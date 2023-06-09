Mouser Electronics透過「Empowering Innovation Together」系列，尋找智慧型家用產品和Matter協定的交會點

德州，達拉斯和沃斯堡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Mouser Electronics Inc.是一家為業界提供新產品引入 (NPI) 服務的領先代理商，提供客戶最多的半導體和電子元件選擇。該公司曾獲獎肯定的「Empowering Innovation Together」（以下簡稱「EIT」）系列最近推出以Matter協定為主題的新單元。在新單元中，Mouser與來自連接標準聯盟 (CSA) 的全球技術專家以及領先同業的製造商共同探索Matter從市場引入到設計規格的各個面向。

Mouser擁有NXP Semiconductors、Silicon Labs、STMicroelectronics、Schneider Electric、Texas Instruments、Infineon Technologies、Nordic Semiconductor和Microchip Technology Inc.等業界首屈一指的半導體製造商為其後盾，承諾革新智慧型家用產品。在新單元中，Mouser提供其見解和資源，充實工程師及開發人員設計產品所需的知識，以借助新標準的力量。如要收聽這些充滿啟發性的新系列單元，請造訪：https://www.mouser.com/empowering-innovation/matter-protocol/。

Matter系列The Tech Between Us podcast推出的兩個新單元由Mouser技術文稿主任Raymond Yin主持。連接標準聯盟技術長Chris LaPré在節目的第一部和第二部中加入Yin，兩人討論Matter引入市場的狀況，並探索可與新標準相容的智慧型家用產品類型。他們還深入分析連接標準聯盟在推動Matter中扮演的角色，以及未來關注的重點領域。第三部podcast「In Between the Tech」採訪了NXP Semiconductors無線連接行銷部主任Sujata Neidig。她將討論Matter協定背後的軟硬體類型、它對製造商進行產品設計和開發有何影響，以及工程師為配合Matter應注意的事項。

「Matter提供了一個令人期待的創新方法，透過一套統一協定，將製造商、工程師和消費者串連起來。」Mouser電子技術文稿主任和The Tech Between Us podcast主持人Raymond Yin說，「我不僅樂見、而且樂於分享企業及個人如何利用Matter標準，協助打造一個設備互聯的世界，讓我們凝聚為一體。」

這個單元透過教育性訪談、圖表、專文、視訊會議和部落格探索如何為整合選擇適用的系統模組 (SoM)、將Matter應用於產品開發的技巧、指導如何遵循Matter開發應用程式等主題。

該節目的共同贊助人包括Nordic Semiconductor、Schneider Electric、Texas Instruments、NXP Semiconductors、STMicroelectronics、Silicon Labs、Infineon Technologies和Microchip Technology Inc.等製造商。Mouser的EIT節目將陸續推出見解深刻的多樣內容，以完善The Tech Between Us podcast的對話。

繼Matter標準之後，EIT系列將繼續探討數位療法、環境傳感器、Wi-Fi 7和工業機器視覺等課題。它將介紹與世界轉變同步所需的科技發展，以及市場上的多種新產品。首推於2015年的Mouser Empowering Innovation Together系列是在業界受到高度認可的電子元件節目。如需瞭解進一步詳情，請造訪：https://www.mouser.com/empowering-innovation/，並在Facebook、LinkedIn、Twitter和YouTube上追蹤我們。

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關於Mouser

Mouser Electronics為Berkshire Hathaway的子公司，是一家半導體與電子元件授權代理商，專為其優秀製造商合作夥伴提供新產品引入 (NPI) 服務。Mouser為全球電子設計工程師和買家社群服務，其全球代理商網站mouser.com支援多國語言及貨幣，並銷售1200多家製造品牌的680多萬種產品。Mouser在全球擁有27個支援站點，透過當地語言、貨幣與時區為客戶提供一流客服。該公司在美國德州達拉斯都會區設有占地100萬平方英呎的先進配送設施，從那裏將產品運送至全球223個國家/地區、65萬個客戶的手中。想進一步了解Mouser，請瀏覽：https://www.mouser.com/。

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