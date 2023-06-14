Alphawave Semi扩大与Samsung的合作，增加3nm连接IP，满足加速人工智能和数据中心方面的需求

伦敦和多伦多--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Alphawave Semi (LSE: AWE)是为全世界的技术基础设施提供高速连接的全球领导者，他们今天宣布，与Samsung在现有合作的基础上，进一步将3nm工艺节点纳入合作范围。Samsung Foundry平台的客户现已可通过Alphawave Semi最先进的高性能连接IP和芯片技术获益，这些技术包括112 Gbps的以太网和PCI Express Gen6/CXL 3.0、构建复杂的系统单芯片(SoC)所需的接口，以满足生成式人工智能等数据密集型应用快速增长的需求，以及全球数据中心所需的相关基础设施方面的需求。

Samsung Electronics Foundry IP开发副总裁Jongshin Shin表示：“ Alphawave Semi是Samsung Foundry的重要合作伙伴，因为他们是高性能连接IP和芯片解决方案领域成熟的行业领导者。我们非常高兴能够与Alphawave Semi在多个客户设计领域和多代工艺方面深入合作，包括5nm和4nm，以及现在的3nm。我们期待在2023年及以后有更多机会在Samsung Foundry平台中利用Alphawave Semi的连接IP。”

Alphawave Semi联合创始人兼CEO Tony Pialis表示：“ 由于生成式人工智能的兴起，数据中心连接正经历巨大变革，引领进入了依托高性能芯片的硅时代。除了支持人工智能基础设施外，Alphawave Semi技术还帮助人工智能解决方案依托的数据中心建立了连接。我们很高兴将与Samsung Foundry的深入合作扩展到了3nm节点，利用我们最先进的高速连接IP技术，将超标量和数据基础设施客户的性能、灵活性和可扩展性提高到了新的高度。”

Samsung Foundry节点采用了Alphawave Semi的高性能连接PHY IP，包括112 Gbps的以太网和PCIe Gen6/CXL3.0以及Universal Chiplet ExpressTM (UCIeTM)。Alphawave Semi还向他们提供了完全集成的IP子系统以及控制器IP。有关详情，请联系Alphawave Semi：info@awavesemi.com

关于 Alphawave Semi

Alphawave Semi是为全世界的技术基础设施提供高速连接的全球领导者。面对数据的指数级增长，Alphawave Semi的技术可满足一项关键需求：使数据能够更快、更可靠地传输，同时具有更高的性能和更低的功耗。我们是一家垂直一体化半导体公司，全球顶级客户将我们的IP、定制硅和连接产品部署在数据中心、计算、网络、人工智能、5G、自动驾驶汽车和存储等领域。公司于2017年由一支在半导体IP许可方面有着出色往绩的专家技术团队成立，其使命是加快发展处于数字世界核心的关键数据基础设施。如需了解有关Alphawave Semi的更多信息，请访问：awavesemi.com。

Alphawave Semi 和 Alphawave Semi 徽标是 AlphawaveIP Group plc 的商标。保留所有权利。

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