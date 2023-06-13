Community Health System在全系統內擴大多項Masimo技術的應用

加州歐文--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Masimo (NASDAQ: MASI)和位於加州夫雷士諾的Community Health System (CHS)今天宣布，CHS將在其多個院區採用各種先進的Masimo監控技術和解決方案。CHS是由四家醫院組成的一個大型網路，為加州中央山谷地區提供全方位的醫療服務。該組織在全系統內將Masimo SET®脈搏血氧飽和度計作為應用標準，並部署800台Root®生命徵象監測和連接中心，以及200台裝有NomoLine®呼吸道二氧化碳濃度計的Rad-97®脈動血氧飽和度計(Pulse CO-Oximeters®)。

作為新一階段的醫療技術擴展計畫，CHS將聚焦於患者監測專案。該組織計畫透過實作Masimo Patient SafetyNet™實現集中的遠端患者監控，並利用Masimo Hospital Automation™將患者資料順暢轉移到電子病歷(EMR)中，以簡化護理流程並提高患者安全性。另一個重點擴展領域是其圍手術期監測能力。該組織計畫安裝先進的Masimo rainbow®參數測量設備，實現諸如SpHb®無創連續血紅蛋白監測和PVi®變異性指數監測，以及SedLine®腦功能監測、O3®局部血氧飽和度和LiDCO®血流動力學監測。

Masimo創辦人兼執行長Joe Kiani表示：「我們很榮幸能與像CHS這樣的夥伴合作，改善連續護理下的患者治療成效。他們致力於確保其醫療人員可以使用所需的工具來為患者提供最高品質的護理，包括最先進的非侵入性監測技術、功能最齊全的患者監測儀以及最成熟的自動化和連接解決方案，這真的十分令人鼓舞。」

CHS護理長兼資深副總裁、註冊護士Daniel Davis表示：「這次擴大化的合作關係使我們能夠在我們醫療系統的所有醫院中整合Masimo的最佳非侵入性監測技術。我們預計這將最佳化工作流程，並為患者狀態提供更多見解，最終幫助我們改善患者的治療成效。」

CHS供應鏈、安全和臨床工程副總裁Cheri Provancha, DBA, DML補充道：「我們很高興能擴大與Masimo的合作關係，並為我們傑出的臨床工作人員提供他們依賴的先進非侵入性技術、監測儀和自動化解決方案，從而為中央山谷的居民提供最優質的護理服務。」

CHS是一家位於加州夫雷士諾的私人非營利醫療網路。該系統營運四家醫院和一個癌症研究所，以及若干長期護理、門診和其他醫療設施。2014年，CHS在社區區域醫療中心院區的婦女和兒童服務部以及新生兒加護病房部署了Masimo SET®，並自此在其院區的所有護理區域都推廣了這項應用標準。

他們使用Masimo技術的積極體驗——對於臨床醫生和患者都是如此——推動Masimo技術的多次應用擴展以及促使該技術成為應用標準。

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關於Masimo

Masimo (NASDAQ: MASI)是一家全球性醫療技術公司，開發和生產多種產業領先的監測技術，包括創新的測量儀、感測器、患者監護儀以及自動化和互聯解決方案。此外，Masimo Consumer Audio擁有八個傳奇的音響品牌，包括Bowers & Wilkins、Denon、Marantz和Polk Audio。我們的使命是改善生活、提高患者的療效並降低護理成本。100多項獨立和客觀的研究證實，1995年推出的Masimo SET® Measure-through Motion and Low Perfusion™（移動和低灌注下測量）脈搏血氧儀優於其他脈搏血氧儀技術。1研究同時證實，Masimo SET®可協助臨床醫生減少新生兒的早產兒視網膜病變，2改善新生兒重症先天性心臟病篩檢狀況3 ，並且當聯合Masimo Patient SafetyNet™用於外科術後觀察病房的連續監測時，可以減少快速回應團隊對緊急情況的回應次數，降低轉移至ICU的風險和成本。4-7 據估計，在全球領先的醫院和其他醫療機構中，超過2億患者在使用Masimo SET®。8在2022年至2023年《美國新聞與世界報導》(U.S. News and World Report)最佳醫院榮譽榜排名前10的醫院中，有9家醫院主要使用這款脈搏血氧儀。92005年，Masimo推出了rainbow® Pulse CO-Oximetry技術，可對之前只適合侵入式測量的血液成分進行無創和連續監測。監測參數包括總血紅蛋白(SpHb®)、血氧含量(SpOC™)、碳氧血紅蛋白(SpCO®)、高鐵血紅蛋白(SpMet®)、脈搏灌注變異指數(PVi®)、RPVi™ (rainbow® PVi)和氧氣儲備指數(ORi™)。2013年，Masimo推出了Root®患者監測和互聯平臺。該平臺從零開始建置，實現盡可能高的靈活性和擴充性來促進其他Masimo和協力廠商監測技術的加入；該平臺增加的關鍵Masimo技術包括新一代SedLine®腦功能監測、O3®區域血氧儀和配置NomoLine®採樣線的ISA™二氧化碳圖。Masimo的連續和抽查監測Pulse CO-Oximeters®系列涵蓋用於各種臨床和非臨床場景的設備，包括無線可穿戴技術（如Radius-7®、Radius PPG®和Radius VSM™）、可攜式設備（如Rad-67®）、指尖脈搏血氧儀（如MightySat® Rx）以及醫院和居家兩用設備（如Rad-97®）。Masimo圍繞Masimo Hospital Automation™平臺提供醫院與居家自動化和互聯解決方案，包括Iris® Gateway、iSirona™、Patient SafetyNet、Replica®、Halo ION®、UniView®、UniView :60™和Masimo SafetyNet®。公司不斷擴大的健康和保健解決方案組合包括Radius Tº®和Masimo W1™手錶。有關Masimo及其產品的其他資訊請查閱：www.masimo.com。已發表的涉及Masimo產品的臨床研究報告可在以下網站查閱：www.masimo.com/evidence/featured-studies/feature/。

