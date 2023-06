Dados conectados e sofisticação tecnológica são fundamentais para lidar com o ambiente desafiador do setor, segundo o mais recente Outlook

SCOTTSDALE, Arizona--(BUSINESS WIRE)--InEight Inc., líder mundial em software de gerenciamento de projetos de capital de construção, lança hoje sua terceira edição anual do Global Capital Projects Outlook. O Outlook extrai percepções de pesquisas efetuadas com 300 dos maiores proprietários de projetos de capital e profissionais de construção contratantes na América do Norte, Europa e APAC.

Quase três quartos dos entrevistados (74%) relatam inquietações causadas pela inflação de custos, enquanto 70% citam atrasos e distúrbios na cadeia de fornecimento segundo o Outlook deste ano, com impactos relatados em escopo, custo, cronograma, cooperação e mão de obra. O setor de construção continua enfrentando desafios para aproveitar efetivamente o financiamento de projetos, como os US$ 1,2 trilhão em gastos com infraestrutura descritos na Lei de Empregos e Investimentos em Infraestrutura. Apesar deste ambiente operacional desafiador, uma mudança radical na certeza de projetos é evidente este ano, com mais projetos sendo concluídos dentro ou antes do cronograma (47%) este ano em relação a 2022 (40%). E quanto ao controle de custos, 45% relataram ficar dentro ou abaixo do orçamento, em relação a 42% no ano passado.

O Outlook adiciona a crescente evidência de que a capacidade de perceber e compreender o cenário geral mediante dados conectados aperfeiçoa a entrega de projetos.

Impactos positivos de dados conectados

Através de dados conectados ao longo dos ciclos de vida de projetos, as organizações de construção dizem que podem identificar riscos com mais astúcia e equilibrar as compensações entre escopo, custo e cronograma. Metade dos entrevistados diz que melhora o gerenciamento de riscos, enquanto um terço diz que reduz custos excedentes (38%), leva a menos mudanças de escopo (37%) e atrasos de cronograma (33%). Também tem um impacto marcadamente positivo na produtividade dos funcionários, segundo 46% dos entrevistados.

O uso de dados conectados varia conforme o porte da empresa, com aqueles com menos projetos de capital mais propensos a relatar usando referências do setor (52%) e dados históricos de projetos (51%), enquanto os maiores portfólios são os menos prováveis (43% para referências, 46% para dados históricos de projetos), possivelmente devido à maior complexidade de integração de novos softwares de tecnologia e gerenciamento de maiores volumes de dados. Este uso variado de dados conectados está criando uma clara divisão entre quem tem e não tem dados, com projetos muito mais propensos a serem concluídos dentro ou antes do cronograma quando estiverem em uso referências do setor e dados históricos de projetos.

Ao comentar sobre o Outlook, Jake Macholtz, Diretor Executivo da InEight, disse: "Foram dois anos desafiadores para a construção, com a maioria das organizações enfrentando desafios significativos de cadeia de fornecimento e mão de obra que afetaram tudo, desde o custo até a mão de obra.

"Contudo, as organizações que se mantêm comprometidas em obter a sofisticação tecnológica vêm colhendo benefícios, tanto para si como para seus clientes. O Outlook apresenta um forte argumento para que todas as organizações de construção sigam estes passos, ao destacar os muitos benefícios do gerenciamento de riscos e da comunicação para a certeza de projetos, para mencionar alguns."

Um ambiente operacional desafiador

Quase três quartos dos entrevistados (74%) relatam a inflação de custos como inquietante e 70% citam atrasos e distúrbios na cadeia de fornecimento. Do lado trabalhista, 68% apontam para a inflação salarial e 64% apontam para a questão referente aos desafios trabalhistas e de recrutamento.

Muitos entrevistados dizem que suas organizações estão usando a tecnologia para compreender e se envolver com o ambiente operacional como um todo. O uso de software de gerenciamento de projetos ou controle de projetos é o mais popular (58%), enquanto muitas organizações usam também inteligência artificial e aprendizagem de máquina (50%), software de planejamento de projetos com risco ajustado (47%) e comunicação conectada no local de trabalho (47%).

