マウザー エレクトロニクス、Empowering Innovation Togetherシリーズでスマートホーム技術とMatterプロトコルとの交差点を探求

The Matter series features two new episodes of The Tech Between Us podcast, hosted by Mouser's Director of Technical Content Raymond Yin. (Graphic: Business Wire)

Matter: One protocol for them all. (Graphic: Business Wire)

Breaking down walls in the smart home

Breaking down walls in the smart home

テキサス州ダラス・フォートワース--(BUSINESS WIRE)--ビジネスワイヤ) -- マウザー エレクトロニクス社 - 半導体および電子部品™の幅広い品揃えで業界をリードする新製品紹介(NPI)代理店 - は、受賞歴のあるEmpowering Innovation Together(イノベーションの促進を共に) (EIT)シリーズの次回作を発表します。これは、Matterプロトコルに焦点を当てています。この導入で、マウザーはConnectivity Standards Alliance(CSA)と業界をリードするメーカーから世界的な技術専門家を結集し、市場導入から設計仕様に至るまでMatterのあらゆる側面を探求します。

NXPセミコンダクターズ、シリコン・ラボラトリーズ、STマイクロエレクトロニクス、シュナイダーエレクトリック、テキサス・インスツルメンツ、インフィニオン・テクノロジーズ、ノルディック・セミコンダクター、マイクロチップ・テクノロジー.といった大手半導体メーカーからの広範囲に及び業界サポートにより、Matterは、スマート・ホーム・テクノロジーを革命的に変化させることを約束します。この導入において、マウザーは、技術者や開発者がこの新規格の力を活用する製品を設計するために必要な知識を身につけるための洞察とリソースを提供します。この啓発的な新リーズを確認するには、https://www.mouser.com/empowering-innovation/matter-protocol/にアクセスしてください。

Matterシリーズは、マウザーの技術コンテンツ担当ディレクターである、Raymond Yinがホストを務めるThe Tech Between Usポッドキャストの2つの新エピソードを特徴としています。エピソード第1話と第2話では、YinにConnectivity Standards Allianceの最高技術責任者であるChris LaPré氏が加わります。この2人は、市場におけるMatterの導入について取り上げ、新基準と互換性のあるスマート・ホーム・デバイスの種類を探求します。また、Matterに関して果たす役割と、今後の重点分野についても詳説します。3つ目のポッドキャストであるIn Between the Techでは、NXP Semiconductors のワイヤレス接続担当マーケティング・ディレクターであるSujata Neidig氏へのインタビューの特集が組まれています。彼女は、Matterプロトコルの背後にあるハードウェアとソフトウェアの種類、製品の設計と開発に際してメーカーにどのような影響を与えるか、Matterを使用して設計する際に技術者が考慮する必要がある点について議論します。

「Matterは、統一プロトコルを通じてメーカー、技術者、消費者を結び付ける刺激的で革新的な方法を提供します」、マウザー エレクトロニクスのテクニカル・コンテンツ担当ディレクターでありThe Tech Between UsポッドキャストのホストであるRaymond Yinはこのように述べています。「私は、企業や個人が、Matter規格を利用することで私たちを結びつける、相互接続されたデバイスの世界の構築にどのように貢献しているのかを見、そして共有できることに興奮しています。」

教育的なインタビューやインフォグラフィック、様々な記事やウェビナー、ブログを通じて、統合のためのシステムオンモジュール(SoM)の選択方法、製品開発でMatterを使用するためのヒント、Matterに基づくアプリケーション開発のチュートリアルなどのトピックを取り上げます。

エピソードの共同スポンサーには、ノルディック・セミコンダクター、シュナイダーエレクトリック、テキサス・インスツルメンツ、NXPセミコンダクターズ、STマイクロエレクトロニクス、シリコン・ラボラトリーズ、インフィニオン・テクノロジーズ、マイクロチップ・テクノロジー社といったメーカーが挙げられます。マウザーのEITプログラムは、The Tech Between Us ポッドキャストでの会話をサポートするために、様々な洞察に満ちたコンテンツを継続して提供しています。

Matter規格に従って、EITシリーズはさらに、デジタル治療、環境センサー、Wi-Fi 7、産業用機械のビジョンを探求します。EITシリーズは、進化している世界に歩調を合わせるために必要な技術開発を明らかにするとともに、市場のさまざまな新製品にスポットを当てます。2015年に設立されたマウザーのEmpowering Innovation Togetherプログラムは、業界で最も認められた電子部品プログラムの1つです。詳細については、https://www.mouser.com/empowering-innovation/にアクセスしてください。また、Facebook、LinkedIn、Twitter、YouTubeでマウザーのフォローをお願いします。

マウザーのニュースの詳細については、https://www.mouser.com/newsroom/をご覧ください。

マウザーについて

バークシャー・ハサウェイ傘下であるマウザー エレクトロニクスは、大手メーカーであるパートナーからの新製品の紹介に重点を置いた半導体および電子部品の認定販売代理店です。世界的な電子設計技術者とバイヤーのコミュニティにサービスを提供する、グローバルな販売代理店のウェブサイトであるMouser.comは、複数の言語と通貨で利用でき、1,200以上のメーカー・ブランドからの680万以上の製品を特長としています。マウザーは世界中に27か所のサポート拠点を設け、現地の言語、通貨、タイムゾーンで最高クラスのカスタマーサービスを提供します。同社は、テキサス州ダラスの都市圏にある100万平方フィートの最先端の配送施設から、223の国/地域において65万人を超える顧客に配送しています。詳細については、https://www.mouser.com/をご覧ください。

商標

マウザーおよびマウザー・エレクトロニクスはMouser Electronics, Inc.の登録商標です。その他記載されているすべての製品名、ロゴおよび会社名は、それぞれの所有者の商標である場合があります。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を 図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご 利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照ら し合わせて頂くようお願い致します。