Mouser Electronics explora la intersección entre la tecnología de hogar inteligente y el protocolo Matter en la serie Empowering Innovation Together

DALLAS-FORT WORTH, Texas--(BUSINESS WIRE)--Mouser Electronics Inc., el distribuidor de introducción de nuevos productos (NPI) líder en la industria con la más amplia selección de semiconductores y componentes electrónicos™, lanza la próxima entrega de su galardonada serie Empowering Innovation Together (EIT), que destaca el protocolo Matter. Con esta entrega, Mouser reúne a expertos en tecnología a nivel mundial de Connectivity Standards Alliance (CSA) y fabricantes líderes en la industria para explorar todos los aspectos de Matter, desde la introducción al mercado hasta las especificaciones de diseño.

Con el apoyo generalizado de la industria de los principales fabricantes de semiconductores, incluidos NXP Semiconductors, Silicon Labs, STMicroelectronics, Schneider Electric, Texas Instruments, Infineon Technologies, Nordic Semiconductor y Microchip Technology Inc., Matter promete revolucionar la tecnología de hogar inteligente. En esta entrega, Mouser brinda información y recursos para que ingenieros y desarrolladores cuenten con los conocimientos necesarios para diseñar productos que aprovechen las enormes posibilidades de este nuevo estándar. Para revisar la nueva y enriquecedora serie, visite https://www.mouser.mx/empowering-innovation-es/protocolo-matter.

La serie sobre Matter ofrece dos nuevos episodios del pódcast The Tech Between Us, presentado por el director de Contenido Técnico de Mouser, Raymond Yin. En los episodios parte uno y dos, Yin comparte una charla con Chris LaPré, responsable técnico de Connectivity Standards Alliance, en la que abordan la introducción de Matter en el mercado y exploran los tipos de dispositivos de hogar inteligente compatibles con el nuevo estándar. También analizan el papel de CSA con relación a Matter y las futuras áreas de interés. Un tercer pódcast, In Between the Tech, incluye una entrevista con Sujata Neidig, directora de marketing de Conectividad Inalámbrica de NXP Semiconductors. Aquí Neidig analiza los tipos de hardware y software detrás del protocolo Matter, cómo este afecta a los fabricantes en lo que respecta al diseño y desarrollo de productos, y qué consideraciones deben tener los ingenieros al diseñar con Matter.

“Matter ofrece una excelente e innovadora manera de conectar a fabricantes, ingenieros y consumidores a través de un protocolo unificado”, comentó Raymond Yin, director de Contenido Técnico de Mouser Electronics y presentador del pódcast The Tech Between Us. “Estoy muy contento de ver y compartir cómo las empresas y las personas ayudan a crear un mundo de dispositivos interconectados que nos permitan unirnos mediante el uso del estándar Matter”.

Por medio de entrevistas, infografías, artículos, webinars y blogs educativos, esta entrega explora temas como la forma de elegir un sistema en módulo (SoM) adecuado para la integración, consejos para usar Matter en el desarrollo de productos, tutoriales sobre el desarrollo de aplicaciones basadas en Matter y otras cuestiones de interés.

Los copatrocinadores de los episodios incluyen a los fabricantes Nordic Semiconductor, Schneider Electric, Texas Instruments, NXP Semiconductors, STMicroelectronics, Silicon Labs, Infineon Technologies y Microchip Technology Inc. El programa EIT de Mouser continúa brindando una variedad de contenido enriquecedor para complementar la conversación en el pódcast The Tech Between Us.

Siguiendo el estándar Matter, la serie EIT explorará con mayor profundidad la terapia digital, los sensores ambientales, Wi-Fi 7 y la visión artificial industrial. También permitirá los desarrollos técnicos necesarios para seguir el ritmo de un mundo en rápida evolución, además de brindar un panorama de una variedad de nuevos productos disponibles en el mercado. Creado en 2015, el programa de Mouser Empowering Innovation Together es uno de los programas de componentes electrónicos más reconocidos de la industria. Para obtener más información, visite https://www.mouser.com/empowering-innovation/ y siga a Mouser en Facebook, LinkedIn, Twitter y YouTube.

