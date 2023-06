Wipro e Cisco lançam solução 5G como serviço privada e gerenciada para acelerar a transformação digital corporativa

EAST BRUNSWICK, N.J. e BENGALURU, Índia--(BUSINESS WIRE)--A Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), empresa líder em consultoria e serviços de tecnologia, lançou hoje uma solução 5G como serviço privada e gerenciada em parceria com a Cisco (NASDAQ: CSCO). A nova oferta permite que os clientes corporativos obtenham melhores resultados de negócios mediante a integração perfeita do 5G privado com sua infraestrutura LAN/WAN/Cloud existente.

A natureza mutável do trabalho e a transformação digital nas infraestruturas de Tecnologia da Informação (TI) e Tecnologia Operacional (TO) vêm sendo impulsionadas pelo 5G e outras tecnologias complementares. O 5G privado e gerenciado da Cisco e da Wipro oferece suporte a organizações que buscam aproveitar as vantagens de uma rede 5G privada sem necessidade de adquirir, executar e manter uma. A solução como serviço beneficia clientes corporativos ao minimizar riscos associados a investimentos iniciais de capital (Capex) e agiliza a adoção da tecnologia, pois a Wipro e a Cisco assumem riscos técnicos, operacionais e comerciais ao implementar a solução.

"O 5G privado já está permitindo conectividade a uma ampla gama de casos de uso em fábricas, cadeias de fornecimento, campus universitários e empresariais, locais de entretenimento, hospitais e muito mais", disse Masum Mir, Vice-Presidente Sênior e Diretor Geral de Mobilidade de Provedores da Cisco Networking. "Criamos uma solução 5G privada, simplificada e intuitiva com a Wipro, aproveitando as vantagens das tecnologias 5G, IoT, Edge e Wi-Fi6 para aprimorar os resultados dos clientes."

A solução 5G privada e gerenciada foi criada com base na tecnologia de núcleo móvel líder do setor e no portfólio de Internet das Coisas (IoT) da Cisco, abrangendo sensores e gateways de IoT, software de gerenciamento de dispositivos, bem como ferramentas de monitoramento e painéis. A solução foi perfeitamente concebida, executada e gerenciada pela Wipro para os clientes. Com o fim de apoiar a parceria, a Wipro criou um laboratório 5G privado dedicado a elaborar, testar e demonstrar casos de uso do setor.

"A Wipro e a Cisco têm uma longa história de construção de redes seguras para empresas e indústrias", disse Jo Debecker, Diretor Global da Wipro FullStride Cloud. "Estamos ambos dedicados à parceria e ao fornecimento de um serviço 5G privado, seguro e gerenciado em nuvem a nossos clientes. Por ser uma solução como serviço, oferece o máximo de benefícios, ao minimizar recursos humanos e custos associados à propriedade de uma rede privada."

Lourdes Charles, Vice-Presidente de Serviços 5G / Conectividade da Wipro Limited disse, "A integração 5G privada irá colocar as organizações no auge de uma nova revolução. Temos o prazer de expandir nosso relacionamento estratégico de longa data entre a Cisco e a Wipro para incluir soluções 5G privadas e gerenciadas a clientes corporativos. A fim de simplificar a experiência do cliente, a solução irá validar casos de uso de missão crítica, contratos a nível de serviço de operações e gerenciamento do ciclo de vida. A Wipro está totalmente comprometida com nossa plataforma 5G Def-i, para auxiliar os clientes com suas redes 5G privadas através da melhor tecnologia, preço e desempenho da categoria."

