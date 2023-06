H2O Innovation obtient d’importantes commandes et fait son entrée sur le marché israélien

QUÉBEC--(BUSINESS WIRE)--(TSX : HEO) – H 2 O Innovation inc. (« H 2 O Innovation » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer qu’elle a récemment reçu deux importantes commandes de raccords flexibles et qu'elle est en train de percer sur le marché israélien du dessalement. Ces progrès témoignent de la croissance continue qu'a connue la Société au cours de la dernière année et illustrent sa volonté de fournir des solutions durables en matière de prétraitement dans le domaine du dessalement et de la réutilisation des eaux usées.

Piedmont, une filiale d’H 2 O Innovation, a récemment reçu deux bons de commande de raccords flexibles pour deux usines de dessalement d'eau de mer par osmose inverse (SWRO), chacune ayant une capacité de 600 000 m3/jour. L’une des commandes concerne une installation située en Arabie Saoudite, alors que la deuxième est destinée à une usine se trouvant aux Émirats arabes unis. Chaque commande comprend environ 25 000 raccords flexibles et embouts fabriqués à partir d'acier inoxydable super duplex, duplex et 316L.

Par ailleurs, la Société réalise des progrès significatifs sur le marché israélien du dessalement, où elle propose maintenant son antitartre superconcentré à base de dendrimère, un produit pour membranes synthétisé par Genesys-PWT. L’équipe a également pris part à la récente conférence de l’European Desalination Society, où elle a présenté une intéressante étude de cas, laquelle décrivait la mise en œuvre réussie de son produit antitartre dans une usine de dessalement en Israël. Au cours de la dernière année fiscale, ce produit plus écologique a été introduit dans neuf méga-usines de dessalement SWRO dans divers pays, tels qu’en Israël, à Singapour, en Algérie, au Qatar et en Argentine, ce qui représente 2 216 500 m3/jour d’eau de mer traitée. En comptant ces nouvelles installations, ce sont au total 3 307 500 m3/jour qui sont traités dans les grandes usines de dessalement SWRO utilisant cette technologie, ce qui représente une réduction des émissions de CO 2 de 183 tonnes/an. L’antitartre étant exempt de phosphate et 11 fois plus concentré que les produits conventionnels, son empreinte carbone est la plus faible de l’industrie et les coûts de transport et de manutention associés sont les plus bas. Il en résulte des avantages significatifs pour les clients, tant sur le plan économique qu’en matière d’ESG (environnement, social et de gouvernance).

Cette croissance reflète la croissance organique à deux chiffres enregistrée par H 2 O Innovation pour ses marques Piedmont, Genesys et PWT au cours des douze derniers mois. Le regroupement de ces trois marques en juillet 2022 visait à tirer profit des synergies au sein de sa ligne d’affaires de produits chimiques de spécialité, de consommables et de composants, ainsi qu’à fournir à ses clients des solutions durables en matière de prétraitement pour le dessalement et la réutilisation de l’eau. « Les résultats obtenus sont un gage de notre capacité à tirer parti des divers potentiels de nos marques et à continuer d’offrir des solutions novatrices. Notre réseau de distribution mondial compte plus de 100 distributeurs, et plusieurs d’entre eux assurent désormais la promotion et la vente des produits de nos trois marques. Ceci leur permet non seulement d’accroître leurs revenus, mais aussi de mieux répondre aux besoins changeants de nos clients », a déclaré Frédéric Dugré, président et chef de la direction d’H 2 O Innovation.

Selon les conclusions tirées lors de la dernière United Nations Water Conference à New York, le marché du dessalement et de la réutilisation de l’eau est appelé à connaître de nouveaux niveaux de croissance avec la poursuite des Objectifs de développement durable (ODD) à l’horizon 2030. En outre, la demande pour des produits et services durables est stimulée par la sensibilisation croissante aux changements climatiques et à la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

« Nous savons que ce n’est qu’un début, et que plusieurs étapes devront être réalisées pour atteindre la durabilité dans le cadre de nos projets. Réaliser les ODD d’ici à 2030 est un objectif ambitieux qui requiert la participation de tous. Nous avons tous un rôle majeur à jouer pour atteindre les ODD, et nous sommes confiants quant à la contribution qu’H 2 O pourra apporter en œuvrant au sein l’industrie du traitement de l’eau », a ajouté Frédéric Dugré.

Énoncés prospectifs

Les renseignements et énoncés contenus dans ce communiqué de presse ainsi que dans d’autres communications orales et écrites de la Société relatives à ses activités et/ou décrivant les objectifs, prévisions, projections, estimations, attentes ou stratégies de la direction peuvent constituer des énoncés prospectifs au sens de la législation sur les valeurs mobilières applicable. Les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l’utilisation de termes tels que « viser », « continuer », « pourra », « but », « maintenir », « objectif », « devrait », « est appelé à », « synergies » ou d’autres expressions similaires ainsi que les termes habituellement utilisés au futur et au conditionnel, bien que ce ne soit pas tous les énoncés prospectifs qui contiennent ce genre de formulations. H 2 O Innovation tient à préciser que les énoncés prospectifs comportent des incertitudes et des risques connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats réels et futurs de la Société, ou de son industrie, diffèrent considérablement de ceux qui sont énoncés. Certains facteurs importants pouvant entraîner une différence significative entre les résultats réels de la Société et les projections ou les attentes décrites dans les énoncés prospectifs comprennent, sans s’y limiter, l'exécution des bons de commande selon les délais prévus et sans coûts supplémentaires, en tenant compte des défis liés à la pénurie de main-d’œuvre et au taux d’inflation affectant les biens et services, la création de synergies entre les différents piliers d’affaires de la Société malgré l’environnement compétitif dans lequel elle œuvre, ainsi que tout autre risque décrit dans la notice annuelle de la Société datée du 27 septembre 2022 et disponible sur SEDAR (www.sedar.com). Les énoncés prospectifs contenus dans ce document sont basés sur l’information disponible en date de sa publication et sont sujets à changements après cette date. À moins que la législation applicable en matière de valeurs mobilières l’exige, H 2 O Innovation décline toute intention ou obligation de réviser ou de mettre à jour les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse ou dans toute autre communication par suite de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou de tout autre changement.

