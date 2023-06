Alphawave Semi expande a colaboração com a Samsung e adiciona IP de conectividade de 3 nm para atender à demanda acelerada de IA e centro de dados

LONDRES e TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Alphawave Semi (LSE: AWE), líder mundial em conectividade de alta velocidade para infraestrutura de tecnologia do mundo, anunciou hoje a expansão de sua colaboração contínua com a Samsung para incluir o nó de processo de 3 nm. Os clientes da plataforma Samsung Foundry se beneficiam agora das mais avançadas tecnologias de chiplet e IP de conectividade de alto desempenho da Alphawave Semi, incluindo Ethernet de 112 Gigabits por segundo (Gbps) e PCI Express Gen6/CXL 3.0, interfaces para construir os complexos sistemas em um chip (SoCs) necessários para acompanhar as demandas crescentes de aplicativos com uso intensivo de dados, como a IA generativa e a infraestrutura associada exigida pelos centros de dados globais.

" A Alphawave Semi é uma parceira muito importante para a Samsung Foundry, pois é líder estabelecida no setor de soluções de chiplet e IP de conectividade de alto desempenho", disse Jongshin Shin, vice-presidente executivo corporativo de desenvolvimento de IP de Foundry da Samsung Electronics. " Estamos muito satisfeitos por colaborar profundamente com a Alphawave Semi em vários projetos de clientes e gerações de processos, incluindo 5 nm e 4 nm, e agora 3 nm. Esperamos ter muitas outras oportunidades para alavancar o IP de conectividade da Alphawave Semi na plataforma Samsung Foundry em 2023 e posteriormente".

" A conectividade do centro de dados está passando por uma transformação notável devido ao surgimento da IA generativa, inaugurando uma era de silício habilitado para chiplets de alto desempenho. Além de possibilitar a infraestrutura de IA, a tecnologia da Alphawave Semi também possibilita a conectividade nos centros de dados que abrigam as soluções de IA", disse Tony Pialis, diretor executivo e cofundador da Alphawave Semi. " Temos o prazer de expandir nossa profunda colaboração com a Samsung Foundry para o nó de 3 nm, aproveitando nossas mais avançadas tecnologias de IP de conectividade de alta velocidade que fornecem novos níveis de desempenho, flexibilidade e escalabilidade para clientes de hiperescalares e infraestrutura de dados".

A conectividade IP PHY de alto desempenho da Alphawave Semi, que inclui Ethernet de 112 Gbps e PCIe Gen6/CXL3.0, e o Universal Chiplet ExpressTM (UCIeTM) estão disponíveis nos nós da Samsung Foundry. A Alphawave Semi também os oferece como subsistemas de IP totalmente integrados, juntamente com o IP controlador. Para mais informações, contate a Alphawave Semi no e-mail info@awavesemi.com

A Alphawave Semi é líder mundial em conectividade de alta velocidade para infraestrutura tecnológica mundial. Diante do crescimento exponencial de dados, a tecnologia da Alphawave Semi atende a uma necessidade crítica: permitir que dados trafeguem com mais rapidez, confiabilidade e maior desempenho com menor consumo de energia. Somos uma empresa de semicondutores verticalmente integrada e nossos produtos de IP, silício personalizado e conectividade são implantados por clientes de primeiro nível ao redor do mundo em centrais de dados, computação, redes, IA, 5G, veículos autônomos e armazenamento. Fundada em 2017 por uma equipe técnica especializada com histórico comprovado no licenciamento de IP de semicondutores, nossa missão é acelerar a infraestrutura de dados críticos no centro de nosso mundo digital. Para saber mais sobre a Alphawave Semi, acesse awavesemi.com.