ORi和RPVi尚未獲得FDA 510(k)許可，不可在美國銷售。Patient SafetyNet商標的使用已獲得University HealthSystem Consortium的許可。

參考文獻

如需查看有關已發表的脈搏血氧飽和度臨床試驗和Masimo SET®優勢的資訊，請造訪我們的網站：http://www.masimo.com。對照研究包括一些獨立、客觀的研究，包括科學會議上呈報的摘要和同行評議期刊上發表的文章。 Castillo A et al. Prevention of Retinopathy of Prematurity in Preterm Infants through Changes in Clinical Practice and SpO 2 Technology. Acta Paediatr. 2011 Feb;100(2):188-92.（Castillo A等。透過臨床實務轉變和SpO2技術預防早產兒視網膜病變。《兒科學報》。2011年2月；100(2):188-92。） de-Wahl Granelli A et al. Impact of pulse oximetry screening on the detection of duct dependent congenital heart disease: a Swedish prospective screening study in 39,821 newborns. BMJ. 2009;Jan 8;338.（de-Wahl Granelli A等。脈搏血氧飽和度篩檢對導管依賴型先天性心臟病檢出的影響：瑞典39,821例新生兒前瞻性篩檢研究。《英國醫學雜誌》。2009年；1月8日；338。） Taenzer A et al. Impact of pulse oximetry surveillance on rescue events and intensive care unit transfers: a before-and-after concurrence study. Anesthesiology. 2010:112(2):282-287.（Taenzer A等。脈搏血氧飽和度監測對救治事件和加護病房轉床的影響：前後巧合研究。《麻醉學》。2010年；112(2):282-287。） Taenzer A et al. Postoperative Monitoring – The Dartmouth Experience. Anesthesia Patient Safety Foundation Newsletter. Spring-Summer 2012.（Taenzer A等。術後監護——達特茅斯經驗。《麻醉患者安全基金會通訊》。2012年春夏刊。） McGrath S et al. Surveillance Monitoring Management for General Care Units: Strategy, Design, and Implementation. The Joint Commission Journal on Quality and Patient Safety. 2016 Jul;42(7):293-302.（McGrath S等。普通照護病房的監測照護管理：策略、設計和執行。《品質與患者安全聯合委員會雜誌》。2016年7月；42(7):293-302。） McGrath S et al. Inpatient Respiratory Arrest Associated With Sedative and Analgesic Medications: Impact of Continuous Monitoring on Patient Mortality and Severe Morbidity. J Patient Saf. 2020 14 Mar. DOI: 10.1097/PTS.0000000000000696.（McGrath S等。鎮靜劑和鎮痛劑相關的住院患者呼吸驟停：連續監測對患者死亡率和重度病損率的影響。《患者安全雜誌》。2020年3月14日。DOI：10.1097/PTS.0000000000000696。） 估計值：Masimo存檔資料。 http://health.usnews.com/health-care/best-hospitals/articles/best-hospitals-honor-roll-and-overview。

前瞻性陳述

本新聞稿包含美國《1933年證券法案》第27A條和《1934年證券交易法案》第21E條以及《1995年私人證券訴訟改革法案》所定義的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述包含有關Masimo監測技術、監測儀、自動化和連接解決方案的潛在功效，以及關於CHS擴展使用多種Masimo技術的陳述等。這些前瞻性陳述根據對影響我們的未來事件的當前預期，並受到風險和不確定性的制約，所有的風險和不確定性均難以預測，其中多數超出我們的掌控，並有可能導致我們的實際結果與我們的前瞻性陳述中表述的結果大相徑庭和截然相反，其原因是各類風險因素，包括但不限於與下列因素相關的風險：我們對涉及臨床結果可重複性的假設；與我們對包括有關Masimo監測技術、監測儀、自動化和連接解決方案在內的Masimo獨特無創測量技術能夠對積極的臨床治療成效及患者安全性做出貢獻的信念有關的風險；研究人員的結論和發現可能不準確的風險；與我們相信Masimo無創醫學突破可提供具有成本效益的解決方案和獨特優勢的信念相關的風險；CHS未能實現Masimo技術的預期收益的風險或CHS在未能按照新聞稿中描述的計畫部署Masimo技術的風險；與新冠疫情相關的風險；以及我們向美國證券交易委員會(SEC)遞交的最新報告中「風險因素」章節中討論的其他因素，這些報告可從SEC的網站www.sec.gov上免費獲得。儘管我們相信我們的前瞻性陳述中反映的預期是合理的，但我們並不知道我們的預期將來能否被證明正確。本新聞稿包含的所有前瞻性陳述完全符合前述警示性聲明。謹此提醒您注意不要對這些前瞻性陳述給予不適當的依賴，這些陳述僅適用於今日。除非在適用的證券法律可能的要求下，我們沒有任何責任來更新、修訂或澄清這些陳述或是我們向SEC遞交的最新報告中包含的「風險因素」，無論是出於新資訊、未來事件或其他事項的結果。

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