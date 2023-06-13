Community Health System在全系统内扩大多项Masimo技术的应用

加州欧文--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Masimo (NASDAQ: MASI)和位于加州弗雷斯诺的Community Health System (CHS)今天宣布，CHS将在其多个院区采用各种先进的Masimo监控技术和解决方案。CHS是由四家医院组成的一个大型网络，为加州中央山谷地区提供全方位的医疗服务。该组织在全系统范围内将Masimo SET®脉搏血氧饱和度计作为应用标准，并部署800台Root®生命体征监测和连接中心，以及200台装有NomoLine®呼吸道二氧化碳浓度计的Rad-97®脉动血氧饱和度计(Pulse CO-Oximeters®)。

作为新一阶段的医疗技术扩展计划，CHS将聚焦于患者监测项目。该组织计划通过实施Masimo Patient SafetyNet™实现集中的远程患者监控，并利用Masimo Hospital Automation™将患者数据无缝转移到电子病历(EMR)中，以简化护理流程并提高患者安全性。另一个重点扩展领域是其围手术期监测能力。该组织计划安装先进的Masimo rainbow®参数测量设备，实现诸如SpHb®无创连续血红蛋白监测和PVi®变异性指数监测，以及SedLine®脑功能监测、O3®局部血氧饱和度和LiDCO®血流动力学监测。

Masimo创始人兼首席执行官Joe Kiani表示：“我们很荣幸能与像CHS这样的伙伴合作，改善连续护理下的患者转归。他们致力于确保其医疗人员可以使用所需的工具来为患者提供最高质量的护理，包括最先进的非侵入性监测技术、功能最齐全的患者监测仪以及最成熟的自动化和连接解决方案，这真的十分令人鼓舞。”

CHS首席护理官兼高级副总裁、注册护士Daniel Davis表示：“这次扩大化的合作关系使我们能够在我们医疗系统的所有医院中整合Masimo的最佳非侵入性监测技术。我们预计这将优化工作流程，并为患者状态提供更多洞见，最终帮助我们改善患者的转归。”

CHS供应链、安全和临床工程副总裁Cheri Provancha, DBA, DML补充道：“我们很高兴能扩大与Masimo的合作关系，并为我们杰出的临床工作人员提供他们依赖的先进非侵入性技术、监测仪和自动化解决方案，从而为中央山谷的居民提供最优质的护理服务。”

CHS是一家位于加州弗雷斯诺的私营非营利医疗网络。该系统运营四家医院和一个癌症研究所，以及若干长期护理、门诊和其他医疗设施。2014年，CHS在社区区域医疗中心院区的妇女和儿童服务部以及新生儿重症监护室部署了Masimo SET®，并自此在其院区的所有护理区域都推广了这一应用标准。

他们使用Masimo技术的积极体验——对于临床医生和患者都是如此——推动Masimo技术的多次应用扩展以及促使该技术成为应用标准。

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关于Masimo

Masimo (NASDAQ: MASI)是一家全球性医疗技术公司，开发和生产多种行业领先的监测技术，包括创新的测量仪、传感器、患者监护仪以及自动化和互联解决方案。此外，Masimo Consumer Audio拥有八个传奇的音响品牌，包括Bowers & Wilkins、Denon、Marantz和Polk Audio。我们的使命是改善生活、提高患者的疗效并降低护理成本。100多项独立和客观的研究证实，1995年推出的Masimo SET® Measure-through Motion and Low Perfusion™（移动和低灌注下测量）脉搏血氧仪优于其他脉搏血氧仪技术。1研究同时证实，Masimo SET®可协助临床医生减少新生儿的早产儿视网膜病变，2改善新生儿危重先天性心脏病筛查状况3 ，并且当联合Masimo Patient SafetyNet™用于外科术后观察病房的连续监测时，可以减少快速响应团队对紧急情况的响应次数，降低转移至ICU的风险和成本。4-7 据估计，在全球领先的医院和其他医疗机构中，超过2亿患者在使用Masimo SET®。8在2022年至2023年《美国新闻与世界报道》(U.S. News and World Report)最佳医院荣誉榜排名前10的医院中，有9家医院主要使用这款脉搏血氧仪。92005年，Masimo推出了rainbow® Pulse CO-Oximetry技术，可对之前只适合侵入式测量的血液成分进行无创和连续监测。监测参数包括总血红蛋白(SpHb®)、氧含量(SpOC™)、碳氧血红蛋白(SpCO®)、高铁血红蛋白(SpMet®)、脉搏灌注变异指数(PVi®)、RPVi™ (rainbow® PVi)和氧气储备指数(ORi™)。2013年，Masimo推出了Root®患者监测和互联平台。该平台从零开始搭建，实现尽可能高的灵活性和可扩展性来促进其他Masimo和第三方监测技术的加入；该平台增加的关键Masimo技术包括新一代SedLine®脑功能监测、O3®区域血氧仪和配置NomoLine®采样线的ISA™二氧化碳图。Masimo的连续和抽查监测Pulse CO-Oximeters®系列涵盖面向各种临床和非临床场景的设备，包括无线可穿戴技术（如Radius-7®、Radius PPG®和Radius VSM™）、便携式设备（如Rad-67®）、指尖脉搏血氧仪（如MightySat® Rx）以及医院和居家两用设备（如Rad-97®）。Masimo围绕Masimo Hospital Automation™平台提供医院与居家自动化和互联解决方案，包括Iris® Gateway、iSirona™、Patient SafetyNet、Replica®、Halo ION®、UniView®、UniView :60™和Masimo SafetyNet®。公司不断扩大的健康和保健解决方案组合包括Radius Tº®和Masimo W1™手表。有关Masimo及其产品的其他信息请查阅：www.masimo.com。已发表的涉及Masimo产品的临床研究报告可在以下网站查阅：www.masimo.com/evidence/featured-studies/feature/。

