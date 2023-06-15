根据最新展望报告，互联的数据和精细化技术是驾驭复杂行业环境的关键

亚利桑那州斯科茨代尔--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--建筑资本项目管理软件的全球领导者InEight Inc.今日发布了第三份年度《全球资本项目展望》(Global Capital Projects Outlook)报告。这份展望报告依据一项调研得出的洞察，调研对象是位于北美、欧洲和亚太地区的300名全球最大资本项目的所有者及承包商建筑专业人士。

根据今年的展望报告，近四分之三的受访者（74%）报告称，成本通胀造成了扰乱，而70%的人提到供应链的延迟和扰乱。所报告的影响涵盖了项目范围、成本、进度、合作和工程质量等各个方面。建筑行业继续面临如何有效利用项目资金的挑战，例如在《基础设施投资和就业法案》中概述的1.2万亿美元的基础设施支出。尽管存在具有挑战性的运营环境，但项目确定性方面的变化在今年显而易见，与2022年（40%）相比，今年有更多的项目按期或提前完成（47%）；关于成本控制，有45%的受访者称他们的支出符合或低于预算，而去年这一数字是42%。

越来越多的证据表明，通过互联的数据能更好地看到和理解全局，从而提高项目的交付能力。展望报告更佐证了这一观点。

互联数据的积极影响

建筑组织表示，通过项目生命周期中的互联数据，他们可以更明智地识别风险，并在项目范围、成本和进度之间找到平衡。一半的受访者表示，互联数据改善了风险管理，而三分之一的人认为其减少了成本超支情况（38%）、减少项目范围的变更（37%）和进度超期（33%）。根据46%的受访者的说法，它对员工的生产力也产生了显著的积极影响。

互联数据的使用因公司规模而异。那些资本项目最少的公司最有可能使用行业基准数据（52%）和历史项目数据（51%），而拥有最大投资组合的公司最不可能使用行业基准数据（43%）和历史项目数据（46%），原因可能是整合新技术软件和管理更大量的数据带来了更高的复杂性。互联数据的不同使用方式正在造成数据拥有者和非拥有者之间的明显分化。当使用行业基准数据和历史项目数据时，项目更有可能按期或提前完成。

InEight首席执行官Jake Macholtz在评论展望报告时表示：“这几年对于建筑行业来说充满了挑战，大多数组织都面临着重大的供应链和劳动力挑战，对从成本到工程质量的方方面面产生了影响。

“然而，那些坚持实现技术精细化的组织正在获益，无论是对他们自己而言还是对其客户而言。这份展望报告为所有建筑组织提供了强有力的理由，建议他们效仿这些做法。它突出了多项收益，如风险管理和提高项目确定性的沟通等。”

一个充满挑战的运营环境

近四分之三的受访者（74%）报告称，成本通胀具有扰乱性。70%的受访者提到了供应链的延迟和扰乱。劳动力方面，68%的人指出薪资通胀问题，64%的人提及与劳动力和招聘挑战相关的问题。

许多受访者表示，他们的组织正在运用技术来理解和参与到运营大环境。项目管理或项目控制软件的使用最为普遍（58%），同时许多组织也使用人工智能和机器学习技术（50%）、经过风险调整的项目规划软件（47%）和互联的工作现场通信技术（47%）。

Macholtz表示：“ 只有当我们理解大局如何影响项目的细节，以及这些细节如何互相影响时，我们才能完全优化项目决策，以推动实现项目预期结果并支持长期增长。”

尽管运营环境充满挑战，但乐观情绪连续三年保持高涨（2021年92%，2022年96%，2023年94%）。数字技术、经济增长/复苏和可持续建筑项目被认为是关键的增长领域。建筑和资本项目的支出水平继续呈上升态势。86%的人报告支出水平上涨，而2022年和2021年的这一数字分别为76%和68%。

明显上升的对劳动力挑战的担忧在一定程度上抑制了这种积极情绪。42%的受访者认为员工和技能短缺是增长面临的风险——这一因素不仅是首次进入前三名，而且还占据了首位。然而，即使面临技能短缺的加剧，以及由于成本通胀和供应链延迟造成的扰乱，今年的行业信心仍然高涨，感到有些信心或非常有信心的人从2022年的91%稍稍增加到2023年的92%。

要获取完整的报告，请访问InEight《全球资本项目展望》。

关于InEight的《全球资本项目展望》报告

这份报告基于2023年2月进行的一项在线问卷调查，调查对象是300名大型企业资本项目和建筑业专业人士。

问卷包括26个问题，旨在衡量行业的总体信心和乐观程度，并评估宏观环境的影响和行业反应。调查还试图确定项目交付模式和最佳实践正在如何演变。

在300名受访者中，我们关注的北美、欧洲和亚太地区各有100名参与者，因此每个区域在报告中的权重都是相等的。在全球范围内，67%的受访者是项目所有者，33%是承包商。

所有的受访者都涉足了资本项目的建设；然而，为了得到全球建筑行业的真实情况，我们还调查了更广泛的行业人士，包括：

生物技术 中央政府或 非政府部门 公共机构 化学 制药 建筑施工 国防 分销 私立 教育 公立教育 金融服务 （不包括 银行业） 医院 IT和计算机 服务 休闲 娱乐 制造业 采矿 石油和天然气 房地产 零售 电信 公用事业

该调查是与一家专业的全球企业技术市场研究合作伙伴共同设计和进行的，然后将结果分析并提交给InEight的专家和行业领导者，以便他们根据自己的经验和视角进行评论。

我们已尽可能地将结果与我们在2022年的上一次调查进行了比较。然而，由于今年版本中增加了新的问题和措辞更改，所以并非所有结论都能进行比较。

关于InEight

InEight 为世界各地的建筑业主、承包商、工程师和设计师提供经过实地测试的项目管理软件。全球超过 57.5 万名用户和 850 多家客户均依赖 InEight 获得实时见解，以管理相关风险，并使项目在整个生命周期内始终符合进度和预算要求。

从预规划到设计、从估算到调度、从现场执行到项目交付，InEight为全球基础设施、公共部门、能源电力、石油、天然气和化工、采矿和商业等领域价值超过1万亿美元的项目提供了助力。有关更多信息，请通过LinkedIn关注InEight或访问InEight.com。

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