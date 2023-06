RecoverTM, Rieter en Polopiqué werken samen om recycling in de textielindustrie te bevorderen

The trials successfully created a garment made from a Ne 30 compact yarn that contains an impressive 40% of recycled post-industrial fabric waste. (Photo: Ana Palacios)

MADRID--(BUSINESS WIRE)--Recover™, Rieter en Polopiqué, drie belangrijke spelers in verschillende stadia van de textielketen, kondigen hun samenwerking aan. Dankzij deze samenwerking kan de industrie garens produceren met een hoger percentage mechanisch gerecyclede vezels.

De drie bedrijven zijn gaan samenwerken als antwoord op een grote uitdaging voor de textielindustrie: Een toegenomen vraag naar hoogwaardige en fijne ringgesponnen katoenen garens met een hoger aandeel gerecyclede vezels. Hun partnerschap werd onthuld tijdens ITMA 2023 in Milaan en is erop gericht om aan deze vraag te voldoen, wat nieuwe mogelijkheden biedt voor de productie van garens.

Door de combinatie van Recover's beheersing van de nieuwste recyclingtechnologie, Rieter's expertise in spinsystemen en machines en Polopiqué's vaardigheid in textielproductie, hebben de drie bedrijven een hoogwaardig duurzaam kledingstuk gecreëerd. Het is gemaakt van een hoogwaardig Ne 30 compact garen dat maar liefst 40% gerecycled postindustrieel textielafval in het garen bevat. Normaal gesproken wordt bij de productie van gerecycled ringgaren slechts 20% gerecyclede vezels gebruikt.

Ongewenste vezels verwijderen met de kam

Het ringspinproces dat voor dit project is gebruikt, omvat de Rieter kammachine en het Rieter verdichtingsapparaat COMPACTdrum. De hoogwaardige gerecyclede katoenvezels van Recover werden gemengd met nieuw katoen in een 50/50 verhouding. Bij het kammen van het mengsel worden ongewenste zeer korte vezels en knopen effectief verwijderd, wat resulteert in een aanzienlijke verbetering van de garenkwaliteit en een verbeterde werking van de ringspinmachine. Bovendien zijn de door de kam verwijderde vezels perfect geschikt voor verwerking in de Rieter rotorspinmachine. Met deze voordelen is het de bedoeling dat het proces GRS Global Recycling Standard gecertificeerd wordt.

Nu de vraag naar gerecycled katoen blijft groeien onder druk van de wettelijke eisen, dient het partnerschap tussen Recover™, Rieter en Polopiqué als katalysator voor verandering. De drie hoofdrolspelers zullen blijven samenwerken en nieuwe mogelijkheden onderzoeken, waarmee ze hun toewijding versterken om de toepassing van duurzame praktijken in de industrie te versnellen.

Franziska Häfeli, hoofd verkoop en marketing, bedrijfsgroep machines en systemen bij Rieter, verklaarde: "We zijn er trots op om samen te werken met Recover en Polopiqué in een baanbrekende inspanning die de weg zal banen naar een duurzamere toekomst. Onze gespecialiseerde expertise in het spinnen van gerecyclede vezels zal helpen onze gezamenlijke doelen te bereiken, zodat we samen recycling mainstream kunnen maken."

Alfredo Ferre, CEO bij Recover™ gaf als commentaar: "Recover™ is verheugd om samen te werken met Rieter en Polopiqué in dit partnerschap dat een nieuw tijdperk van duurzaamheid in de textielindustrie inluidt. Door het percentage gerecycled materiaal in het garen en het eindproduct te verhogen, kunnen we ons doel bereiken om het gebruik van duurzame vezels, zoals Recover™, uit te breiden om een blijvende positieve impact op het milieu te hebben."

Eduardo Guimarães, Weaving Director bij Polopiqué, zei: "De missie van Polopiqué om voortdurend nieuwe en spannende producten te testen, ontwikkelen en creëren, door het gebruik van geavanceerde technologie en nieuwe en innovatieve grondstoffen, is en was haalbaar door de partnerschappen die door de jaren heen zijn gecreëerd. Het is een voorrecht om samen te kunnen werken met Rieter en Recover™, beide jarenlange partners van ons, vooral gezien het doel en de focus van dit project. Door samen te komen en kennis en knowhow te delen, hebben we onze gezamenlijke productdoelstelling kunnen bereiken en zijn we enthousiast over de impact die dit zal hebben op onze industrie."

Recover™ is een toonaangevend bedrijf op het gebied van materiaalwetenschap en een wereldwijde producent van hoogwaardige gerecyclede katoenvezels en mengsels van katoenvezels. De hoogwaardige, milieuvriendelijke, kostenconcurrerende producten worden gecreëerd in samenwerking met de toeleveringsketen voor wereldwijde retailers en merken, en bieden een duurzame oplossing om een circulaire mode voor allen te creëren. Als familiebedrijf van de vierde generatie en gesteund door recente investeringen van STORY3 Capital en Goldman, beoogt Recover™ zijn gepatenteerde technologie op te schalen en een blijvende positieve impact op het milieu te hebben door samen te werken met merken/retailers en andere changemakers om de duurzaamheidsdoelstellingen van de sector te halen.

Rieter is 's werelds toonaangevende leverancier van systemen voor de productie van garen uit stapelvezels in spinnerijen. Het bedrijf is gevestigd in Winterthur (Zwitserland) en ontwikkelt en produceert machines, systemen en componenten die worden gebruikt om natuurlijke en synthetische vezels en hun mengsels op de meest kostenefficiënte manier om te zetten in garens. De geavanceerde spintechnologie van Rieter draagt bij aan duurzaamheid in de textielwaardeketen door het gebruik van hulpbronnen te minimaliseren. Rieter bestaat al meer dan 225 jaar, heeft 18 productielocaties in tien landen en heeft wereldwijd ongeveer 5.630 mensen in dienst, waarvan ongeveer 16,4% in Zwitserland. Rieter staat genoteerd aan de SIX Swiss Exchange onder tickersymbool RIEN.

Polopiqué is een Portugees familiebedrijf met een decennialange textieltraditie en -geschiedenis. Polopiqué is een van de weinige verticale textielbedrijven in Europa die de productie van spinnen, weven, breien en afwerken tot en met de productie van kleding en huishoudtextiel van hoge kwaliteit beheersen. We streven ernaar oplossingen te creëren voor onze klanten in een steeds veranderende omgeving, met een focus op het verbeteren van onze voetafdruk en jaar na jaar duurzamer te worden.

