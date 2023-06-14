Andersen Global在英国新增估值服务

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Andersen Global与总部位于伯明翰的独立估值咨询公司Touchstone Advisory达成合作协议，以此继续强化其在欧洲的立足点。

Touchstone Advisory是一家成立于2021年的估值服务公司，Krekar Kawani任董事总经理。该公司主营财务报告、税务、独立估值和商业领域服务，提供有价值的技术和商业见解。公司提倡可持续的商业实践，并为不同行业量身定制解决方案。

Krekar表示：“我们建立了一家以客户关系和提供全面解决方案为优先的公司。我们的团队由经验丰富的专业人士组成，他们拥有丰富的技术专长和广泛的行业知识。我们对与Andersen Global及其成员公司合作的前景感到兴奋，与我们的集体资源相结合，必将取得非凡的成果。”

Andersen Global董事长兼Andersen首席执行官Mark Vorsatz表示：“英国在估值领域发挥着核心作用，Touchstone所带来的见解不仅补充了我们现有的平台，而且为我们不断增长的能力拓展了重要维度。Touchstone在业界享有很高的声誉，他们的加入将成为我们在欧洲扩张的另一块重要基石。”

Andersen Global是一个由法律上独立的成员所组成的国际协会，成员均为来自世界各地的税务和法律专业人士。Andersen Global于2013年由美国成员公司Andersen Tax LLC组建成立，目前在全球拥有超过13,000名专业人员，并通过其成员公司和合作公司在390多个地区开展业务。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。