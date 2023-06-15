J&J Green Paper與Sintesa Group建立策略性合作夥伴關係，生產環保紙張塗層並對抗全球塑膠廢棄物

邁阿密--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--美國德拉瓦州的公司J&J Green Paper, Inc. (JJGP)宣佈與印尼一流的策略性投資公司Sintesa Group達成全球策略性合作夥伴關係。Sintesa Group擁有超過一個世紀的歷史傳承，致力於透過影響力投資推動永續成長。

該合資事業將充分利用JJGP的專利技術和Sintesa Group的卓越領導地位，在全球建立JANUS®的產能。JANUS是JJGP開發的環保紙質包裝塗層，可以取代聚乙烯並減少相關的環境危害。

JANUS是用於紙質包裝的全天然防潮塗層。它採用的可回收、可堆肥和可再漿化技術能夠取代傳統紙製品目前使用的聚乙烯，而聚乙烯是全球廢棄物處理問題和環境破壞問題的主要元兇之一。JANUS是可生物分解的化合物，它採用永續的食品價值鏈方法，具有廣泛的應用和優勢，符合Sintesa的理念。

JJGP總裁Rick Bulman表示：「Sintesa致力於推動永續成長，造福民眾和地球，這一點與我們的願景完美契合。我們期待並已準備好在印尼和全球推廣可管控聚乙烯環境危害的新型解決方案，從而創造實際的正向社會變革。」

Sintesa Group始於家族企業，立志在不斷變化的動態環境中保持韌性，並以永續性作為指導其企業轉型的策略性必要條件。在第四代家族成員Abyasa Kamdani的領導下，Sintesa確保其未來的投資與公司追求的願景一致，即成為一家永續經營的卓越公司。

Sintesa業務發展主管Kamdani表示：「我們力求與能提供可行解決方案且有遠見的夥伴合作，以創造更永續的業務版圖，並最終創造永續發展的世界。透過創新的高科技，我們有能力追求經濟、社會和環境效益之間的平衡，從而創造更美好的未來。與JJGP攜手合作，我們將能夠生產革命性的產品，同時有助於支援農業、管理環境風險，並透過負責任的策略性投資創造更環保的就業機會，為東協國家的綠色經濟貢獻力量。」

Bulman認可這項工作。他指出，印尼引進的永續科技預計將在未來幾年帶動東協地區的發展計畫。他還補充道，JJGP即將公開更多的顧問式全球合作夥伴關係，以支撐其在美國、亞洲和其他地區的業務目標。

Bulman表示：「JANUS的用途廣泛，可使眾多產品無需在垃圾掩埋場存放數百年。這一直是我們的目標，而且我們有信心，此項合作產生的巨大環境影響將會比消費者的預期更快出現。」

關於Sintesa Group：

Sintesa Group是印尼一流的策略性投資公司，致力於永續卓越經營。Sintesa Group (PT Widjajatunggal Sejahtera)始於1919年創辦的家族企業，目前已轉型為專業的控股公司，專注於建立新業務以及與有潛力的業者發展新的策略性合作夥伴關係。Sintesa Group設有物業、消費產品、工業產品和能源等四個主要業務支柱領域，管理15家以上的子公司，其中兩個已在印尼證券交易所上市。Sintesa Group自行規劃永續發展目標(SDG)路線圖——Sintesa for the Earth，將SDG融入其商業模式和負責任的商業實務，以實現其成為一家永續經營的卓越公司的願景。

www.sintesagroup.com

關於J&J Green Paper

J&J Green Paper, Inc.是在美國德拉瓦州註冊的公司，開發出突破性的全天然專利化合物和製程，使紙張具備防潮性能。這不僅消除了標準紙張和紙質包裝中的石油化學品，避免其分解時產生溫室氣體，而且符合歐盟社區標準和國家標準中消除一次性塑膠的嚴格規定。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.jjgreenpaper.com。

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