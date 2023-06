Hytera apoia a ZimParks para aprimorar a segurança da equipe e conservar a vida selvagem

Ranger Theressa Makunike uses a Hytera dual-mode radio to record plants in the parks (Photo: Business Wire)

Ranger Theressa Makunike uses a Hytera dual-mode radio to record plants in the parks (Photo: Business Wire)

HARARE, Zimbábue--(BUSINESS WIRE)--Hytera Communications (SZSE: 002583), uma provedora líder global de tecnologias e soluções de comunicações profissionais, realizou uma parceria com a Autoridade de Gestão de Parques e Vida Selvagem do Zimbábue (ZimParks, Zimbabwe Parks and Wildlife Management Authority) para aprimorar a segurança dos guardas florestais que trabalham pelos parques e reduzir as atividades de caça ilegal da vida selvagem. A Hytera equipou os guardas florestais com rádios móveis digitais (DMR) avançados e software de despacho.

Como uma agência do governo para conservação da vida selvagem, a ZimParks controla aproximadamente cinco milhões de hectares de terra. De 2020 a 2021, a caça ilegal generalizada foi observada nos parques como resultado de uma economia local prejudicada pela pandemia e da ausência de turistas nos parques. Os conflitos entre seres humanos e animais selvagens aumentaram. Em 2020, houve mais de 50 feridos e 60 mortes devido aos conflitos crescentes entre seres humanos e animais selvagens, de acordo com os registros da ZimParks em seu site.

Para equipar melhor sua equipe, especialmente seu “grupamento terrestre”, ou seja os guardas florestais, com as ferramentas necessárias para lidar com a situação, a ZimParks realizou uma parceria com a Hytera para a criação de um sistema de comunicação e despacho que possibilita a mobilização eficaz e eficiente da equipe pelos parques extensos. A cooperação também levou os rádios bidirecionais Hytera até os guardas florestais para conceder a eles acesso à comunicação de rádio por todo o parque.

“Temos guardas florestais que realmente realizam seus trabalhos de modo muito eficiente no solo. Eles são o nosso grupamento terrestre e enfrentem muitos desafios enquanto realizam o seu trabalho. Um grande problema é que os caçadores ilegais querem matá-los. Além disso, os mesmos animais que procuram proteger também podem matá-los e feri-los. Por isso, a melhor saída para lidarmos efetivamente com a primeira linha de defesa é desenvolver uma comunicação eficiente, o que é o caso da comunicação por rádio”, disse o Dr. Fulton Mangwanya, diretor geral da ZimParks. “A verdade é que o GSM não possui cobertura para todos os parques na maioria dos casos, portanto, com a comunicação por rádio, que é muito eficaz, nossos problemas serão solucionados em termos de proteção da vida selvagem ou de problemas de aplicação da lei.”

“O isolamento da área e a ausência atual de cobertura de sinal de celular associada à natureza do trabalho, com altas chances de se encontrar criminosos armados e perigosos da vida selvagem, assim como animais perigosos, répteis e insetos, tornam o nosso trabalho ainda mais desafiador. Entretanto, meu treinamento, assim como a cobertura da comunicação de rádio da Hytera na área, me proporcionaram confiança para enfrentar os caçadores ilegais e até mesmo o calor excessivo”, disse Theressa Makunike, uma das guardas florestais da ZimParks.

Mark Zheng, diretor da Hytera África do Sul, comentou sobre a parceria ao dizer: “Estamos empenhados em apoiar os esforços da ZimParks no combate à caça ilegal e aumentar a segurança dos guardas florestais. A conservação da vida selvagem é essencial para um futuro sustentável e estamos satisfeitos que nossos rádios estão contribuindo para isso. Desejamos à ZimParks tudo de bom em seus esforços para proteger os animais selvagens e vamos continuar a trabalhar com eles de perto”.

O Zimbábue registrou um declínio na caça ilegal de animais selvagens em 2022, com um total de 36 animais selvagens essenciais sendo caçados furtivamente em 2022, abaixo dos 42 em 2021.

Sobre a Hytera

A Hytera Communications Corporation Limited (SZSE: 002583) é uma provedora líder global de tecnologias e soluções de comunicações profissionais. Com voz, vídeo e capacidade de dados, a Hytera entrega conectividade mais rápida, segura e versátil para negócios e usuários de missão crítica. Nós tornamos o mundo mais eficiente e seguro ao permitir que os clientes conquistem ainda mais em suas operações diárias e nas respostas de emergência. Saiba mais em https://www.hytera.com/en/home.html.

