Cirium(睿思誉)和Aireon深化合作伙伴关系，提供实时和历史飞机位置分析

伦敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 航空分析公司Cirium（睿思誉）与⻜⾏器跟踪领域的领导者Aireon续签⻓期协议，以提供实时和历史⻜机位置分析，从⽽实现更高阶的态势感知和航后分析。

Cirium（睿思誉）作为Aireon选定的合作伙伴，将其⾏业领先的航班计划、机队、航班状态、天⽓和排放数据与Aireon基于卫星的全球航班位置数据相结合，以创建全⾯的飞机数据流，并将这些分析推向市场。

Aireon提供基于卫星的定位数据技术，可确保数据覆盖全球所有配备ADS-B（广播式自动相关监视系统）的现代飞机，包括⽆法通过地⾯接收器进⾏跟踪的低空、跨洋或⼭区飞行⻜机。

通过Aireon丰富的⻜机位置信息，航空公司将能全⾯掌握其飞行⽹络，从而提⾼运营效率，减少燃油消耗并减少乘客服务面临的航班延误和取消问题。

“Aireon的精确位置数据与Cirium（睿思誉）全面的航班计划、机队、航班状态和天⽓数据相结合，为航空公司、机场、OEM、租赁商等带来了前所未有的价值，这些企业过去一直难以整合分散且不完整的数据集。所获得的洞察将有助于提⾼航班准点率和转机效率，改善延误原因分析并优化滑⾏时间。”Cirium （睿思誉）⾸席执⾏官Jeremy Bowen说道，

“我们很荣幸能与Aireon合作，提供卓越的⻜机位置分析，并在态势感知方面实现前所未有的颗粒度和准确性。”

Aireon⾸席执⾏官Don Thoma表示：“Aireon和Cirium（睿思誉）将共同提供从“登机口到登机口”(gate-to-gate)，全⾯、⾼保真和实时的视图。我们很高兴看到合作伙伴关系的不断深化，并与Cirium一起为整个⾏业提供完整的⻜机位置分析。”

基于Aireson一流的端到端能⼒，包括数据捕获、覆盖范围和质量，并通过深入的市场调研，Cirium（睿思誉）确信Aireon为该领域的领导者。此次合作确保了Cirium（睿思誉）能将最准确的位置信息与⻜机ID和航班号相匹配，以便能将其轻松集成到航空公司和机队跟踪领域的应用场景中。这些数据还与Cirium Core中的关键分析相融合，包括⻜机利⽤率和⻜⾏历史数据。

Cirium（睿思誉）的实时和历史⻜机位置分析将为整个航空运输⾏业的利益相关者提供价值，包括航空公司、机场、制造商、保险公司、⻜机租赁商等。

Cirium的数据分析可以通过多种⽅法访问，并与企业的现有系统（例如实时流媒体、API、数据库和定制解决⽅案）⽆缝集成。

欲了解更多信息，请联系我们。进⼀步了解Cirium Fleets Analyzer、Schedules和Flight Status解决⽅案。

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编者按

1． ADS-B是⼀种空中交通监视技术和标准，需要飞机主动广播报备其身份、精确的GPS位置和其它机载系统的信息。

2． Aireon提供目前为止唯⼀可⽤的空中交通服务(ATS)监控数据。ATS级指的是可靠、实时地监测关键航班属性（例如位置、⾼度和意图）的能⼒。

关于Cirium(睿思誉)

Cirium(睿思誉)结合强大的数据和分析能力，维持世界各地的航班运转。Cirium(睿思誉)的洞察基于航空业几十年的经验，帮助金融机构、航空公司、机场、航空制造商、MRO、旅游公司等制定合理明智的商业决策，以塑造旅游行业的未来、增加营收并提升客户体验。Cirium(睿思誉)是英国励讯集团(RELX)旗下公司，励讯集团是一家全球大数据分析服务商。RELX PLC股票在伦敦、阿姆斯特丹和纽约证券交易所交易，股票代码如下：伦敦：REL；阿姆斯特丹：REN；纽约：RELX。如需了解更多信息，请在LinkedIn、Twitter或微信上关注Cirium(睿思誉)，或者访问cirium.com。

关于Aireon

Aireon凭借其基于太空的空中交通监视系统（⽤于配备ADS-B⼴播式⾃动相关监视的⻜机），正在彻底颠覆全球航空业。⾃2019年投⼊运营以来，Aireon的ADS-B数据⽹络已将全球空中导航服务提供商的运营、安全和环境效率提升到全新的⽔平。⽽今，Aireon正在利⽤新⼀代航空监控技术为整个航空业带来新的数据功能。若要了解Aireon数据对于您的益处，请访问www.aireon.com。

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