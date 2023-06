Europcar kiest BringOz om voertuigbewegingen in Zwitserland te digitaliseren en te stroomlijnen

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Europcar is het grootste autoverhuurbedrijf in Zwitserland en beschikt over een vloot van 5.500 voertuigen, waaronder kleine auto's, familiebusjes, luxe sedans, commerciële voertuigen, cabrio's en nog veel meer. Met meer dan 90 locaties biedt Europcar handige ophaal- en inleverpunten in heel Zwitserland.

Europcar Zwitserland heeft ervoor gekozen om met het logistieke platform van BringOz te werken, als onderdeel van de algemene inspanningen om interne processen te digitaliseren en de volgende doelen te bereiken:

Voertuigbewegingen automatiseren en optimaliseren: BringOz digitaliseert voertuigbewegingen en stemt het aanbod van voertuigen af op de voortdurend veranderende vraag. Het Europcar-team plant, voert uit en bewaakt de voertuigtransfers op alle locaties.

Processen stroomlijnen en bronnen maximaliseren: Het Europcar-team zal processen stroomlijnen, tijd besparen en kosten verlagen door de efficiëntie van voertuigtransfers te verhogen met consolidatie en een beter gebruik van middelen.

Verbeter de productiviteit van uw team en stimuleer omzetgroei: Het Europcar-team zal meer tijd kunnen besteden aan waardevolle taken, waardoor ze hun marktaandeel en omzet kunnen vergroten, en minder tijd hoeven te besteden aan tijdrovende administratieve werkzaamheden.

“We zijn er trots op dat we voor dit initiatief samenwerken met Europcar. Als nieuwe fase voor het team is deze samenwerking waardevol geweest om dieper in te gaan op de uitdagingen van de wereldwijde autoverhuurbranche. We kijken ernaar uit om Europcar te blijven helpen bij het verbeteren van hun activiteiten en klantervaring", zegt Doron Bakchy, CEO van BringOz.

Hendrik Lütjens, Managing Director van Europcar Zwitserland voegt hieraan toe: "Met de hulp van BringOz kunnen we onze transferactiviteiten stroomlijnen en onze werkstromen optimaliseren. Het zal ons in staat stellen om een volledig papierloos en digitaal proces te hebben, efficiënter te zijn en uiteindelijk onze klanten te voorzien van een snellere en meer diverse service. We zijn ervan overtuigd dat onze samenwerking met BringOz een doorbraak zal betekenen voor ons bedrijf en we kijken ernaar uit om nauw samen te werken aan succes en groei.”

Over Europcar

Europcar is de grootste autoverhuurder in Europa en heeft een gemiddelde vloot van 200.000 voertuigen en 6 miljoen gebruikers van huurauto's in meer dan 130 landen wereldwijd. Als grootste autoverhuurder in Zwitserland biedt Europcar 5.500 voertuigen aan op meer dan 90 locaties in het hele land. Europcar Zwitserland maakt deel uit van de AMAG Groep.

Ga voor meer informatie over Europcar Zwitserland naar https://www.europcar.ch.

Over BringOz

BringOz biedt een end-to-end leveringsbeheersysteem, waarmee organisaties hun leverings- en distributiebehoeften kunnen aanpakken.

Neem voor meer informatie contact op met chen@bringoz.com. Ga voor meer informatie over BringOz naar www.bringoz.com.

