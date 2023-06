Mouser Electronics erforscht den Schnittpunkt von Smart-Home-Technologie und Matter-Protokoll in der Reihe Empowering Innovation Together

The Matter series features two new episodes of The Tech Between Us podcast, hosted by Mouser's Director of Technical Content Raymond Yin. (Graphic: Business Wire)

Breaking down walls in the smart home

DALLAS & FORT WORTH, Texas--(BUSINESS WIRE)--Mouser Electronics Inc., der branchenweit führende Distributor für die Einführung neuer Produkte (NPI) mit der größten Auswahl an Halbleitern und elektronischen Komponenten™, bringt die nächste Ausgabe seiner preisgekrönten Empowering Innovation Together (EIT) Serie auf den Markt, unter Hervorhebung desMatter Protokolls. In dieser Ausgabe bringt Mouser globale Technologieexperten der Connectivity Standards Alliance (CSA) und branchenführende Hersteller zusammen, um alle Aspekte von Matter zu untersuchen, von der Markteinführung bis hin zu den Designspezifikationen.

Dank der breiten Unterstützung durch führende Halbleiterhersteller wie NXP Semiconductors, Silicon Labs, STMicroelectronics, Schneider Electric, Texas Instruments, Infineon Technologies, Nordic Semiconductor und Microchip Technology Inc. verspricht Matter, die Smart-Home-Technologie zu revolutionieren. In dieser Folge bietet Mouser Einblicke und Ressourcen, um Ingenieuren und Entwicklern das nötige Wissen zu vermitteln, damit sie Produkte entwerfen können, die die Leistungsfähigkeit dieses neuen Standards ausnutzen. Um die aufschlussreiche neue Serie zu lesen, besuchen Sie https://www.mouser.de/empowering-innovation-de/matter-protokoll.

Die Matter-Serie enthält zwei neue Folgen vonThe Tech Between Us (Die Technologie unter uns) Podcasts, moderiert von Raymond Yin, dem Direktor für technische Inhalte bei Mouser. In den Folgen eins und zwei wird Yin von Chris LaPré, Chief Technical Officer bei der Connectivity Standards Alliance, unterstützt. Die beiden berichten über die Markteinführung von Matter und erkunden die Arten von Smart Home-Geräten, die mit dem neuen Standard kompatibel sind. Sie gehen auch auf die Rolle ein, die die CSA bei Matter spielt, und auf die zukünftigen Schwerpunktbereiche. Ein dritter Podcast, In Between the Tech (Zwischen den Techniken), enthält ein Interview mit Sujata Neidig, Directorin of Marketing for Wireless Connectivity bei NXP Semiconductors. Sie spricht über die Arten von Hardware und Software, die hinter dem Matter-Protokoll stehen, über die Auswirkungen auf die Hersteller bei Produktdesign und -entwicklung sowie über die Überlegungen, die Ingenieure bei der Entwicklung mit Matter anstellen müssen.

"Matter bietet eine aufregende und innovative Möglichkeit, Hersteller, Ingenieure und Verbraucher über ein einheitliches Protokoll zu verbinden", sagt Raymond Yin, Mouser Electronics' Director of Technical Content und Moderator des The Tech Between Us (Die Technologie unter uns) Podcasts. "Ich bin begeistert zu sehen und zu erfahren, wie Unternehmen und Einzelpersonen dazu beitragen, eine Welt der vernetzten Geräte zu schaffen, die uns durch die Nutzung des Matter-Standards zusammenbringen."

Durch pädagogische Interviews, Infografiken, Artikeln, Webinars und Blogs werden in dieser Ausgabe Themen wie die Auswahl eines geeigneten System-on-Module (SoM) für die Integration, Tipps für die Verwendung von Matter in der Produktentwicklung, Tutorials für die Entwicklung von Anwendungen auf der Basis von Matter und vieles mehr behandelt.

Zu den Co-Sponsoren der Episode gehören die Hersteller Nordic Semiconductor, Schneider Electric, Texas Instruments, NXP Semiconductors, STMicroelectronics, Silicon Labs, Infineon Technologies und Microchip Technology Inc. Das EIT-Programm von Mouser bietet weiterhin eine Vielzahl von aufschlussreichen Inhalten, die die Gespräche im The Tech Between Us Podcast ergänzen.

Im Anschluss an den Matter-Standard wird sich die EIT-Reihe weiter mit digitalen Therapeutika, Umweltsensoren, Wi-Fi 7 und industrieller Bildverarbeitung befassen. Sie wird die technischen Entwicklungen aufzeigen, die erforderlich sind, um mit der sich entwickelnden Welt Schritt zu halten, und verschiedene neue Produkte auf dem Markt vorstellen. Das 2015 gegründete Mousers Empowering Innovation Together Programm ist eines der anerkanntesten Programme für elektronische Komponenten in der Branche. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie https://www.mouser.com/empowering-innovation/ und folgen Sie Mouser auf Facebook, LinkedIn, Twitter und YouTube.

Weitere Neuigkeiten von Mouser finden Sie unter https://www.mouser.com/newsroom/.

