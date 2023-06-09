Mouser Electronics在“Empowering Innovation Together”系列节目中深入探讨Matter协议在智能家居技术中的普及

德州达拉斯和沃思堡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Mouser Electronics Inc.是业界领先的新产品推介(NPI)分销商，拥有品类极为广泛的半导体和电子元件产品。公司日前推出了其屡获殊荣的“Empowering Innovation Together”(EIT)系列播客的新一期节目，重点探讨了Matter协议。在本期节目中，Mouser邀请了来自连接标准联盟(CSA)的全球技术专家和行业领先的制造商，共同探讨Matter协议的方方面面，从市场推广直至设计规范。

Matter协议得到了来自NXP Semiconductors、Silicon Labs、STMicroelectronics、Schneider Electric、Texas Instruments、Infineon Technologies、Nordic Semiconductor和Microchip Technology Inc.等领先半导体制造商的广泛行业支持，有望为智能家居技术带来革新。在本期节目中，Mouser提供了各种见解和资源，旨在帮助工程师和开发人员了解相关的产品设计知识，使其产品能够充分利用新标准的优势。如需收听这期富于启发性的最新节目，请访问https://www.mouser.cn/empowering-innovation-sc/matter-protocol。

Matter系列包括两期最新的“身边的技术”播客节目，由Mouser技术内容总监Raymond Yin主持。第一和第二期节目由Yin与连接标准联盟首席技术官Chris LaPré一起主持。两人在节目中讨论了Matter协议的市场推广情况，以及与新标准兼容的智能家居设备的类型。他们还深入探讨了CSA在推广Matter协议中的重要作用，以及未来关注的重点领域。第三期播客“技术之间”(In Between the Tech)采访了NXP Semiconductors无线连接部营销总监Sujata Neidig。她在节目中分享了Matter协议背后的硬件和软件类型，协议在产品设计和开发方面对制造商的影响，以及工程师在使用Matter进行设计时需要考虑的问题。

Mouser Electronics技术内容总监兼“身边的技术”播客主持人Raymond Yin表示：“Matter协议的确是一项激动人心的创新，能够通过统一的协议连接制造商、工程师和消费者。我很高兴见证并分享各大公司和业界专家如何帮助人们实现一个设备之间互联互通的世界。通过利用Matter标准，这些设备将我们所有人联系在一起。”

通过教育性访谈、信息图、文章、网络研讨会和博客等形式，本期节目探讨了如何选择合适的系统化模块(SoM)进行集成、在产品开发中使用Matter协议的技巧、基于Matter的应用开发教程等话题。

该播客系列的联合赞助商包括Nordic Semiconductor、Schneider Electric、Texas Instruments、NXP Semiconductors、STMicroelectronics、Silicon Labs、Infineon Technologies和Microchip Technology Inc.等半导体元件制造商。Mouser的“EIT”项目将继续带来各种富于洞见的内容，以对“身边的技术”播客中的对话形成补充。

继Matter标准的讨论之后，“EIT”系列播客将进一步探讨数字疗法、环境传感器、Wi-Fi 7和工业机器视觉等话题。该系列将介绍跟上日新月异的世界发展步伐所需的技术进步，并重点介绍市场上的各类新产品。Mouser的“Empowering Innovation Together”节目于2015年创立，是备受业界认可的电子元件节目之一。如需了解更多信息，请访问https://www.mouser.com/empowering-innovation/，并在Facebook、LinkedIn、Twitter和YouTube上关注Mouser。

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关于Mouser

Berkshire Hathaway旗下公司Mouser Electronics是一家半导体和电子元件授权分销商，专注于从其领先的制造商合作伙伴处引进新产品。该全球分销商的网站mouser.com为全球电子设计工程师和买家社区提供服务，该网站有多种语言和货币可供选择，提供来自1200多个制造商品牌的超过680万种产品。Mouser在全球提供27个支持网点，以当地语言、货币和时区为客户提供一流服务。该分销商在德州达拉斯拥有100万平方英尺的先进分销设施，并从此处向223个国家/地区的65万多名客户出货。如需了解更多信息，请访问https://www.mouser.com/。

商标

Mouser 和 Mouser Electronics 是 Mouser Electronics, Inc. 的注册商标。本文提到的其他产品、logo 和公司名称是属于它们各自拥有者的商标。

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