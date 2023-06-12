Hytera协助ZimParks改善员工安全并保护野生动物

津巴布韦哈拉雷--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Hytera Communications (SZSE: 002583)是全球领先的专业通信技术和解决方案提供商。该公司与津巴布韦公园和野生动物管理局(ZimParks)合作，加强在公园内作业的护林员的安全，并减少野生动物盗猎活动。Hytera为护林员们配备了先进的数字对讲机(DMR)和调度软件。

作为保护野生动物的政府机构，ZimParks管理着大约五百万公顷的土地。从2020年到2021年，由于疫情对当地经济造成冲击以及不见游客身影，公园内盗猎现象频发，野生动物与人类的冲突也日益增多。根据ZimParks网站的记录，2020年因为野生动物和人类的冲突增加导致的伤害超过50起，死亡人数达到60人。

为了更好地武装工作人员，尤其是它的“地面部队”——护林员，为他们提供应对这种情况所需的必要工具，ZimParks已与Hytera合作，建立了一个通信和调度系统，在广阔的公园内有效且高效地调动员工。此次合作还为护林员们带来了Hytera的数字双向对讲机，使他们可以在整个公园内接入无线电通信。

ZimParks总干事Fulton Mangwanya博士说：“实际上，我们的护林员在地面上非常有效地完成了他们的工作。他们是我们的地面战士。但在执行任务时，他们会面临很多挑战。你会发现，盗猎者可能会伤害他们，甚至他们保护的动物也可能杀死或伤害他们。因此，我们加强第一道防线的最好方式，就是建立有效的无线电通信系统。考虑到全球移动通信系统在很多情况下并未覆盖所有公园，所以我们借助非常有效的无线电通信，解决了保护野生动物和执法的相关问题。”

ZimParks的一位护林员Theressa Makunike女士表示：“地处偏远地区和现代手机信号覆盖的缺失，再加上护林员工作的性质，如有很大几率遇到携带武器且十分危险的野生动物犯罪分子以及危险的动物、爬行动物和昆虫，使得我们的工作更具挑战性。然而，我接受过的训练以及Hytera在此区域提供的可靠无线电通信覆盖，使我有信心应对盗猎者，甚至酷热的天气。”

Hytera南非区总监Mark Zheng对此次合作发表评论称：“我们致力于支持ZimParks打击盗猎和加强护林员安全的工作。野生动物保护对于可持续的未来至关重要。很高兴看到我们的无线电设备为此做出了贡献。我们祝愿ZimParks在保护野生动物的工作中一切顺利，并将继续与他们紧密合作。”

津巴布韦在2022年的野生动物盗猎活动有所减少。与2021年的42只相比，2022年重点保护野生动物被盗猎的数量减少到36只。

关于Hytera

Hytera Communications Corporation Limited (SZSE: 002583)是全球领先的专业通信技术和解决方案提供商。凭借语音、视频和数据方面的能力，我们向企业和任务关键型用户提供更快、更安全、用途更广泛的连接。我们通过支持客户在日常运营和应急响应中取得更多成果，让世界变得更加高效和安全。如需了解更多信息，请访问https://www.hytera.com/en/home.html。

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