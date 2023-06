RecoverTM, Rieter et Polopiqué collaborent pour promouvoir le recyclage dans l’industrie textile

The trials successfully created a garment made from a Ne 30 compact yarn that contains an impressive 40% of recycled post-industrial fabric waste. (Photo: Ana Palacios)

The new partnership was unveiled during ITMA 2023 in Milan, and opens new possibilities for yarn production. (Photo: Recover™)

The new partnership was unveiled during ITMA 2023 in Milan, and opens new possibilities for yarn production. (Photo: Recover™)

MADRID--(BUSINESS WIRE)--Recover™, Rieter et Polopiqué, trois acteurs clés évoluant à différentes étapes de la chaîne d’approvisionnement textile, annoncent un partenariat. Cette collaboration permet à l’industrie de produire des fils avec un pourcentage plus élevé de fibres recyclées mécaniquement.

Les trois entreprises ont commencé à collaborer pour répondre à un défi majeur de l’industrie textile : une demande accrue en fils de coton filés de haute qualité et à anneau fin avec une proportion plus élevée de fibres recyclées. Dévoilé lors de l’ITMA 2023 à Milan, ce partenariat vise à répondre à cette demande, qui ouvre de nouvelles possibilités pour la production de fils.

En combinant la maîtrise de Recover des dernières technologies de recyclage, l’expertise de Rieter dans les systèmes et machines de filature et la compétence de Polopiqué dans la fabrication de textiles, les trois entreprises ont créé un vêtement durable de haute qualité. Il est fabriqué à partir d’un fil compact Ne 30 de haute qualité qui contient pas moins de 40 % de déchets de tissus recyclés post-industriels. En règle générale, une teneur en fibres recyclées de seulement 20 % est utilisée lors de la production de fils à anneau recyclés.

Élimination des fibres indésirables avec le dispositif de peignage

Le procédé de filage à anneaux utilisé pour ce projet fait appel au dispositif de peignage et au dispositif de compactage de Rieter, COMPACTdrum. Les fibres de coton recyclées de haute qualité de Recover ont été mélangées avec du coton vierge à un ratio 50/50. Lors du peignage du mélange, les fibres très courtes indésirables et les irrégularités sont éliminées efficacement, ce qui entraîne une amélioration significative de la qualité du fil et une meilleure performance de fonctionnement de la machine de filage à anneaux. De plus, les fibres éliminées par le dispositif de peignage sont parfaitement adaptées au traitement dans la machine de filage à rotor de Rieter. Grâce à ces avantages, le processus vise la certification GRS Global Recycling Standard.

Alors que la demande de coton recyclé continue de croître sous la pression des exigences réglementaires, le partenariat entre Recover™, Rieter et Polopiqué sert de catalyseur de changement. Les trois acteurs clés continueront de collaborer et d’explorer de nouvelles opportunités, renforçant ainsi leur engagement à accélérer l’adoption de pratiques durables dans l’industrie.

Franziska Häfeli, responsable des ventes et du marketing, Business Group Machines and Systems, Rieter : « Nous sommes fiers de faire équipe avec Recover et Polopiqué dans le cadre d’un effort révolutionnaire qui ouvrira la voie à un avenir plus durable. Notre expertise spécialisée dans la filature de fibres recyclées aidera à atteindre nos objectifs communs de généraliser le recyclage. »

Alfredo Ferre, CEO de Recover™ : « Recover™ est ravi de collaborer avec Rieter et Polopiqué dans ce partenariat qui fait office de fer de lance d’une nouvelle ère de durabilité dans l’industrie textile. En augmentant le pourcentage de la teneur recyclée dans le fil et le produit final, nous pouvons atteindre notre objectif d’accélérer l’adoption de fibres durables, comme Recover™, et d’avoir un impact positif durable sur l’environnement. »

Eduardo Guimarães, directeur du tissage, Polopiqué : « La mission de Polopiqué de tester, développer et créer sans relâche des produits nouveaux et passionnants, grâce à l’utilisation de technologies de pointe et de matières premières innovantes, est réalisable grâce aux partenariats créés au fil des ans. C'est un privilège de pouvoir se réunir avec Rieter et Recover™, tous deux partenaires de longue date, en particulier compte tenu de l’objectif de ce projet. Partager nos connaissances et notre savoir-faire nous a permis d’atteindre notre ambition de production collective, et nous sommes enthousiastes à la perspective de l’impact que cette approche aura sur notre industrie. »

À propos de Recover™

Recover™ est une société leader spécialisée dans la science des matériaux et un producteur mondial de fibres de coton et de mélanges de fibres de coton recyclé à faible impact et de haute qualité. Ses produits de qualité supérieure, écologiques et rentables sont créés en partenariat avec la chaîne logistique pour les détaillants et marques mondiaux, tout en offrant une solution durable afin de créer une mode circulaire pour chacun. Étant une entreprise familiale de quatrième génération, appuyée par les investissements récents de STORY3 Capital et Goldman Sachs, Recover™ a pour mission d'étendre sa technologie exclusive de manière à avoir un impact positif durable sur l'environnement et de collaborer avec les marques/détaillants et d'autres acteurs du changement afin de réaliser les objectifs de développement durable de l'industrie.

Pour plus d'informations, visitez www.recoverfiber.com et suivez @recoverfiber sur les réseaux sociax.

À propos de Rieter

Rieter est le principal fournisseur mondial de systèmes pour la fabrication de fils à partir de fibres discontinues dans les filatures. Basée à Winterthour (Suisse), la société développe et fabrique des machines, des systèmes et des composants utilisés pour convertir les fibres naturelles et artificielles et leurs mélanges en fils, de la manière la plus rentable. La technologie de filature de pointe de Rieter contribue à la durabilité dans la chaîne de valeur textile en minimisant l’utilisation des ressources. Rieter est en activité depuis plus de 225 ans, compte 18 sites de production dans dix pays et emploie une main-d’œuvre mondiale de 5 630 personnes, dont 16,4 % sont basées en Suisse. Rieter est coté à la SIX Swiss Exchange sous le mnémo RIEN.

www.rieter.com

À propos de Polopiqué

Polopiqué est une entreprise familiale portugaise, avec des décennies de tradition textile. Nous sommes l’une des rares sociétés textiles à intégration verticale complète en Europe, contrôlant la production depuis la filature, le tissage, le tricot et la finition jusqu’à la fabrication de vêtements de haute qualité pour l’habillement et les textiles de maison. Nous nous efforçons de créer des solutions pour nos clients dans un environnement en constante évolution, en mettant l’accent sur l’optimisation de notre empreinte pour devenir plus durable, année après année.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.polopique.pt

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.