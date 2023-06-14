Alphawave Semi 擴大與 Samsung 的合作，增加 3nm 連接 IP，滿足加速人工智慧和資料中心方面的需求

倫敦和多倫多--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Alphawave Semi (LSE: AWE) 是為全世界的技術基礎設施提供高速連接的全球領導者，他們今天宣佈，與 Samsung 在現有合作的基礎上，進一步將 3nm 工藝節點納入合作範圍。Samsung Foundry 平台的客戶現已可透過 Alphawave Semi 最先進的高效能連接 IP 和晶片技術獲益，這些技術包括 112 Gbps 的乙太網路、PCI Express Gen6/CXL 3.0，以及構建複雜的系統單晶片 (SoC) 所需的介面，能夠滿足生成式人工智慧等資料密集型應用快速增長的需求，還有全球資料中心對相關基礎設施的需求。

Samsung Electronics Foundry IP 開發副總裁 Jongshin Shin 表示：「Alphawave Semi 是 Samsung Foundry 的重要合作夥伴，因為他們是高效能連接 IP 和晶片解決方案領域成熟的行業領導者。我們非常高興能夠與 Alphawave Semi 在多個客戶設計領域和多代工藝方面深入合作，包括 5nm 和 4nm，以及現在的 3nm。我們期待在 2023 年及以後有更多機會在 Samsung Foundry 平台中利用 Alphawave Semi 的連接 IP。」

Alphawave Semi 聯合創始人兼 CEO Tony Pialis 表示：「由於產生式人工智慧的興起，資料中心連接正經歷巨大變革，引領進入了依託高性能晶片的矽時代。除了支持人工智慧基礎設施外，Alphawave Semi 技術還幫助人工智慧依託的資料中心建立了連接。我們很高興將與 Samsung Foundry 的深入合作擴展到了 3nm 節點，利用我們最先進的高速連接 IP 技術，將超標量和資料基礎設施客戶的性能、靈活性和可擴展性提高到了新的高度。」

Samsung Foundry 節點採用了 Alphawave Semi 的高效能連接 PHY IP，包括 112 Gbps 的乙太網路和 PCIe Gen6/CXL3.0 以及 Universal Chiplet ExpressTM (UCIeTM)。Alphawave Semi 還向他們提供了完全整合的 IP 子系統以及控制器 IP。有關詳情，請聯繫 Alphawave Semi：info@awavesemi.com

關於 Alphawave Semi

Alphawave Semi 是為全世界的技術基礎設施提供高速連接的全球領導者。面對資料的指數級增長，Alphawave Semi 的技術可滿足一項關鍵需求：使資料能夠更快、更可靠地傳輸，同時具有更高的性能和更低的功耗。我們是一家垂直一體化半導體公司，全球頂級客戶將我們的 IP、定制矽和連接產品部署在資料中心、計算、網路、人工智慧、5G、自動駕駛汽車和存儲等領域。公司於 2017 年由一支在半導體 IP 許可方面有著出色往績的專家技術團隊成立，其使命是加快發展處於數位世界核心的關鍵資料基礎設施。如需瞭解有關 Alphawave Semi 的更多資訊，請造訪：awavesemi.com。

Alphawave Semi 和 Alphawave Semi 標誌為 Alphawave IP Group plc 的商標。保留一切權利。

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