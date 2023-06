Pyramid Analytics est ajoutée à Tradewind Solutions Marketplace du ministère de la Défense

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Pyramid Analytics (Pyramid), l'un des principaux fournisseurs de services d'analyse commerciale et d'intelligence décisionnelle, a le plaisir d'annoncer que sa plateforme d'intelligence décisionnelle Pyramid a été ajoutée à la liste des fournisseurs de services d'intelligence décisionnelle de l'Union européenne (UE). Tradewind Solutions Marketplace, l'environnement numérique du ministère de la Défense pour les vidéos de présentation de solutions technologiques post-compétition et facilement attribuables. Le Tradewind Solutions Marketplace est l'offre phare de Tradewind, la suite d'outils et de services du ministère de la Défense conçue pour accélérer l'acquisition et l'adoption de solutions d'IA/ML, numériques et d'analyse de données dans l'ensemble du ministère. Tradewind fait partie du Chief Digital Artificial Intelligence Office (CDAO) du ministère.

La plateforme Pyramid offre des capacités d'analyse avancées et complètes, notamment des pipelines de données et de la formation (par machine learning intégré), des analyses de données d'entreprise en libre-service, des tableaux de bord (avec IA et chat-bots intégrés) et la science des données.

La plateforme de Pyramid a été jugée « attribuable » et ajoutée à Tradewind Solutions Marketplace. Les solutions sélectionnées pour ce marché, notamment la plateforme décisionnelle de Pyramid, ont été évaluées et examinées dans le cadre de procédures concurrentielles, qui satisfont aux exigences sur la concurrence régies par le Federal Acquisition Regulation (FAR), le supplément au Defense Federal Acquisition Regulation (DFARS) et les statuts, politiques et orientations applicables aux autres autorités de transaction du ministère de la Défense.

Points forts

La plateforme Pyramid figure désormais sur la liste de Tradewind Solutions Marketplace, la plateforme numérique du ministère de la Défense pour l'approvisionnement en solutions d'IA/ML, numériques et d'analyse de données.

Le ministère de la Défense et la base industrielle de la défense au sens large ont des besoins permanents en solutions à code faible ou sans code qui fournissent des visualisations analytiques avancées, du machine learning, des analyses en libre-service, des demandes en langage naturel, ainsi que de l'intelligence augmentée et artificielle.

La plateforme Pyramid a reçu les meilleures notations du cabinet d'analystes Gartner dans son rapport Critical Capabilities for Analytics and Business Intelligence Platforms de 2023, notamment pour le cas d'utilisation n° 1 d'analyste commercial, le cas d'utilisation n° 1 du consommateur augmenté, le cas d'utilisation n° 2 du scientifique des données et le cas d'utilisation n° 4 du développeur d'analyses.

La pratique fédérale américaine de Pyramid est dirigée par une équipe de responsables expérimentés, avec notamment Joe Fritsch, directeur des ventes fédérales ; Peter Morris, directeur principal du réseau de partenaires pour l'Amérique du Nord ; Dave Henry, vice-président principal des alliances stratégiques ; Russ Cosentino, vice-président régional des ventes pour l'Amérique du Nord et l'Orient ; et Brian McCormac, vice-président principal des ventes mondiales.

« Être ajouté au Tradewind Solutions Marketplace est une formidable reconnaissance de la qualité et de la pertinence de notre plateforme pour répondre aux besoins actuels et futurs de l'industrie de la défense. La plateforme Pyramid Decision Intelligence offre des capacités complètes pour répondre aux besoins des agences gouvernementales en matière d'IA/ML, de numérique et d'analyse de données, car elle leur permet de prendre des décisions plus rapides et plus éclairées », a déclaré Joe Fritsch, directeur des ventes fédérales chez Pyramid Analytics.

En Octobre 2022, Pyramid a annoncé la mise en place d'une nouvelle pratique commerciale dédiée au marché fédéral américain, conduite par Joe Fritsch, et un partenariat stratégique avec Carahsoft, The Trusted Government IT Solutions Provider®. Ce nouveau référencement sur le marché du ministère de la Défense a renforcé sa volonté de fournir des informations décisionnelles essentielles aux agences gouvernementales.

La plateforme Pyramid Decision Intelligence est déjà utilisée par d'autres agences gouvernementales, notamment le ministère des Anciens combattants des États-Unis, auquel elle fournit des capacités d'analyse avancées à plus de 50 000 utilisateurs afin d'aider le ministère à gérer, évaluer et fournir des soins de santé de qualité aux Anciens combattants dans tous les hôpitaux agréés.

L'ajout de Pyramid à Tradewind Solutions Marketplace est un autre évènement marquant de l'engagement de la société à aider les agences fédérales civiles, de la défense et du renseignement des États-Unis à élargir et optimiser leur utilisation de l'intelligence décisionnelle qui reçoivent des données adaptées aux besoins.

À propos de Pyramid Analytics

Pyramid Analytics est la nouvelle génération de l'intelligence décisionnelle. La plateforme primée Pyramid Decision Intelligence habilite les gens à recevoir des informations améliorées, automatisées et collaboratives qui simplifient et guident l'utilisation des données dans la prise de décision. La plateforme Pyramid fonctionne directement sur toutes les données, ce qui permet à toute personne d'accéder à un libre-service et de répondre aux besoins d'analyse dans un environnement sans code, extraction, ingestion ou duplication de données. Elle combine la préparation des données, l'analyse commerciale et la science des données au sein d'une plateforme harmonieuse afin que tout le monde puisse prendre des décisions intelligentes. À l'échelle de l'entreprise, cela permet une approche stratégique de la veille économique et de l'analyse, de la plus simple à la plus sophistiquée. Programmez une démo dès aujourd'hui.

Pyramid Analytics USA est la filiale américaine de Pyramid Analytics B.V., dont le siège social se trouve à Amsterdam, avec des activités régionales qui se déroulent dans des centres d'innovation et d'affaires mondiaux, notamment à New York, Londres et Tel-Aviv. Notre équipe vit dans le monde entier parce que la géographie ne devrait pas entraver le talent et les opportunités. Parmi les investisseurs, citons H.I.G. Growth Partners, Jerusalem Venture Partners (JVP), Sequoia Capital, et Viola Growth. En savoir plus à l'adresse suivante Pyramid Analytics.

Pour plus d'informations sur les offres de Pyramid dans Tradewind Solutions Marketplace, les parties gouvernementales intéressées peuvent se connecter à l'adresse suivante https://www.tradewindai.com/ et faire une recherche sur « Pyramid Analytics ». Inscription requise.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.