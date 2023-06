Lafarge Canada collabore avec Habitat for Humanity Manitoba dans le cadre du plus grand chantier de construction de maisons sans carbone en 35 ans, augmentant la disponibilité des logements abordables pour les habitant(e)s du Manitoba

CALGARY, Alberta--(BUSINESS WIRE)--Dans le cadre d’un engagement sans précédent pour le logement durable, Lafarge Canada, un chef de file des solutions de construction durables et innovantes, s’est engagé à soutenir deux Habitat for Humanity Manitoba Team Build Days.

Habitat for Humanity Manitoba est le constructeur de maisons le plus éco énergétique de la province et tous ses projets sont décarbonisés après la construction. Le premier événement, qui s’est tenu le 19 mai 2023, a réuni des bénévoles de Lafarge, travaillant main dans la main pour construire des maisons sécuritaires et abordables pour des familles méritantes à faible revenu au Manitoba.

« Nous partageons avec Habitat Manitoba l'objectif de soutenir les efforts visant à accroître la disponibilité de logements abordables pour les personnes dans le besoin », a déclaré Brad Kohl, Président – Directeur général, Lafarge Canada (Ouest). « Ce partenariat représente beaucoup pour nos équipes, car elles ont été intimement impliquées dans le programme en donnant de leur temps. Nous sommes également fiers d’avoir mis à disposition notre béton à faible carbone pour que la construction des maisons priorise l’efficacité énergétique et la réduction de l’impact environnemental. Ensemble, nous pouvons avoir un effet positif durable sur la vie des familles et sur la viabilité à long terme de nos communautés. »

Cela marque une étape importante dans notre parcours vers un avenir plus vert. Selon l’Enquête canadienne sur le logement, plus de 1,6 million de ménages canadiens ont dû faire face à des besoins essentiels en matière de logement en 2018, ce qui souligne la nécessité urgente d’agir. Lafarge Canada s’engage à faire face à la crise du logement, en collaborant avec Habitat for Humanity Manitoba pour fournir des logements abordables aux familles à faible revenu. Grâce à la construction de 55 logements répartis sur 11 blocs, nous visons à offrir des logements confortables et éco énergétiques à environ 275 personnes, dont 175 enfants, tout en garantissant une empreinte décarbonisée et un impact environnemental nul.

« Nous sommes très heureux que Lafarge, chef de file de son secteur, se joigne à nous pour ce projet, avec un don très généreux de béton à faible teneur en carbone, qui met en lumière sa gestion environnementale responsable et à son engagement communautaire », a déclaré Sandy Hopkins, PDG, Habitat for Humanity Manitoba.

La collaboration entre Lafarge Canada et Habitat for Humanity Manitoba représente un changement de paradigme dans la construction de logements abordables, créant un précédent qui met l’accent sur le développement durable et un engagement inébranlable en faveur de la conscience environnementale.

En plus de la mobilisation de bénévoles de Lafarge, Lafarge a également fourni son produit ECOPact MAX, le plus haut niveau de béton à faible teneur en carbone, pour réduire l’empreinte carbone de cette nouvelle communauté.

À propos de Lafarge Canada Inc.

Filiale d'Holcim, Lafarge Canada un chef de file mondial des solutions de construction innovantes et durables. Animé(e)s par l'objectif de construire le progrès pour l’humanité et la planète, ses 60 000 employé(e)s ont pour mission de décarboniser la construction, tout en améliorant le niveau de vie de toutes et tous. La société permet à ses client(e)s de toutes les régions de construire mieux avec moins, avec sa vaste gamme de solutions faibles en carbone et circulaires, comme ECOPact et ECOPlanet. Grâce à ses systèmes innovants, de la toiture Elevate à l’isolation PRB, Holcim rend l’utilisation des bâtiments plus durable pour promouvoir l'efficacité énergétique et la rénovation écologique. Avec le développement durable au cœur de sa stratégie, Holcim est sur la voie de devenir une compagnie net zéro avec des objectifs de 1,5 °C validés par SBTi.

