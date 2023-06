Community Health System weitet den systemweiten Einsatz von mehreren Masimo-Technologien aus

Community Health System of Fresno, California / Masimo Hospital Automation™ with Root® and Radical-7® (Photo: Business Wire)

Community Health System of Fresno, California / Masimo Hospital Automation™ with Root® and Radical-7® (Photo: Business Wire)

IRVINE, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Masimo (NASDAQ: MASI) und Community Health System (CHS) mit Sitz in Fresno, Kalifornien, gaben heute bekannt, dass CHS eine Vielzahl von fortschrittlichen Masimo Überwachungstechnologien und -lösungen in seinen Einrichtungen einführt. CHS, ein großes Netzwerk mit vier Krankenhäusern, bietet alle Versorgungsstufen im Central Valley in Kalifornien an und setzt standardmäßig die Masimo SET®-Pulsoximetrie ein. Außerdem werden 800 Root® Vital Signs Monitoring and Connectivity Hubs und 200 Rad-97® Pulse CO-Oximeter® mit NomoLine®-Kapnographie systemweit eingesetzt.

In der nächsten Phase des Ausbaus der Medizintechnik wird sich CHS auf seine Initiative zur Patientenüberwachung konzentrieren. Geplant ist die Implementierung von Masimo Patient SafetyNet™ für die zentrale Fernüberwachung von Patienten, wobei die Vorteile von Masimo Hospital Automation™ für die nahtlose Übertragung von Patientendaten in elektronische Krankenakten genutzt werden, um die Arbeitsabläufe in der Pflege zu optimieren und die Patientensicherheit zu verbessern. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Erweiterung der perioperativen Überwachungskapazitäten mit der geplanten Installation von fortschrittlichen Masimo rainbow®-Parametern wie SpHb® nichtinvasive und kontinuierliche Hämoglobinüberwachung und PVi®-Plethenvariabilitätsindex sowie SedLine®-Hirnfunktionsüberwachung, regionale O3®®-Oximetrie und hämodynamische LiDCO®-Überwachung.

Joe Kiani, Gründer und CEO von Masimo, sagte: „Wir sind geehrt, mit Partnern wie CHS zusammenzuarbeiten, um die Patientenergebnisse in der gesamten Pflege zu verbessern. Ihr Engagement für die Sicherstellung des Zugangs der Ärzte zu erforderlichen Instrumenten für die bestmögliche Versorgung ihrer Patienten – die fortschrittlichsten nicht-invasiven Überwachungstechnologien, die vielseitigsten Patientenmonitore, die anspruchsvollsten Automatisierungs- und Konnektivitätslösungen – ist inspirierend.“

CHS Chief Nursing Officer und Senior Vice President Daniel Davis, R.N., sagte: „Dank dieser umfassenden Partnerschaft können wir die erstklassige, nicht-invasive Überwachungstechnologie von Masimo in alle Krankenhäuser unseres Gesundheitssystems integrieren. Wir erwarten, dass sie die Arbeitsabläufe optimiert und zusätzliche Erkenntnisse über den Patientenstatus liefert, die uns letztendlich helfen werden, die Behandlungsergebnisse zu verbessern.“

Cheri Provancha, DBA, DML, Vice President of Supply Chain, Security, and Clinical Engineering bei CHS, fügte hinzu: „Wir freuen uns, unsere Beziehung zu Masimo auszubauen und unseren hervorragenden Ärzten die fortschrittlichen nicht-invasiven Technologien, Überwachungsgeräte und Automatisierungslösungen zur Verfügung zu stellen, auf die sie sich verlassen, um den Bewohnern des Central Valley die bestmögliche medizinische Versorgung zu bieten.“

CHS ist ein privates, nicht gewinnorientiertes Gesundheitsnetzwerk mit Sitz in Fresno, Kalifornien. Das System betreibt vier Krankenhäuser und ein Krebsinstitut sowie mehrere Langzeitpflegeeinrichtungen, Ambulanzen und andere Gesundheitseinrichtungen. Im Jahr 2014 führte CHS Masimo SET® für die Frauen- und Kinderstation und die Neugeborenenintensivstation auf dem Campus des Community Regional Medical Center ein und hat seitdem die Standardisierung auf alle Pflegebereiche auf dem Campus ausgeweitet.

