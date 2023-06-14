The Access Group与马来西亚数字经济发展局合作，快速推进亚太地区扩张计划

伦敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Access是总部位于英国的最大商业管理软件供应商之一，为英国、美国、爱尔兰和亚太地区的中小型组织提供产品和服务。该公司正在加快扩展计划，将于今年晚些时候通过与领导马来西亚经济数字化转型的政府机构——马来西亚数字经济发展局 (MDEC)建立新合作伙伴关系，将运营扩展到马来西亚。

该合作伙伴关系将在“伦敦科技周”（London Tech Week）期间正式确定，届时Access的代表和其他行业领袖将与马来西亚通信和数字科技部长YB Fahmi Fadzil一起推出共同塑造马来西亚数字经济未来的远大目标。

对于Access，与MDEC的合作将推动该集团加强其在亚太地区影响力的计划，并支持今年晚些时候在首都吉隆坡开设新的全球运营中心（GO Centre）。

在亚太地区建立GO Centre是集团全球扩张的基础，马来西亚蓬勃发展的数字经济和稳定的商业环境为新中心提供了极具新引力的落脚点，是支持我们正在进行的全球扩张的理想之选。

The Access Group首席执行官Chris Bayne表示：

“这是振奋人心的进展，我们感谢MDEC的支持，这将推动我们在亚太地区的发展。吉隆坡以其绝佳的商业环境和卓越的人才储备为我们的新Go Centre提供了极具吸引力的方案。

在接下来的四年里，Access GO Centre 将支持我们全球40%的员工需求。拥有这些位于战略要地的办事处可以保持增长势头。我们的目标是创建GO Centre的全球‘骨干’,它将提供国际化管理、多元化人才和区域基础设施，从而更轻松地执行集团的可持续增长。”

MDEC首席执行官Mahadhir Aziz评论道：

“全球运营中心（GO Centre）是对马来西亚作为高价值投资竞争强国的有力肯定，并推动我们进一步实现将马来西亚牢固确立为东盟数字中心的目标。

我们非常欢迎Access Group进入马来西亚，我们致力于通过马来西亚数字 (MD) 国家战略计划和各种激励计划来支持他们实现数字经济增长的宏伟目标。”

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