Macholtz disse: " Apenas depois de entendermos como o cenário geral afeta os detalhes de um projeto e como todos estes detalhes interagem entre si, podemos otimizar totalmente as tomadas de decisão de projetos para gerar resultados previsíveis de projetos e dar suporte ao crescimento a longo prazo."

Apesar de um ambiente operacional desafiador, o otimismo permaneceu alto pelo terceiro ano consecutivo (92% em 2021, 96% em 2022 e 94% em 2023) com tecnologias digitais, crescimento / recuperação da economia e projetos de construção sustentável identificados como áreas-chave de crescimento. Os níveis de gastos com projetos de construção e capital continuam subindo, com 86% relatando um aumento em relação a 76% em 2022 e 68% em 2021.

Esta positividade é um tanto atenuada por um aumento significativo em preocupações com os desafios trabalhistas. Preocupações com falta de pessoal e habilidades foram identificadas como um risco ao crescimento em 42%, não apenas entrando nos três principais riscos aos entrevistados pela primeira vez, mas também ocupando o primeiro lugar. Entretanto, mesmo com a intensificação da escassez de habilidades, junto com a inquietação causada pela inflação de custos e atrasos na cadeia de fornecimento, a confiança do setor permanece alta este ano, com aqueles que se sentem um pouco ou muito resilientes elevando ligeiramente de 91% em 2022 a 92% em 2023.

Para acessar todo o relatório, acesse InEight Global Capital Projects Outlook.

Sobre a Global Capital Projects Outlook from InEight

Este relatório tem por base uma pesquisa com 300 profissionais de projetos e construção de grandes empresas, efetuada em fevereiro de 2023, mediante uma pesquisa online.

A pesquisa incluiu 26 perguntas destinadas a avaliar níveis gerais de confiança e otimismo em todo o setor, bem como avaliar o impacto e a resposta ao ambiente macro. A pesquisa também buscou identificar como vêm evoluindo os modelos de entrega de projetos e as melhores práticas.

Dos 300 entrevistados, com 100 participantes de cada uma de nossas regiões de foco da América do Norte, Europa e APAC, cada região tem peso igual no relatório. A nível mundial, 67% dos entrevistados são proprietários de projetos e 33% são contratantes.

Todos os entrevistados estão envolvidos com a criação de projetos de capital; contudo, para obter uma leitura real do setor global de construção ao redor do mundo, incluímos aqueles que trabalham em setores mais amplos:

Biotecnologia Governo central ou NDPB Produtos químicos e farmacêuticos Construção Defesa Distribuição Educação privada Educação pública Serviços financeiros (exceto serviços bancários) Hospitais Serviços de TI e computação Lazer e entretenimento Fabricação Mineração Petróleo e gás Propriedade Varejo Telecomunicações Serviços públicos

A pesquisa foi criada e conduzida em conjunto com um parceiro especializado em pesquisa de mercado de tecnologia corporativa mundial, com resultados analisados e enviados a especialistas da InEight e líderes do setor para comentários com base em suas experiências e pontos de vista.

Sempre que possível, os resultados foram comparados com nossa pesquisa anterior em 2022. Porém, isto não é possível em todos os casos devido a novas perguntas e alterações de redação na edição deste ano.

Sobre a InEight

A InEight fornece software de gestão de projetos testados em campo para proprietários, fornecedores de serviço, engenheiros e designers que estão construindo o mundo a nossa volta. Mais de 575 mil usuários e mais de 850 clientes em todo o mundo contam com a InEight para obter informações em tempo real que ajudam a gerenciar riscos e manter os projetos no prazo e dentro do orçamento durante todo o seu ciclo de vida.

Do planejamento prévio ao projeto, da estimativa ao cronograma e da execução em campo ao volume de negócios, a InEight proporcionou mais de US$ 1 trilhão em projetos a nível internacional em infraestrutura, setor público, energia e eletricidade, petróleo, gás e produtos químicos, mineração e comercial. Para mais informação, siga InEight no LinkedIn ou acesse InEight.com.