Ihre positiven Erfahrungen mit der Technologie von Masimo – sowohl für Ärzte als auch für Patienten – waren die treibende Kraft hinter dieser mehrstufigen Ausweitung und Standardisierung der Technologien von Masimo.

@Masimo | #Masimo

Über Masimo

Masimo (NASDAQ: MASI) ist ein weltweit tätiges Medizintechnikunternehmen, das eine breite Auswahl an branchenführenden Überwachungstechnologien entwickelt und produziert, darunter innovative Messgeräte, Sensoren, Patientenmonitore sowie Automatisierungs- und Konnektivitätslösungen. Darüber hinaus ist Masimo Consumer Audio das Zuhause von acht legendären Audiomarken, darunter Bowers & Wilkins, Denon, Marantz und Polk Audio. Unsere Mission ist es, das Leben zu verbessern, die Behandlungsergebnisse zu verbessern und die Kosten der Pflege zu senken. Die 1995 eingeführte Masimo SET Measure-through Motion and Low Perfusion™ Pulsoximetrie hat in über 100 unabhängigen und objektiven Studien gezeigt, dass sie anderen Pulsoximetrietechnologien überlegen ist.1 Masimo SET® hilft Ärzten nachweislich dabei, schwere Retinopathien bei Frühgeborenen zu reduzieren,2 das CCHD-Screening bei Neugeborenen zu verbessern3 und, wenn es für die kontinuierliche Überwachung mit Masimo Patient SafetyNet™ auf postoperativen Stationen eingesetzt wird, die Anzahl der Einsätze des Schnelleinsatzteams, Verlegungen auf die Intensivstation und die Kosten zu reduzieren.4-7 Masimo SET®wird schätzungsweise bei mehr als 200 Millionen Patienten in führenden Krankenhäusern und anderen Einrichtungen des Gesundheitswesens auf der ganzen Welt eingesetzt,8 und ist die primäre Pulsoxymetrie in 9 der 10 besten Krankenhäuser, die in der 2022-23 U.S. News and World Report Best Hospitals Honor Roll aufgeführt sind.9 Im Jahr 2005 führte Masimo die rainbow® Puls-CO-Oximetrie-Technologie ein, die eine nicht-invasive und kontinuierliche Überwachung von Blutbestandteilen ermöglicht, die zuvor nur invasiv gemessen werden konnten, darunter Gesamthämoglobin (SpHb®), Sauerstoffgehalt (SpOC™), Carboxyhämoglobin (SpCO®), Methämoglobin (SpMet®), Pleth Variability Index (PVi®), RPVi™ (rainbow® PVi) und Oxygen Reserve Index (ORi™). Im Jahr 2013 führte Masimo die Root®® Patient Monitoring and Connectivity Platform ein, die von Grund auf so flexibel und ausbaufähig wie möglich ist, um die Hinzufügung anderer Überwachungstechnologien von Masimo und Drittanbietern zu erleichtern. Zu den wichtigsten Ergänzungen von Masimo gehören die nächste Generation der SedLine®-Hirnfunktionsüberwachung, die regionale O3®-Oximetrie und die ISA™-Kapnographie mit NomoLine®-Probenahmeleitungen. Die Familie der kontinuierlichen und stichprobenartigen Puls-CO-Oximeter® von Masimo umfasst Geräte, die für den Einsatz in einer Vielzahl von klinischen und nicht-klinischen Szenarien entwickelt wurden. Dazu gehören fessellose, tragbare Geräte wie Radius-7®, Radius PPG® und Radius VSM™, tragbare Geräte wie Rad-67®, Pulsoximeter an der Fingerspitze wie MightySat® Rx und Geräte, die sowohl im Krankenhaus als auch zu Hause verwendet werden können, wie Rad-97®. Die Automatisierungs- und Konnektivitätslösungen von Masimo für das Krankenhaus und zu Hause basieren auf der Masimo Hospital Automation™ Plattform und umfassen Iris® Gateway, iSirona™, Patient SafetyNet, Replica®, Halo ION®, UniView®, UniView :60™ und Masimo SafetyNet® Das wachsende Portfolio an Gesundheits- und Wellness-Lösungen umfasst Radius Tº® und die Masimo W1™ Uhr. Weitere Informationen über Masimo und seine Produkte finden Sie unter www.masimo.com. Veröffentlichte klinische Studien zu Produkten von Masimo finden Sie unter www.masimo.com/evidence/featured-studies/feature/.

