Andersen Global取得英國估值專業助力

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Andersen Global與總部位於伯明罕的獨立估值顧問公司Touchstone Advisory達成合作協議，以繼續鞏固該公司在歐洲的市場地位。

估值服務公司Touchstone Advisory成立於2021年，由執行董事Krekar Kawani領導。該公司的主要業務為財務報告、稅務、獨立估值和商業部門，積極為客戶提供可貴的技術和商業見解。Touchstone倡導永續性的商業行為，並為不同產業個別打造量身定做的解決方案。

「我們公司向來以客戶關係和貢獻全盤解決方案為優先事項，」Krekar說，「我們的團隊由經驗豐富的專業人士組成，他們為Touchstone挹注豐富的技術專長和廣博的專業知識。能與Andersen Global及其成員公司合作，令我們滿心歡喜。期許能夠藉此結合雙方資源，獲致出色的成果。」

Andersen Global董事長兼Andersen執行長Mark Vorsatz說：「英國在估值專業中有著舉足輕重的地位，有了Touchstone的專業見解相助，不僅能夠充實我們既有的平台，還能夠為我們的進一步成長增添優勢。Touchstone在業界深受肯定。他們的加入，象徵我們為歐洲的業務擴展又奠下了一塊重要基石。」

Andersen Global是一家國際聯盟型組織，其成員公司在法律上各自獨立，並由世界各地的稅務和法律專業人士組成。Andersen Global於2013年由美國成員公司Andersen Tax LLC成立，目前在全球擁有13,000多名專業人士，並透過其成員公司和合作公司在逾390個地點發展業務。

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