten. Het bedrijf stimuleert duurzame bedrijfspraktijken en biedt oplossingen op maat in diverse sectoren.

"We hebben een bedrijf opgericht dat prioriteit geeft aan klantrelaties en het leveren van alomvattende oplossingen," aldus Krekar. "Ons team bestaat uit doorgewinterde professionals die een schat aan technische expertise en uitgebreide branchekennis met zich meebrengen. We zijn enthousiast over het vooruitzicht om samen te werken met Andersen Global en zijn lidfirma's, waarbij we onze collectieve hulpbronnen combineren om uitzonderlijke resultaten te bereiken."

Voorzitter van Andersen Global en CEO van Andersen, Mark Vorsatz, verklaarde: "Het Verenigd Koninkrijk speelt een centrale rol in de taxatiesector en de additionele inzichten van Touchstone zijn niet alleen een aanvulling op ons bestaande platform, maar voegen ook een belangrijke dimensie toe aan onze groeiende mogelijkheden. Touchstone staat hoog aangeschreven in de branche en hun toevoeging betekent een opnieuw een belangrijke bouwsteen voor onze expansie in Europa."

Andersen Global is een internationale vereniging van juridisch gescheiden, onafhankelijke lidfirma's, bestaande uit belasting- en juridische professionals over de hele wereld. Andersen Global, opgericht in 2013 door de Amerikaanse lidfirma Andersen Tax LLC, heeft nu meer dan 13.000 professionals wereldwijd en is aanwezig op meer dan 390 locaties via zijn lidfirma's en samenwerkende firma's.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.