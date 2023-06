Parliament Solar, une société du portefeuille EnCap et Mercuria, choisit Ideematec pour fournir son système de suivi pour le projet solaire de 640 MW du Parlement au Texas

PHOENIX--(BUSINESS WIRE)--Ideematec Inc., l’un des principaux fournisseurs de systèmes de suivi solaire à grande échelle, a annoncé aujourd’hui son accord avec Parliament Solar, LLC (« Parliament Solar »), l’actif initial de Parliament Energy Holdings LLC (« Parliament Energy »), pour fournir 640 mégawatts (MW) du système de suivi solaire Horizon L:TEC® 1P d’Ideematec au Texas. Parliament Solar est une société de portefeuille d’EnCap Investments L.P. (« EnCap ») et Mercuria Energy (« Mercuria »).

L’Horizon L:TEC® 1P d’Ideematec est un système de suivi solaire leader sur le marché conçu pour maximiser l’efficacité des systèmes solaires à grande échelle. Le système est basé sur une technologie d’entraînement découplé brevetée et sur le système de verrouillage innovant d’Ideematec pour une stabilité maximale et des exigences de maintenance minimales.

« Nous sommes ravis de commencer nos livraisons à Parliament Solar. Au-delà de la promotion de l’adoption de l’énergie propre au Texas, des projets d’une telle ampleur accélèrent considérablement la transition énergétique nord-américaine. Ideematec a livré plus de 5 GW de ses trackers primés dans le monde entier et notre participation à la région de l’Electric Reliability Council of Texas (« ERCOT ») souligne notre compétitivité sur le marché américain des services publics. Notre produit offre des solutions optimisées pour surmonter les défis techniques, qu’il s’agisse de vitesses de vent d’ouragan, de terrains difficiles ou de sols argileux expansifs. Nous sommes impatients de travailler avec toutes les parties prenantes pour fournir des GW de notre produit avancé Horizon L:TEC® à des projets supplémentaires. Toute l’équipe d’Ideematec est fière d’avoir franchi cette étape cruciale de notre stratégie d’expansion mondiale », déclare Philipp Klemm, PDG d’Ideematec, Inc.

Alan Stringer, directeur de l’exploitation chez Solar Proponent LLC (« SolarPro ») déclare : « Ideematec fournit un produit de classe mondiale, offre une transparence constante des prix et a démontré sa capacité à travailler ensemble pour gérer les risques liés aux marchandises et au fret. » SolarPro, une entreprise du portefeuille EnCap et Mercuria, est une société de développement solaire avec environ 7 GW de projets en cours de développement et fournit des services de gestion de la construction à Parliament Solar.

« La configuration flexible et la technologie de verrouillage de notre tracker Horizon L:TEC® constituent une combinaison idéale pour les environnements exigeants du Texas », déclare Mario Eckl, PDG d’Ideematec. « La technologie brevetée d’Ideematec offre les gains supplémentaires les plus élevés, optimise les rendements globaux et améliore les performances à vie d’un système de suivi solaire. Nous félicitons notre équipe nord-américaine, Ideematec Inc., pour son partenariat fructueux avec Parliament Solar et son expansion globale sur le marché texan. »

À propos d’EnCap Investments L.P.

Depuis 1988, EnCap Investments est l’un des principaux fournisseurs de capital de croissance au secteur indépendant de l’industrie énergétique américaine. La société a levé 24 fonds d’investissement institutionnels totalisant environ 40 milliards de dollars et gère actuellement des capitaux pour le compte de plus de 350 investisseurs américains et internationaux. Fondée en 2019, la plateforme EnCap Energy Transition est dirigée par quatre directeurs associés, chacun avec 30 à 35 ans d’expérience dans le développement et l’exploitation des énergies renouvelables et de la production d’électricité. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.encapinvestments.com.

À propos de Mercuria Energy

Créé en 2004, Mercuria est l’un des plus grands groupes indépendants d’énergie et de matières premières au monde, révolutionnant la chaîne de valeur des matières premières grâce à la technologie, à l’expertise et aux solutions à faible émission de carbone. L’entreprise se positionne résolument comme un leader de la transition énergétique, avec plus de 50 % de ses nouveaux investissements orientés vers les énergies renouvelables et de transition. Mercuria a apporté des contributions substantielles à des projets tels que l’énergie renouvelable, le stockage de l’énergie, l’optimisation du réseau, le recyclage des minéraux de transition critiques et les produits environnementaux, démontrant ainsi son engagement envers un avenir durable. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.mercuria.com.

À propos de Parliament Energy Holdings LLC

Parliament Energy Holdings LLC (« Parliament Energy ») est un partenariat entre EnCap et Mercuria qui développera, possédera et exploitera des actifs d’énergie renouvelable et des infrastructures énergétiques colocalisées telles que le stockage d’énergie par batterie. L’actif initial de Parliament Energy est Parliament Solar, un actif solaire à grande échelle (640 MWdc / 480 MWac) dans la zone de Houston du Electric Reliability Council of Texas (« ERCOT »). Une fois opérationnel, Parliament Solar produira de l’électricité à faible coût pour alimenter l’équivalent de 130 000 foyers dans la région métropolitaine de Houston. Le projet déplacera 672 000 tonnes métriques de CO2 par an par rapport aux émissions de centrales électriques conventionnelles. Le comté de Waller et le district scolaire indépendant de Waller bénéficieront de recettes fiscales et de paiements substantiels du projet. Parliament Energy prévoit d’utiliser une main-d’œuvre de plus de 300 emplois pendant la période de construction de deux ans et de fournir cinq emplois à temps plein pendant l’exploitation, dans le but d’embaucher localement. Le Parlement cherchera à contribuer à des projets de conservation et d’impact environnemental sur place en coordination avec la communauté locale. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.parliamentsolar.com.

À propos de Solar Proponent LLC

SolarPro est une société du portefeuille EnCap Investments. La mission de SolarPro est de tirer parti de l’énorme potentiel de l’énergie solaire pour créer une infrastructure électrique durable. Avec des décennies d’expérience combinée dans le secteur de l’énergie, l’équipe SolarPro se concentre sur la création de valeur pour les investisseurs, les communautés et les propriétaires fonciers grâce à des projets de production solaire développés de manière responsable. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.solarproponent.com.

À propos d’Ideematec

Ideematec est un fournisseur allemand de systèmes de suivi solaire haute performance, dont le siège social nord-américain se trouve en Arizona. Le groupe s’appuie sur 14 ans d’expertise mondiale en matière de trackers et sur un bilan international de plus de 5 GW. La conception flexible du tracker Ideematec offre une installation facile, un fonctionnement fiable et des rendements élevés. Ideematec a été le pionnier du tracker 2P à grande portée safeTrack Horizon ™ H4, fonctionnant avec une technologie d’entraînement découplée brevetée. Son successeur, le L:TEC Horizon™, disponible en 1P et 2P, s’appuie sur cette innovation de pointe avec une technologie brevetée qui stabilise le système en verrouillant les trackers en place à chaque position. Les deux formats offrent une garantie système de 15 ans, la meilleure de l’industrie. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.ideematec.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.