ORi und RPVi haben keine FDA 510(k)-Zulassung erhalten und sind in den Vereinigten Staaten nicht zum Verkauf erhältlich. Die Verwendung der Marke Patient SafetyNet erfolgt unter Lizenz des University HealthSystem Consortium.

Quellenangaben

Veröffentlichte klinische Studien zur Pulsoximetrie und den Vorteilen von Masimo SET® finden Sie auf unserer Website unter http://www.masimo.com. Zu den Vergleichsstudien gehören unabhängige und objektive Studien, die aus Zusammenfassungen bestehen, die auf wissenschaftlichen Tagungen und in von Experten begutachteten Zeitschriftenartikeln präsentiert werden. Castillo A et al. Prevention of Retinopathy of Prematurity in Preterm Infants through Changes in Clinical Practice and SpO 2 Technology. Acta Paediatr. 2011 Feb;100(2):188-92. de-Wahl Granelli A et al. Impact of pulse oximetry screening on the detection of duct dependent congenital heart disease: a Swedish prospective screening study in 39,821 newborns. BMJ. 2009;Jan 8;338. Taenzer A et al. Impact of pulse oximetry surveillance on rescue events and intensive care unit transfers: a before-and-after concurrence study. Anesthesiology. 2010:112(2):282-287. Taenzer A et al. Postoperative Monitoring – The Dartmouth Experience. Anesthesia Patient Safety Foundation Newsletter. Spring-Summer 2012. McGrath S et al. Surveillance Monitoring Management for General Care Units: Strategy, Design, and Implementation. The Joint Commission Journal on Quality and Patient Safety. 2016 Jul;42(7):293-302. McGrath S et al. Inpatient Respiratory Arrest Associated With Sedative and Analgesic Medications: Impact of Continuous Monitoring on Patient Mortality and Severe Morbidity. J Patient Saf. 2020 14 Mar. DOI: 10.1097/PTS.0000000000000696. Schätzung: Archivdaten von Masimo. http://health.usnews.com/health-care/best-hospitals/articles/best-hospitals-honor-roll-and-overview.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen gemäß der Definition in Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in Verbindung mit dem Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen über die potenzielle Wirksamkeit der Überwachungstechnologien, Monitore und Automatisierungs- und Konnektivitätslösungen von Masimo sowie Aussagen über die Ausweitung des Einsatzes mehrerer Technologien von Masimo durch CHS. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen über zukünftige Ereignisse, die uns betreffen, und unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die allesamt schwer vorhersehbar sind und von denen viele außerhalb unserer Kontrolle liegen und dazu führen könnten, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Risikofaktoren erheblich und nachteilig von denen abweichen, die in unseren zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden: Risiken im Zusammenhang mit unseren Annahmen bezüglich der Wiederholbarkeit klinischer Ergebnisse; Risiken im Zusammenhang mit unserer Überzeugung, dass die einzigartigen nicht-invasiven Messtechnologien von Masimo, einschließlich der Überwachungstechnologien, Monitore und Automatisierungs- und Konnektivitätslösungen von Masimo, zu positiven klinischen Ergebnissen und zur Patientensicherheit beitragen; Risiken im Zusammenhang mit unserer Überzeugung, dass die nicht-invasiven medizinischen Durchbrüche von Masimo kosteneffektive Lösungen und einzigartige Vorteile bieten; Risiken, dass CHS die erwarteten Vorteile der Masimo-Technologien nicht realisiert oder die Masimo-Technologien nicht gemäß den in dieser Pressemitteilung beschriebenen Plänen implementiert; Risiken im Zusammenhang mit COVID-19; sowie andere Faktoren, die im Abschnitt „Risikofaktoren“ unserer jüngsten bei der Securities and Exchange Commission („SEC“) eingereichten Berichte erörtert werden, die kostenlos auf der Website der SEC unter www.sec.gov einsehbar sind. Auch wenn wir glauben, dass die Erwartungen, die in unseren zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen, angemessen sind, wissen wir nicht, ob sich unsere Erwartungen als richtig erweisen werden. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch die vorstehenden Warnhinweise eingeschränkt. Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen sollten, da diese nur den heutigen Stand wiedergeben. Wir sind nicht verpflichtet, diese Aussagen oder die „Risikofaktoren“, die in unseren letzten bei der SEC eingereichten Berichten enthalten sind, zu aktualisieren, zu ändern oder zu erläutern, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, außer dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.