海能達支持辛巴威公園與野生動物管理局改善員工安全並保護野生動物

辛巴威哈拉雷--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球領先的專業通訊技術和解決方案供應商海能達通信（Hytera Communications，深圳證券交易所股票代碼：002583）與辛巴威公園與野生動物管理局（ZimParks）合作，以提高公園內作業的看守人的安全並減少野生動物偷獵活動。海能達為看守人配備了先進的數位無線電對講機（DMR）和調度軟體。

作為野生動物保護的政府機構，辛巴威公園與野生動物管理局管理著大約500萬公頃的土地。從2020年到2021年，由於疫情導致了當地經濟衰退以及公園裡沒有遊客，園區內出現了廣泛的偷獵行為，野生動物與人類的衝突持續增加。根據辛巴威公園與野生動物管理局在其網站上的紀錄，在2020年，野生動物與人類衝突的不斷升級共造成50多人受傷，60多人死亡。

為了給員工提供更好的裝備，尤其是為工作在第一線的看守人配備應對這種情況所需的必要工具，辛巴威公園與野生動物管理局與海能達合作建立了一個通訊和調度系統，讓員工能夠在廣袤的公園中高效率地行動。此次合作還為看守人帶來了海能達數位雙向無線電對講機，使他們可以連線到覆蓋整個公園的無線電通訊。

辛巴威公園與野生動物管理局總幹事Fulton Mangwanya博士表示：「我們的看守人切實高效地在現場展開工作。他們是我們實際行動的執行者，但他們在工作中面臨著許多挑戰。你會發現，偷獵者想要致他們於死地，而他們所保護的動物也想殺死及傷害他們。因此對我們來說，真正有效應對第一道防線的最好方法就是採用有效的通訊方式，即無線電通訊。由於全球行動通訊系統（GSM）在大多數情況下並未覆蓋所有公園，因此高效的無線電通訊將解決我們在保護野生動物或執法方面的問題。」

辛巴威公園與野生動物管理局的一名看守人Theressa Makunike女士表示：「該地區地處偏遠，沒有現代的手機信號覆蓋，再加上這項工作的性質，很有可能遭遇危險的武裝野生動物犯罪以及危險的動物、爬行動物和昆蟲，這使我們的工作更具挑戰性。然而，憑藉訓練以及能夠覆蓋該地區的可靠的海能達無線電通訊讓我有信心與偷獵者交戰，同時應對過熱的天氣。」

海能達南部非洲總監Mark Zheng就此次合作發表評論道：「我們致力於為辛巴威公園與野生動物管理局在打擊偷獵和加強看守人安全上提供支援。野生動物保護對於永續未來至關重要，我們很高興我們的無線電能為此做出貢獻。我們祝愿辛巴威公園與野生動物管理局在保護野生動物上一切順利，並將繼續與之密切合作。」

據辛巴威紀錄顯示，2022年共有36只主要野生動物被偷獵，相較於2021年的42只有所減少。

關於海能達

海能達通信股份有限公司（深圳證券交易所股票代碼：002583）是全球領先的專業通訊技術和解決方案供應商。憑藉語音、視訊和資料方面的能力，公司向企業和任務關鍵型使用者提供更快、更安全、用途更廣泛的連接。我們透過支援客戶在日常營運和緊急回應中取得更多成果，讓世界變得更加有效率和安全。如需瞭解更多資訊，請造訪https://www.hytera.com/en/home.html。

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