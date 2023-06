Hytera soutient ZimParks en vue de renforcer la sécurité du personnel et de préserver la faune et les parcs

Ranger Theressa Makunike uses a Hytera dual-mode radio to record plants in the parks (Photo: Business Wire)

HARARE, Zimbabwe--(BUSINESS WIRE)--Hytera Communications (SZSE : 002583), l’un des principaux fournisseurs mondiaux de technologies et de solutions de communication professionnelles, a conclu un partenariat avec l’autorité en charge de la gestion des parcs et de la faune du Zimbabwe (ZimParks) afin de renforcer la sécurité des gardes forestiers en poste dans les parcs, et partant, de réduire les activités de braconnage de la faune. Hytera a doté les gardes forestiers de radios mobiles numériques (DMR) et d’un logiciel de transmission de pointe.

En sa qualité d’agence gouvernementale chargée de la préservation de la faune et des parcs, ZimParks gère environ cinq millions d’hectares de terres. Entre 2020 et 2021, le braconnage s’est répandu dans les parcs en raison d’une économie locale fragilisée par la pandémie ainsi que de l’absence de touristes dans les parcs. Les conflits entre la faune et l’homme se sont intensifiés. D’après les données publiées par ZimParks sur son site web, plus de 50 blessés et 60 morts ont été recensés en 2020 du fait de l’augmentation des conflits entre la faune et l’homme.

Pour mieux équiper son personnel, notamment ses « bottes sur le terrain » : les gardes forestiers, en leur fournissant les outils essentiels dont ils ont besoin pour faire face à la situation, ZimParks s’est associé à Hytera pour mettre au point un mécanisme de communication et de transmission permettant de mobiliser le personnel de manière efficace et efficiente à travers les parcs disséminés sur une grande surface. Cette coopération a également permis aux gardes forestiers de disposer de radios numériques bidirectionnelles Hytera, leur donnant ainsi accès aux communications radio à l’échelle du parc.

« Nous disposons de gardes forestiers qui œuvrent de manière très efficace sur le terrain. Ils représentent nos bottes sur le terrain. Seulement, ils font face à de nombreux défis dans l’exercice de leurs fonctions : les braconniers cherchent à les tuer ; les animaux qu’ils protègent veulent également les tuer ou les blesser. La meilleure option pour mettre en place une première ligne de défense efficace est donc de créer une communication efficace, c’est-à-dire une communication radio », a déclaré le Dr Fulton Mangwanya, directeur général de ZimParks. « Le GSM ne couvre pas tous les parcs dans la plupart des cas. Donc, avec la communication radio, très efficace, nos problèmes en matière de protection de la faune et des parcs ou d’application de la loi sont résolus. »

« Le recul de la zone et l’absence de couverture téléphonique moderne, associés à la nature du travail marquée par de fortes chances de rencontrer des criminels armés et dangereux, ainsi que des animaux, des reptiles et des insectes redoutables, rendent notre travail d’autant plus ardu. Toutefois, du haut de ma formation et grâce à la couverture fiable des communications radio Hytera dans la région, je peux affronter en toute confiance les braconniers et même l’excès de chaleur », a déclaré Mme Theressa Makunike, une des gardes forestiers de ZimParks.

Mark Zheng, directeur d’Hytera Afrique du Sud, a commenté ce partenariat en ces termes : « Nous nous sommes engagés à soutenir les efforts de ZimParks visant à lutter contre le braconnage et à renforcer la sécurité des gardes forestiers. La conservation de la faune et des parcs est essentielle à un avenir durable et nous sommes heureux que nos radios y contribuent. Nous souhaitons à ZimParks tout le succès possible dans ses efforts de protection des animaux sauvages et nous maintenons notre étroite collaboration avec eux. »

Le Zimbabwe a enregistré une baisse du braconnage d’animaux sauvages en 2022, avec un total de 36 animaux sauvages essentiels braconnés en 2022, contre 42 en 2021.

