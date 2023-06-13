Senju Pharmaceutical和Novaliq达成许可协议，将NOV03（全氟己基辛烷滴眼液）用于日本干眼症治疗

日本大阪、德国海德堡和马萨诸塞州剑桥--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Senju Pharmaceutical Co., Ltd.是一家专注于眼科领域的日本研究型制药公司。生物制药公司Novaliq GmbH以其独特的无水EyeSol®技术专注于同类首创和一流的眼科疗法。两家公司现欣然宣布达成一项许可协议，将在日本开发、生产和商业化NOV03（全氟己基辛烷滴眼液）。这是首款并且是唯一一款干眼症症状和体征的处方治疗，直接作用于泪液蒸发。

Senju Pharmaceutical总裁Shuhei Yoshida表示：“我们很高兴能与Novaliq合作。Novaliq是先进无水滴眼液技术的先驱。基于NOV03的独特特性和无与伦比的临床数据，我们坚信它将为日本患者带来巨大的临床效益。”

NOV03是面向干眼症症状和体征的首创和无防腐剂的疗法。它具有独特的起效方式，通过在泪膜的气液界面形成单层膜，直接作用于泪液蒸发。在多项对有干眼症病史并伴睑板腺功能障碍临床体征的患者进行的充分对照研究中，NOV03已展示出针对适应症的安全性和有效性。

在日本，有超过500万患者可能被诊断为干眼症[1]，而针对蒸发性干眼症或伴有睑板腺功能障碍临床体征的干眼症的现有治疗选择非常有限。

Novaliq首席执行官Christian Roesky博士表示：“我们很自豪能与日本领先的眼科公司Senju Pharmaceutical合作，将NOV03带给日本患者。NOV03提供了一种新颖和独特的起效方式，并已在临床上得到验证。在欧洲、美国和中国的众多研究中，其安全性和有效性已得到证明。自2015年推出以来，该药水在欧洲和澳大利亚已售出大约1000万支，证明我们的无水EyeSol®技术是安全且被广泛接受的。”

根据许可协议的条款，Novaliq公司有资格在实现监管和销售里程碑的基础上获得预付款和里程碑付款，以及获得NOV03的日本净销售额的提成费。

关于NOV03（全氟己基辛烷 滴眼液）

NOV03（全氟己基辛烷滴眼液）是一种开发中的无水、无防腐剂的眼药水，用于治疗伴有睑板腺功能障碍的干眼症患者。它具备新的起效方式，可以稳定泪液膜的脂质层，从而防止泪液过度蒸发。此外，它经证实可以渗透到睑板腺，并可能使已经改变的分泌物变为液态。四项充分且良好对照的研究已表明，NOV03可以改善伴有睑板腺功能障碍临床体征的干眼症患者的症状和体征，并且耐受性良好[2-5]。在美国，NOV03已被美国食品药品管理局(FDA)批准用于治疗干眼症的症状和体征。该药物当前正在中国接受新药申请审查。

关于Senju Pharmaceutical

Senju是一家专注于眼科领域的研究型日本私营制药公司，致力于开发、生产和商业化各种创新产品，并通过公司产品改善全球民众的健康和视力水平。

Senju的公司名称的日语字符是“Sen”和“Ju”，含义是“千”和“带来幸福”。Senju的使命是通过开发独创的药物产品，提高与该公司产品相关的人们的生活乐趣。

Senju总部设在日本大阪，并在全球设有子公司和代表处。更多信息请访问www.senju.co.jp/english/。

关于 Novaliq

Novaliq是一家私营生物制药公司，专注于开发和商业化基于EyeSol®的同类首创和一流眼科疗法。EyeSol®是全球首项无水技术，使用的超纯半氟化烷烃(SFA)具有物理、化学和生理惰性、良好的生物相容性和非常好的安全性。

2023年5月18日，美国食品药品管理局(FDA)批准了MIEBO™（全氟己基辛烷滴眼液；前称NOV03），其后于2023年5月30日批准了VEVYE™ 0.1%（环孢素滴眼液，开发名为CyclASol®）。在欧盟，全氟己基辛烷自2013年以来已注册为医疗器械，用于治疗干眼症患者。该公司还在继续根据其已验证的EyeSol®平台向其他眼科指征扩展。

Novaliq GmbH总部位于德国海德堡，Novaliq Inc.在美国马萨诸塞州剑桥市设有办事处。长期股东为dievini Hopp BioTech holding GmbH & Co. KG，这是一家活跃在生命和健康科学投资领域的投资者。更多信息请访问www.novaliq.com。

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