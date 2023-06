Alphawave Semi étend sa collaboration avec Samsung et ajoute une PI de connectivité de 3 nm pour répondre à la demande accélérée d’IA et de centres de données

LONDRES et TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Alphawave Semi (LSE : AWE), un leader mondial de la connectivité haut débit pour l’infrastructure technologique mondiale, a annoncé aujourd’hui l’extension de sa collaboration en cours avec Samsung pour inclure le nœud de processus 3 nm. Les clients de la plateforme Samsung Foundry bénéficient désormais des technologies PI de connectivité et puces hautes performances les plus avancées d’Alphawave Semi, y compris Ethernet 112 gigabits par seconde (Gbit/s) et PCI Express Gen6/CXL 3.0, des interfaces pour construire les systèmes sur puce (SoC) complexes nécessaires pour suivre le rythme des demandes croissantes d’applications gourmandes en données telles que l’IA générative et l’infrastructure associée requise par les centres de données mondiaux.

« Alphawave Semi est un partenaire clé de Samsung Foundry, car ils sont les leaders établis de l’industrie des solutions de PI de connectivité et de puces hautes performances », déclare Jongshin Shin, vice-président directeur du développement PI de Foundry chez Samsung Electronics. « Nous sommes très heureux de collaborer étroitement avec Alphawave Semi sur plusieurs conceptions de clients et générations de processus, y compris 5 nm et 4 nm, et désormais 3 nm. Nous attendons avec impatience de nombreuses autres opportunités pour tirer parti de la PI de connectivité d’Alphawave Semi au sein de la plateforme Samsung Foundry en 2023 et au-delà. »

« La connectivité des centres de données connaît une transformation remarquable en raison de la montée en puissance de l’IA générative, inaugurant une ère de silicium compatible avec les puces hautes performances. En plus d’alimenter l’infrastructure d’IA, la technologie d’Alphawave Semi offre également une connectivité au sein des centres de données hébergeant des solutions d’IA », déclare Tony Pialis, PDG et cofondateur d’Alphawave Semi. « Nous sommes ravis d’étendre notre étroite collaboration avec Samsung Foundry au nœud 3 nm, en tirant parti de nos technologies PI de connectivité haut débit les plus avancées qui offrent de nouveaux niveaux de performances, de flexibilité et d’évolutivité aux hyperscales et aux clients d’infrastructure de données. »

La PI de connectivité PHY haute performance d’Alphawave Semi, y compris Ethernet 112 Gbit/s et PCIe Gen6/CXL3.0 ainsi que Universal Chiplet ExpressTM (UCIeTM) sont disponibles dans les nœuds Samsung Foundry. Alphawave Semi les propose également sous forme de sous-systèmes de PI entièrement intégrés avec la PI de contrôleur. Pour plus d’informations, veuillez contacter Alphawave Semi en envoyant un e-mail à info@awavesemi.com

