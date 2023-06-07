Wipro与思科推出托管私有5G即服务解决方案，以加速企业数字化转型

新泽西州阿斯特布伦瑞克和印度班加罗尔--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--首屈一指的技术服务和咨询公司Wipro Limited（NYSE：WIT，BSE：507685，NSE：WIPRO）今日与思科（NASDAQ：CSCO）合作推出托管私有5G即服务解决方案。该新产品支持企业客户将私有5G与其现有LAN/WAN/云基础设施无缝集成，从而实现更出色的业务成果。

5G和其他互补技术正在跨信息技术 (IT) 和运营技术 (OT) 基础设施推动工作性质的变化和数字化转型。思科和Wipro的托管私有5G旨在支持希望利用私有5G网络优势的组织，而无需购买、运营和维护网络。由于Wipro和思科承担了实施该解决方案的技术、运营和商业风险，托管私有5G即服务解决方案通过最大限度地降低与前期资本支出 (Capex) 投资相关的风险并加快技术采用，令企业客户受益匪浅。

思科网络高级副总裁兼供应商移动总经理Masum Mir表示：“私有5G已为工厂、供应链、大学和企业园区、娱乐场所、医院等广泛用例提供了连接性。我们与Wipro携手创建了一个简单直观的私有5G解决方案，利用5G、物联网、边缘和Wi-Fi6技术的优势来改善客户成果。

托管私有5G解决方案以思科行业领先的移动核心技术和物联网 (IoT) 产品组合为基础——涵盖物联网传感器和网关、设备管理软件，以及监控工具和仪表板。该解决方案由Wipro为客户无缝构建、运营和管理。为支持合作伙伴关系，Wipro创建了专门的私有5G实验室来构建、测试和演示行业用例。

Wipro FullStride Cloud全球负责人Jo Debecker表示：“Wipro和思科在为企业和行业构建安全网络方面拥有多年的经验。我们都致力于建立合作伙伴关系，并为我们的客户提供安全的云托管私有5G服务。由于这是一种即服务解决方案，它提供了最大的益处，同时最大限度地降低了与拥有私有网络相关的人力资源和成本。”

Wipro Limited 5G/连接服务副总裁Lourdes Charles说道： “私有5G集成将确保组织立足于新革命的前沿。我们很高兴能拓展思科和Wipro之间的长期战略关系，从而为企业客户提供托管私有5G解决方案。为简化客户体验，该解决方案将验证关键任务用例、运营服务级别协议和生命周期管理。Wipro全面致力于通过我们的5G Def-i平台，帮助客户使用其私有5G网络，并提供一流的技术、定价和性能。”

关于Wipro Limited

Wipro Limited（NYSE：WIT，BSE：507685，NSE：WIPRO）是一家领先的技术服务和咨询公司，专注于构建创新解决方案，以满足客户最复杂的数字化转型需求。我们利用咨询、设计、工程和运营等方面的整体能力组合，帮助客户实现其最雄心勃勃的抱负，并塑造面向未来的可持续业务。我们在66个国家/地区拥有超过250,000名员工和业务合作伙伴，并致力于兑现我们的承诺，即帮助我们的客户、同事和社区在瞬息万变的世界中蓬勃发展。如需更多信息，请访问我们的网站www.wipro.com。

前瞻性陈述

本文包含的前瞻性陈述代表Wipro对未来事件的看法，其中有许多在本质上具有固有的不确定性，并不在Wipro控制范围之内。此等陈述包括但不仅限于与Wipro发展前景、其未来财务经营业绩及其计划、预期和打算有关的陈述。Wipro提醒读者，本文中的前瞻性陈述受风险和不确定性影响，可能造成实际结果与此等陈述中预测的结果大相径庭。这些风险和不确定性包括但不仅限于与以下因素有关的风险和不确定性：我们盈利、收入和利润的波动；我们创造和管理增长、完成拟议之企业行动的能力；IT服务领域的激烈竞争；我们保持成本优势的能力；印度工资水平的提高；我们吸引和保留高技能专业人员的能力；固定价格、固定时间的框架协议下产生的时间和成本超支；客户集中；移民限制；我们管理国际业务运营的能力；我们重点关注领域的技术需求的减少；电信网络中断；我们成功完成和整合潜在收购的能力；我们服务合同中的损害赔偿责任；我们的战略投资目标公司能否成功；政府财政奖励的撤销；政治动荡；战争；关于融资或收购印度以外公司的法律限制；他人对我们知识产权的非法使用；以及影响我们业务和行业的一般经济形势。

我们向美国证券交易委员会提交的文件（包括但不限于20-F表格上的年报）中更全面地描述了可能影响我们未来经营业绩的其他风险。这些文件可在www.sec.gov上获取。我们可能会不时做出其他书面和口头前瞻性陈述，包括公司向美国证券交易委员会提交的文件和我们向股东提交的报告中包含的陈述。我们不承诺更新我们或代表我们不时作出的任何前瞻性陈述。

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