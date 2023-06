Dans le cadre de sa série Empowering Innovation Together, Mouser Electronics marie la technologie de la maison intelligente et le protocole Matter

The Matter series features two new episodes of The Tech Between Us podcast, hosted by Mouser's Director of Technical Content Raymond Yin. (Graphic: Business Wire)

Breaking down walls in the smart home

DALLAS et FORT WORTH, Texas--(BUSINESS WIRE)--Mouser Electronics Inc., le distributeur spécialisé dans les lancements de nouveaux produits (New Product Introduction, NPI), chef de file du secteur et fournisseur de la plus large sélection de semi-conducteurs et de composants électroniques™, lance le dernier volet de sa série primée Empowering Innovation Together (EIT) qui met en lumière le protocole Matter. Pour ce nouvel épisode, Mouser a réuni des experts en technologie internationaux de la Connectivity Standards Alliance (CSA) et des fabricants leaders du secteur pour étudier tous les aspects de Matter, de la mise sur le marché aux normes de conception.

Bénéficiant du soutien industriel généralisé des principaux fabricants de semi-conducteurs, notamment NXP Semiconductors, Silicon Labs, STMicroelectronics, Schneider Electric, Texas Instruments, Infineon Technologies, Nordic Semiconductor et Microchip Technology Inc., Matter est bien parti pour révolutionner la technologie de la maison intelligente. Avec ce dernier volet, Mouser fournit aux ingénieurs et aux développeurs les informations, les ressources et les connaissances dont ils ont besoin pour concevoir des produits qui exploitent la puissance de cette nouvelle norme. Pour faire connaissance avec cette très instructive nouvelle série, visiter le site Web https://www.mouser.com/empowering-innovation/matter-protocol/.

La série Matter comprend deux nouveaux épisodes du podcast The Tech Between Us , animés par Raymond Yin, directeur du contenu technique chez Mouser. Dans les épisodes un et deux, Raymond Yin est rejoint par Chris LaPré, directeur technique de la Connectivity Standards Alliance. Le duo couvre la mise sur le marché de Matter et passe en revue les types d’appareils domestiques intelligents compatibles avec la nouvelle norme. Ils examinent également le rôle joué par l’ASC avec Matter, ainsi que les futurs champs d’intérêt prioritaires. Un troisième podcast, In Between the Tech, contient une interview de Sujata Neidig, directrice du marketing, connectivité sans fil, NXP Semiconductors. Mme Neidig y discute des types de matériel et de logiciels sur lesquels repose le protocole Matter, de l’impact de Matter sur les fabricants en termes de conception et de développement de produits, ainsi que des aspects que les ingénieurs doivent prendre en compte lorsqu’ils conçoivent des produits en utilisant Matter.

« Matter est un outil passionnant et innovant qui connecte les fabricants, les ingénieurs et les consommateurs via un protocole unifié, déclare Raymond Yin, directeur du contenu technique chez Mouser Electronics et animateur du podcast The Tech Between Us. Je suis ravi de voir comment les entreprises et les particuliers contribuent à créer un monde d’appareils interconnectés qui nous relient les uns aux autres en utilisant la norme Matter. »

Par le biais d’entretiens éducatifs, d’infographies, d'articles, de webinaires, de blogs et de tutoriels, cet épisode aborde une multitude de sujets : comment choisir un système sur module (SoM) approprié pour l’intégration, comment utiliser judicieusement Matter pour développer des produits, comment développer des applications basées sur Matter, et bien d’autres questions encore.

Ce nouvel épisode a été co-sponsorisé par les fabricants Nordic Semiconductor, Schneider Electric, Texas Instruments, NXP Semiconductors, STMicroelectronics, Silicon Labs, Infineon Technologies et Microchip Technology Inc. Le programme EIT de Mouser continue de produire une foule de contenus pertinents pour enrichir le dialogue du podcast The Tech Between Us .

Après la norme Matter, la série EIT abordera les thérapies numériques, les capteurs environnementaux, le Wi-Fi 7 et la vision artificielle industrielle. Elle décrira les avancées techniques nécessaires pour rester en phase avec l’évolution du monde et mettra en lumière divers nouveaux produits sur le marché. Créé en 2015, le programme Empowering Innovation Together de Mouser est l’un des programmes sur les composants électroniques les plus renommés du secteur. Pour plus d’informations, rendez-vous sur https://www.mouser.com/empowering-innovation/ et suivez Mouser sur Facebook, LinkedIn, Twitter et YouTube.

Pour plus d’informations sur Mouser, visiter le site Web https://www.mouser.com/newsroom/.

