Cirium e Aireon estendem parceria para oferecer análises posicionais de aeronaves ao vivo e históricas

A Cirium, empresa de análise de aviação, ampliou seu contrato a longo prazo com a Aireon, líder em rastreamento de aeronaves espaciais, para oferecer análises posicionais de aeronaves ao vivo e históricas para conhecimento situacional avançado e análise após operações.

Como parceira selecionada da Aireon para levar estas análises ao mercado, a Cirium está integrando sua própria programação, frota, status de voos, dados meteorológicos e emissões líderes do setor com a cobertura mundial por satélite da Aireon de posições de voos para criar um fluxo totalmente abrangente de dados portão a portão.

Os dados posicionais baseados em satélite da Aireon garantem cobertura completa de todas as aeronaves modernas, equipadas com ADS-B, em qualquer lugar do mundo, incluindo aeronaves voando em baixas altitudes, sobre oceanos ou regiões montanhosas, que não podem ser rastreadas mediante receptores em terra.

O abundante nível de informações de posicionamento de aeronaves dará às companhias aéreas total visibilidade em suas redes, ajudando a aumentar a eficiência operacional, reduzir o consumo de combustível e mitigar a diminuição de passageiros.

"A combinação de dados posicionais precisos da Aireon e da programação completa, frota, status de voo e dados meteorológicos da Cirium trazem um valor sem precedentes a companhias aéreas, aeroportos, OEMs, locadoras e muito mais que historicamente lutam para integrar conjuntos de dados díspares e incompletos. As informações derivadas irão ajudar a melhorar o tempo estimado de chegada (ETA) e a eficiência da conexão de voos, melhorar o diagnóstico de atraso e aumentar a inteligência sobre os tempos de taxiamento", disse Jeremy Bowen, Diretor Executivo da Cirium.

"Estamos extremamente orgulhosos de trabalhar com a Aireon para fornecer análises posicionais de aeronaves em alto nível e oferecer consciência situacional em um grau de granularidade e precisão que antes não estava disponível."

"Juntas, a Aireon e a Cirium irão proporcionar uma visão abrangente, de alta fidelidade e em tempo real de um voo de portão a portão. Estamos muito satisfeitos por fazer parte desta crescente parceria e cooperar com a Cirium para disponibilizar análises completas de posicionamento de aeronaves em todo o setor", disse Don Thoma, Diretor Executivo da Aerion.

Após conduzir uma análise de mercado em profundidade, a Cirium identificou a Aireon como a principal líder neste âmbito com os melhores recursos de ponta a ponta em captura de dados, cobertura e qualidade. Isto garante que a Cirium haja uma correspondência das informações posicionais mais precisas com o ID específico da aeronave e o número do voo para facilitar a integração em casos de uso de rastreamento de companhias aéreas e frotas. Os dados também são combinados com análises cruciais no Cirium's Core, incluindo o uso de aeronaves e dados de histórico de voos.

As análises posicionais de aeronaves histórica e em tempo real da Cirium irá agregar valor às partes interessadas em todo o setor de transporte aéreo, incluindo companhias aéreas, aeroportos, empresas aeroespaciais, seguradoras, locadoras de aeronaves e muito mais.

As análises podem ser acessadas através de diversos métodos que se integram perfeitamente aos sistemas existentes de uma empresa, como transmissão ao vivo, API, banco de dados e soluções sob medida.

As análises podem ser acessadas através de diversos métodos que se integram perfeitamente aos sistemas existentes de uma empresa, como transmissão ao vivo, API, banco de dados e soluções sob medida.

Notas aos editores

ADS-B é uma tecnologia e padrão de vigilância de tráfego aéreo que depende da aeronave transmitindo sua identidade, uma posição GPS precisa e outras informações derivadas de sistemas de bordo.

Dados de vigilância incomparáveis: os dados posicionais da Aireon são os únicos dados de vigilância de nível ATS disponíveis atualmente. O grau ATS é a capacidade de detectar de modo confiável e em tempo real os principais atributos de voos, como posição, nível e intenção.

Sobre a Cirium

A Cirium reúne dados e análises poderosos para manter o mundo em movimento. Ao fornecer percepções, originadas a partir de décadas de experiência no setor, permitem que empresas de viagens, fabricantes de aeronaves, aeroportos, companhias aéreas e instituições financeiras, entre outros, tomem decisões lógicas e informadas que dão forma ao futuro das viagens, aumentando receitas e melhorando as experiências dos clientes. A Cirium faz parte da RELX, provedor internacional de análises baseadas em informações e ferramentas de decisão para clientes profissionais e empresariais. As ações da RELX PLC são negociadas nas bolsas de valores de Londres, Amsterdã e Nova York usando os seguintes símbolos: Londres: REL; Amsterdã: REN; Nova York: RELX.

Para mais informação, siga as atualizações da Cirium no LinkedIn ou Twitter ou acesse cirium.com.

Sobre a Aireon

A Aireon está revolucionando o setor da aviação mundial com seu sistema de vigilância de tráfego aéreo baseado no espaço para aeronaves equipadas com transmissão automática de vigilância dependente (ADS-B). Operacional desde 2019, a rede de dados ADS-B da Aireon permitiu novos níveis de eficiência operacional, de segurança e ambiental para provedores internacionais de serviços de navegação aérea. Agora, a Aireon está aproveitando as tecnologias de vigilância da aviação de última geração para trazer novos recursos de dados a todo o setor da aviação. Para ver o que os dados da Aireon podem fazer por você, acesse www.aireon.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.