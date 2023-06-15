根據最新展望報告，互聯資料和精密化科技是解決挑戰性產業環境的關鍵

亞利桑那州斯科茨代爾--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--建築資本專案管理軟體的全球領導者InEight Inc.今日發佈第三份年度《全球資本專案展望》(Global Capital Projects Outlook)報告。這份展望報告是依據對北美、歐洲和亞太地區的300名全球最大資本專案的所有者及承包商建築專業人士所進行的研究而得出的洞察。

根據今年的展望報告，近四分之三的受訪者（74%）報告指稱，成本通貨膨脹造成混亂，而70%的人提到供應鏈的延遲和混亂，而報告的影響層面涵蓋了專案範圍、成本、進度、合作和工程品質。建築業繼續面臨如何有效利用專案資金的挑戰，例如在《基礎設施投資和就業法》中概述的1.2兆美元的基礎設施支出。儘管營運環境具有挑戰性，但專案確定性方面的變化在今年顯而易見，與2022年（40%）相比，今年有更多的專案如期或提前完成（47%）；關於成本控制，有45%的受訪者表示他們的支出符合或低於預算，而去年這一數字是42%。

越來越多的證據顯示，透過互聯資料更能夠看到和理解全域，從而提高專案的交付能力。展望報告更佐證了這一觀點。

互聯資料的正向影響

建築組織表示，透過專案生命週期中的互聯資料，他們可以更明智地識別風險，並在專案範圍、成本和進度之間找到平衡。一半的受訪者表示，互聯資料改善了風險管理，而三分之一的人認為其減少了成本超支情況（38%）、減少專案範圍的變更（37%）和超出時程表（33%）。根據46%的受訪者的說法，它對員工的生產力也產生顯著的正向影響。

互聯資料的使用因公司規模而異。那些資本專案最少的公司最有可能使用產業基準資料（52%）和歷史專案資料（51%），而擁有最大投資組合的公司最不可能使用產業基準資料（43%）和歷史專案資料（46%），原因可能是整合新科技軟體和管理更大量的資料帶來更大的複雜性。互聯資料的不同使用方式正在造成資料擁有者和非擁有者之間的明顯分化。當使用產業基準資料和歷史專案資料時，專案更有可能如期或提前完成。

InEight執行長Jake Macholtz在評論展望報告時表示：「這幾年對於建築業來說充滿了挑戰，大多數組織都面臨重大的供應鏈和勞動力挑戰，對成本到工程品質的各方面都產生了影響。

「然而，那些堅持實現科技精密化的組織正在獲益，無論是對他們自己而言還是對其客戶而言。這份展望報告為所有建築組織提供了強有力的理由，建議他們效法這些做法。它突顯了多項效益，如風險管理和提高專案確定性的溝通等。」

充滿挑戰的營運環境

近四分之三的受訪者（74%）報告指稱，成本通貨膨脹具有擾亂性。70%的受訪者提到供應鏈的延遲和混亂。在勞動力方面，68%的人指出薪資通貨膨脹問題，64%的人提及與勞動力和招聘挑戰相關的問題。

許多受訪者表示，他們的組織正在運用科技來理解和參與營運大環境。專案管理或專案控制軟體的使用最為普遍（58%），同時許多組織也使用人工智慧和機器學習技術（50%）、經過風險調整的專案規劃軟體（47%）和互聯的工作現場通訊（47%）。

Macholtz表示：「只有當我們理解大局如何影響專案的細節，以及這些細節如何互相影響時，我們才能完全促使專案決策最佳化，以驅動可預測的專案成果並支撐長期成長。」

儘管營運環境充滿挑戰，但樂觀情緒連續三年保持高漲（2021年92%，2022年96%，2023年94%）。數位科技、經濟成長/復甦和永續建築專案被認為是關鍵的成長領域。建築和資本專案的支出水準繼續呈上升態勢。86%的人報告支出水準上升，而2022年和2021年的這一數字分別為76%和68%。

對勞動力挑戰的擔憂明顯上升在一定程度上抑制了這種正面情緒。42%的受訪者認為員工和技能短缺是成長面臨的風險——這一因素不僅是首次進入前三名，而且還佔據了首位。然而，即使面臨技能短缺加劇，以及由於成本通貨膨脹和供應鏈延遲造成的混亂，今年的業界信心仍然高漲，感到有些或非常有韌性的人從2022年的91%稍稍增加到2023年的92%。

欲取得完整的報告，請造訪InEight《全球資本專案展望》。

關於InEight的《全球資本專案展望》報告

這份報告根據2023年2月進行的線上問卷調查，調查對象是300名大型企業資本專案和建築業專業人士。

問卷包括26個問題，旨在衡量產業界的整體信心和樂觀程度，並評估總體環境的影響和業界反應。調查還試圖確定專案交付模式和最佳實務正在如何演變。

在300名受訪者中，我們關注的北美、歐洲和亞太地區各有100名參與者，因此每個區域在報告中的權重都是相等的。在全球，67%的受訪者是專案所有者，33%是承包商。

所有的受訪者都涉足了資本專案的建設；然而，為了得到全球建築業的真實情況，我們還調查了更廣泛的產業界人士，包括：

生物科技 中央政府或 非政府部門 公共機構 化學 製藥 營建 國防 分銷 私立 教育 公立教育 金融服務 （不包括 銀行業） 醫院 IT和電腦 服務 休閒 娛樂 製造業 採礦 石油及天然氣 房地產 零售 電信 公用事業

該調查是與一家專業的全球企業科技市場研究合作夥伴共同設計和進行，然後分析結果並提交給InEight的專家和業界領袖，以便他們根據自己的經驗和觀點進行評論。

我們已盡可能地將結果與我們在2022年的上一次調查進行比較。然而，由於今年版本中增加了新的問題和措辭更改，所以並非所有結論都能進行比較。

關於InEight

InEight 為正在建構我們周圍世界的業主、承建商、工程師、設計師提供經過現場測試的專案管理軟體。全球超過 575,000 名使用者和 850 多家客戶依賴 InEight 獲得即時洞察資訊，以幫助管理風險，並在整個生命週期中保持專案的進度及預算。

從預先計劃到設計，從估算到排程，從現場執行到周轉率，InEight已為全球基礎建設、公共部門、能源和電力、石油、天然氣及化學品、採礦及商業領域超過1兆美元的專案提供支援。若要瞭解更多資訊，請在LinkedIn上關注InEight或造訪InEight.com。

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