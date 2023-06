Levine Leichtman Capital Partners va investir dans cleversoft en partenariat avec la direction

FRANCFORT, Allemagne--(BUSINESS WIRE)--Levine Leichtman Capital Partners (“LLCP”), une firme internationale de capital-investissement, a annoncé aujourd’hui avoir décidé d'investir dans cleversoft Group GmbH (“cleversoft” ou la “Société”) en partenariat avec son fondateur, Florian Clever, et l’équipe de direction. Main Capital Partners, précédent partenaire financier de cleversoft depuis 2018, vendra sa participation. Les conditions de la transaction n’ont pas été dévoilées.

Fondé en 2004, cleversoft est un important fournisseur paneuropéen de solutions logicielles réglementaires essentielles pour le secteur des services financiers. La Société aide plus de 700 banques, gestionnaires d’actifs et assureurs mondiaux à s’y retrouver dans l'environnement réglementaire en constante évolution et à garantir la conformité. Sise à Munich, cleversoft emploie plus de 150 personnes et dispose de bureaux au Luxembourg, aux Pays-Bas et en Bulgarie.

cleversoft continuera d’être dirigée par M. Clever et l’équipe de direction actuelle.

Florian Clever a déclaré : « Notre nouveau partenariat avec LLCP est la prochaine étape importante dans la croissance de cleversoft. L’investissement fournira à notre Société les ressources et l’accompagnement nécessaires pour nourrir nos ambitions futures et consolider notre position de leader mondial dans le secteur des RegTech. Nous nous réjouissons à l’idée de travailler en étroite collaboration avec l’équipe de LLCP pour tirer parti de la dynamique considérable de cleversoft. »

Matthias Tabbert, responsable de la région DACH (Allemagne, Autriche et Suisse) chez LLCP, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer avec M. Clever et son équipe de direction pour soutenir cleversoft alors que la Société poursuit son expansion offensive à travers le monde, aussi bien de manière organique que par l’entremise d’acquisitions choisies. En tant que premier investissement de plateforme de LLCP dans la région DACH depuis l’ouverture de notre bureau de Francfort l’an dernier, c’est un moment crucial dans le développement continu de nos activités en Europe. »

Josh Kaufman, responsable de la région Europe chez LLCP, a conclu en ces termes : « cleversoft a très tôt reconnu les besoins croissants en matière de réglementation et de conformité des plus importantes institutions financières au monde, et développé avec succès une gamme de solutions logicielles leaders sur le marché pour répondre à ces demandes complexes. Nous nous réjouissons de mettre à profit nos importantes ressources en Europe et aux États-Unis pour appuyer les plans d’expansion de cleversoft et renforcer ensemble son leadership industriel. »

cleversoft est le quatrième investissement de plateforme de LLCP Lower Middle Market Fund III, L.P.

À propos de Levine Leichtman Capital Partners

Levine Leichtman Capital Partners, LLC est une société de capital-investissement du marché intermédiaire qui investit depuis 39 ans dans divers secteurs ciblés, notamment le franchisage et les unités multiples, les services aux entreprises, l'éducation et la formation, ainsi que les produits d'ingénierie et la fabrication. LLCP utilise une stratégie de capital-investissement structurée et différenciée, combinant des investissements en titres de créance et en capital-actions dans les entreprises de son portefeuille. LLCP estime qu'en investissant dans une combinaison de titres de créance et de titres de participation, elle offre aux équipes de gestion un capital de croissance dans une structure d'investissement flexible et hautement personnalisée, qui peut constituer une alternative plus attrayante que le capital-investissement traditionnel.

Composée de professionnels de l'investissement dévoués, l'équipe mondiale de LLCP est dirigée par neuf partenaires qui travaillent chez LLCP depuis 19 ans en moyenne. Depuis sa création, LLCP a géré environ 13,3 milliards de dollars de capital institutionnel à travers 15 fonds d'investissement et a investi dans plus de 100 sociétés de portefeuille. LLCP gère actuellement 9,3 milliards de dollars d'actifs et possède des bureaux à Los Angeles, New York, Chicago, Charlotte, Miami, Londres, Stockholm, La Haye et Francfort.

À propos de cleversoft

Fondée en 2004, cleversoft a évolué jusqu’à devenir un grand spécialiste des logiciels sur le marché des RegTech, desservant des banques, gestionnaires d’actifs et assureurs agissant globalement. Forte de son effectif de plus de 100 employés dévoués, cleversoft aide les institutions financières à se conformer efficacement à un nombre croissant de réglementations complexes. Les solutions complètes de la société répondent aux enjeux réglementaires dans le cadre des dispositifs PRIIPs, MiFID II, PIB, FIDLEG et anti-blanchiment. Les services de cleversoft sont complétés par des solutions de gestion du cycle de vie, incluant les processus marketing et de gestion de la relation client. cleversoft est fière de servir à ce jour plus de 200 clients internationaux.