ORi和RPVi尚未获得FDA 510(k)许可，不可在美国销售。Patient SafetyNet商标的使用已获得University HealthSystem Consortium的许可。

参考文献

如需查看有关已发表的脉搏氧饱和度临床试验和Masimo SET®优势的信息，请访问我们的网站：http://www.masimo.com。对照研究包括一些独立、客观的研究，包括科学会议上呈报的摘要和同行评议期刊上发表的文章。 Castillo A et al. Prevention of Retinopathy of Prematurity in Preterm Infants through Changes in Clinical Practice and SpO 2 Technology. Acta Paediatr. 2011 Feb;100(2):188-92.（Castillo A等。通过临床实践转变和SpO2技术预防早产儿视网膜病变。《儿科学报》。2011年2月；100(2):188-92。） de-Wahl Granelli A et al. Impact of pulse oximetry screening on the detection of duct dependent congenital heart disease: a Swedish prospective screening study in 39,821 newborns. BMJ. 2009;Jan 8;338.（de-Wahl Granelli A等。脉搏氧饱和度筛查对导管依赖型先天性心脏病检出的影响：瑞典39,821例新生儿前瞻性筛查研究。《英国医学杂志》。2009年；1月8日；338。） Taenzer A et al. Impact of pulse oximetry surveillance on rescue events and intensive care unit transfers: a before-and-after concurrence study. Anesthesiology. 2010:112(2):282-287.（Taenzer A等。脉搏氧饱和度监测对救治事件和重症监护室转床的影响：前后巧合研究。《麻醉学》。2010年；112(2):282-287。） Taenzer A et al. Postoperative Monitoring – The Dartmouth Experience. Anesthesia Patient Safety Foundation Newsletter. Spring-Summer 2012.（Taenzer A等。术后监护——达特茅斯经验。《麻醉患者安全基金会通讯》。2012年春夏刊。） McGrath S et al. Surveillance Monitoring Management for General Care Units: Strategy, Design, and Implementation. The Joint Commission Journal on Quality and Patient Safety. 2016 Jul;42(7):293-302.（McGrath S等。普通监护病房的监测监护管理：策略、设计和执行。《质量与患者安全联合委员会杂志》。2016年7月；42(7):293-302。） McGrath S et al. Inpatient Respiratory Arrest Associated With Sedative and Analgesic Medications: Impact of Continuous Monitoring on Patient Mortality and Severe Morbidity. J Patient Saf. 2020 14 Mar. DOI: 10.1097/PTS.0000000000000696.（McGrath S等。镇静剂和镇痛剂相关的住院患者呼吸骤停：连续监测对患者死亡率和重度病损率的影响。《患者安全杂志》。2020年3月14日。DOI：10.1097/PTS.0000000000000696。） 估计值：Masimo存档数据。 http://health.usnews.com/health-care/best-hospitals/articles/best-hospitals-honor-roll-and-overview。

前瞻性陈述

本新闻稿包含美国《1933年证券法案》第27A条和《1934年证券交易法案》第21E条以及《1995年私人证券诉讼改革法案》所定义的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述包含有关Masimo监测技术、监测仪、自动化和连接解决方案的潜在功效，以及关于CHS扩展使用多种Masimo技术的陈述等。这些前瞻性陈述基于对影响我们的未来事件的当前预期，并受到风险和不确定性的制约，所有的风险和不确定性均难以预测，其中多数超出我们的掌控，并有可能导致我们的实际结果与我们的前瞻性陈述中表述的结果大相径庭和截然相反，其原因是各类风险因素，包括但不限于与下列因素相关的风险：我们对涉及临床结果可重复性的假设；与我们对包括有关Masimo监测技术、监测仪、自动化和连接解决方案在内的Masimo独特无创测量技术能够对积极的临床转归及患者安全性做出贡献的信念有关的风险；与我们相信Masimo无创医学突破可提供具有成本效益的解决方案和独特优势的信念相关的风险；CHS未能实现Masimo技术的预期收益的风险或CHS在未能按照新闻稿中描述的计划部署Masimo技术的风险；与新冠疫情相关的风险；以及我们向美国证券交易委员会("SEC")递交的最新报告中“风险因素”章节中讨论的其他因素，这些报告可从SEC的网站www.sec.gov上免费获得。尽管我们相信我们的前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但我们并不知道我们的预期将来能否被证明正确。本新闻稿包含的所有前瞻性陈述完全符合前述警示性声明。谨此提醒您注意不要对这些前瞻性陈述给予不适当的依赖，这些陈述仅适用于今日。除非在适用的证券法律可能的要求下，我们没有任何责任来更新、修订或澄清这些陈述或是我们向SEC递交的最新报告中包含的“风险因素”，无论是出于新信息、未来事件或其他事项的结果。

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