The Access Group與馬來西亞數位經濟機構合作，快速推進亞太地區擴張策略

倫敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Access是英國最大的企業管理軟體供應商之一，服務於英國、美國、愛爾蘭和亞太地區的中小型組織。該公司透過與馬來西亞數位經濟機構（MDEC）這一領導馬來西亞經濟向數位化轉型的政府機關建立新的合作伙伴關係，加快推進今年晚些時候的馬來西亞業務擴張策略。

該合作夥伴關係將在倫敦科技週期間正式確立，屆時來自Access的代表和其他行業領袖將與馬來西亞數字通訊部部長YB Fahmi Fadzil規劃遠景，共塑馬來西亞數位經濟未來。

與MDEC的合作將推動Access加強其在亞太地區影響力的策略，並為今年晚些時候在首都吉隆坡開設新的全球營運中心提供支援。

在亞太地區建立全球營運中心是集團全球擴張的基礎，馬來西亞蓬勃發展的數位經濟和穩定的商業環境為新中心提供了一個絕佳的立足點，有利於支援正在進行的全球擴張。

The Access Group執行長Chris Bayne表示：

「這一發展令人興奮，我們感謝MDEC的支持，這將推動我們在亞太地區的成長。吉隆坡出色的商業環境和卓越的人才庫為我們的新全球營運中心創造了有利條件。

在接下來的四年裡，Access全球營運中心將支援我們全球40%的員工需求。這些地理位置優越的辦事處將助力我們保持成長。我們的目標是創建全球營運中心『支柱』，提供國際化管理、多元化人才和區域基礎設施，以更輕鬆地實現集團的永續發展。」

MDEC執行長Mahadhir Aziz評論道：

「全球營運中心是對馬來西亞作為高價值投資競爭強國地位的有力肯定，並使我們與將馬來西亞牢固確立為東協數位中心的目標更近一步。

我們高興地歡迎The Access Group進入馬來西亞，我們致力於透過Malaysia Digital（MD）國家戰略計畫和各種催化劑方案，支援其實現數位經濟成長的宏偉目標。」

按一下這裡瀏覽完整內容。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。