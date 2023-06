Hub One s’appuie sur la technologie Dawex pour sa plateforme d’échange de données aéroportuaires “Hub One DataTrust”

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Dawex, leader technologique des solutions d’échange de données, annonce que Hub One, filiale du Groupe ADP, choisit la technologie Data Exchange de Dawex pour déployer sa plateforme d’échange de données aéroportuaires “Hub One DataTrust”.

Afin de fédérer et valoriser l’écosystème de données aéroportuaires, Hub One s’appuie sur la technologie Dawex pour créer un environnement sécurisé et de confiance, répondant aux exigences réglementaires, en particulier le Data Governance Act qui établit le rôle des fournisseurs de services d’intermédiation de données. Dawex a été choisi pour son expertise, la flexibilité et sophistication de sa solution d’échange de données suite à un processus d’appel d'offres international.

« La valorisation des données aéroportuaires est un enjeu stratégique et économique pour Hub One », précise Jean-Sébastien Mackiewicz, Directeur Général de Hub One DataTrust, filiale de Hub One. « La création d’un écosystème de données est au cœur de cette stratégie, et nous avons voulu nous doter pour notre place de marché de la solution de plateforme d’échange de données la plus robuste du marché. Notre choix s’est porté sur Dawex pour son expertise métier, technologique et réglementaire afin d’accélérer la circulation des données entre nos partenaires, fournisseurs et clients. »

La solution Data Exchange Platform de Dawex permet aux organisations de distribuer et partager des data products en toute confiance. Dotées d’une architecture ouverte, sécurisée, conforme aux réglementations sur les données, les solutions d’échange de données de Dawex implémentent les principes du Trust Framework de Gaia-X et facilitent l’orchestration d'écosystèmes de données pour en tirer rapidement des bénéfices opérationnels.

« Nous sommes ravis que Hub One ait choisi la technologie Data Exchange de Dawex pour sa plateforme d’échange de données aéroportuaires “Hub One DataTrust”. Dawex a démontré son avance technologique et permet aux organisations de déployer des plateformes d’échange de données sécurisées où les transactions de données s’opèrent en toute confiance », déclare Fabrice Tocco, co-CEO de Dawex. « L’échange de données est un vecteur puissant d’innovation, essentiel aujourd’hui pour répondre aux enjeux environnementaux, économiques et sociétaux que le monde rencontre. »

Pour ce projet, Hub One a également fait appel à Fujitsu en tant qu’intégrateur de la plateforme de développement de projets de données de Dataiku.

A propos de Dawex

Dawex est le leader technologique des solutions d’échange de données pour partager et distribuer des data products, en toute confiance, pour tous les cas d’usage d’affaires. Avec la solution Data Exchange Platform de Dawex, les organisations créent des écosystèmes de données basés sur des data marketplaces et des data hubs, qui répondent aux exigences réglementaires, aux enjeux de traçabilité et de sécurité. Reconnue “Technology Pioneer” par le Forum Économique Mondial, Dawex est à l’initiative d’un programme international de standardisation “Trusted Data Transaction”. Créée en 2015, Dawex est une entreprise française qui étend ses activités commerciales en Europe, en Asie, en Amérique du Nord et au Moyen Orient.