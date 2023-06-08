威普羅與思科推出託管專用5G即服務解決方案，以加速企業數位轉型

新澤西州阿斯特布倫瑞克與印度班加羅爾--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--首屈一指的技術服務和諮詢公司威普羅 (Wipro Limited, NYSE：WIT，BSE：507685，NSE：WIPRO) 今日與思科 (Cisco, NASDAQ：CSCO) 合作推出託管專用5G即服務解決方案。這項新產品支援企業客戶將專用5G與其現有的LAN/WAN/雲基礎設施無縫整合，從而實現更出色的業務成果。

5G與其他互補技術正在跨資訊科技 (IT) 和運算技術 (OT) 基礎設施推動工作性質的轉變和數位轉型。思科和威普羅的託管專用5G可支援希望利用專用5G網路優勢、但又不想購買、運作和維護全套設備的機構。因為實施該解決方案的技術、運作和商業風險轉由威普羅和思科承擔，託管專用5G即服務解決方案能將與前期資本支出 (Capex) 投資相關的風險減至最低，並加快技術應用，令企業客戶受益匪淺。

思科網路高級副總裁兼供應商移動事業部總經理Masum Mir表示：「專用5G已為工廠、供應鏈、大學和企業園區、娛樂場所、醫院等各類使用案例提供連接性。我們與威普羅攜手打造了一個簡單直觀的專用5G解決方案，利用5G、物聯網、邊緣運算和Wi-Fi6技術的優勢來改善客戶獲得的成果。」

託管專用5G解決方案以思科領先同業的行動核心技術和物聯網 (IoT) 產品組合為基礎——涵蓋物聯網傳感器和閘道器、設備管理軟體，以及監控工具和控制面板。該解決方案由威普羅為客戶無縫構建、運作和管理。為支持合作夥伴關係，威普羅特別建立了專用5G實驗室來構建、測試和演示企業使用案例。

威普羅FullStride Cloud全球負責人Jo Debecker表示：「威普羅和思科在為企業和產業建構安全網路方面擁有多年的經驗。我們都全心投入這份合作夥伴關係，為客戶提供安全的雲託管專用5G服務。由於這是一種即服務解決方案，它一方面提供最大的優勢，一方面又將與擁有專用網路相關的人力資源和成本減至最低。」

威普羅Limited 5G/連接服務部副總裁Lourdes Charles說： 「專用5G整合將確保各類機構立足於新革命的前沿。我們很高興能夠拓展思科和威普羅之間的長期戰略關係，從而為企業客戶提供託管專用5G解決方案。為簡化客戶體驗，該解決方案將驗證關鍵任務用例、營運服務級別協議 (SLA) 和生命週期管理。威普羅透過我們的5G Def-i平台，全力協助客戶使用其專用5G網路，並提供一流的技術、定價和性能。」

關於Wipro Limited

威普羅 (Wipro Limited, NYSE：WIT，BSE：507685，NSE：WIPRO) 是一家領先的技術服務和諮詢公司，專注於建構創新解決方案，以滿足客戶最複雜的數位轉型需求。我們利用諮詢、設計、工程和營運等方面的全方位能力組合，幫助客戶實現其遠大抱負，並塑造面向未來的永續業務。我們超過25萬名的員工和業務合作夥伴分布於全球66個國家/地區，致力兌現我們的承諾——即幫助我們的客戶、同儕和社群在瞬息萬變的世界中蓬勃發展。如需更多資訊，請瀏覽我們的網站：www.wipro.com。

前瞻性陳述

本文包含的前瞻性陳述代表Wipro對未來事件的看法，其中有許多在本質上具有固有的不確定性，並不在Wipro的控制範圍之內。此等陳述包括但不限於與Wipro發展前景、其未來財務經營業績及其計畫、預期和打算有關的陳述。Wipro提醒讀者，本文中的前瞻性陳述受風險和不確定性影響，可能造成實際結果與此等陳述中預測的結果大相逕庭。這些風險和不確定性包括但不限於與以下因素有關的風險和不確定性：我們盈餘、收入和利潤的波動；我們創造和管理成長、完成擬議之企業行動的能力；IT服務領域的激烈競爭；我們保持成本優勢的能力；印度工資水準的提高；我們吸引和保留高技能專業人員的能力；固定價格、固定時間架構協議下產生的時間和成本超支；客戶集中；移民限制；我們管理國際業務營運的能力；我們重點關注領域對科技的需求減少；電信網路中斷；我們成功完成和整合潛在收購的能力；我們服務合約中的損害賠償責任；我們進行策略性投資的目標公司能否成功；政府財政獎勵的撤銷；政治動盪；戰爭；關於融資或收購印度以外公司的法律限制；他人對我們智慧財產權的非法使用；以及影響我們業務和產業的一般經濟形勢。

我們在向美國證券交易委員會呈遞的文件（包括但不限於20-F表格上的年報）中對可能影響我們未來經營業績的其他風險做了更完整的說明。如需查看這些文件，請瀏覽：www.sec.gov。我們可能會不時做出其他書面和口頭前瞻性陳述，包括公司向美國證券交易委員會呈遞的文件和我們向股東提出的報告中包含的陳述。我們不承擔更新任何由我們或代表我們不時作出的前瞻性陳述之責。

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