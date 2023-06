LTIMindtree et SNP en partenariat pour lancer “Fast Forward” pour BLUEFIELD™ Implementation

HEIDELBERG, Allemagne & MUMBAI, Inde--(BUSINESS WIRE)--LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], une société globale de conseil en technologie et solutions numériques, en collaboration avec SNP Schneider-Neureither & Partner SE (ISIN: DE0007203705), un fournisseur de taille mondiale de solutions logicielles pour les processus de transformation numérique, la migration automatisée des données et la gestion des données dans l'environnement SAP, vient d'annoncer aujourd'hui le lancement de “Fast Forward” pour la mise en œuvre de BLUEFIELD™, solution alimentée par l'approche exclusive de SNP.

L'offre conjointe – “Fast Forward” – est une solution pour l'entier cycle de vie, conçue pour accélérer la migration d'une société sur la plateforme SAP S/4HANA avec un risque minimal, tout en gardant l'avantage de l'ERP existant. Cela combine les capacités globales et les connaissances dans le domaine de LTIMindtree S/4HANA à la plateforme CrystalBridge® de SNP et à la technologie Rapid Empty Shell Creation pour transformer les investissements SAP existants sans devoir redessiner leurs anciens systèmes.

Comme partie du partenariat, mettront également les bases d'un centre conjoint d'innovation pour offrir aux clients des solutions personnalisées.

“CrystalBridge® est la meilleure suite logicielle au monde en termes de transformation des données, qui analyse, met en œuvre et enregistre les changements des systèmes de TI automatiquement. Elle fournit des avantages clairs en termes de qualité, tout en réduisant de manière significative la durée et les dépenses associées aux projets de transformation,” a déclaré Lutz Lambrecht, vice-président directeur de Partner Management, SNP. “Cette collaboration avec LTIMindtree sera la combinaison entre les principes techniques de notre suite logicielle et l'ADN technique de LTIMindtree dans le domaine pour livrer une transformation agile et une flexibilité capables d'assurer une expérience utilisateur inégalable et des processus commerciaux automatisés.”

“Lors de la transformation de S/4HANA, beaucoup d'organisations se confrontent au choix entre redéfine ou récrire tout le noyau ou de continuer avec les processus existants, non optimisés et les données TELLES QUELLES,” a déclaré Sudhir Chaturvedi, Directeur et président permanent, marchés, LTIMindtree. “Les synergies provenant de LTIMindtree et SNP sous la forme de Fast Forward établiront sans problèmes un processus industrialisé capable de fournir un impact minimum et des projets de transformation SAP rapides et à valeur élevée, des économies significatives, une efficacité opérationnelle et des résultats commerciaux positifs pour ses clients de partout dans le monde et de tous les domaines d'activité.”

À propos de SNP

SNP (symbole : SHF.DE) aide les sociétés du monde entier à débloquer l'entier potentiel de leurs données et d'établir leur propre trajet personnalisé vers l'avenir numérique. CrystalBridge®, la plateforme d'excellence des données de SNP et l'approche BLUEFIELD™ ont établi une norme importante dans le domaine pour la restructuration et la modernisation des systèmes SAP plus rapidement et de manière plus sûre, tout en contrôlant en nuage les inovations fondées sur les données. La société travaille avec environ 2 600 clients de toutes tailles et de tous les domaines, au niveau mondial, y compris 21 sociétés DAX40 et 95 membres de Fortune 500.

Le Groupe SNP a environ 1 400 employés partout dans le monde, dans plus de 40 emplacements de 15 pays. Le siège de la société est en Allemagne, à Heidelberg, et a généré des revenus de 173,4 millions d'Euros pour l'année financière 2022.

Plus d'informations disponibles sur www.snpgroup.com

BLUEFIELD™ est la marque de commerce de SNP Schneider-Neureither & Partner SE.

À propos de LTIMindtree :

LTIMindtree est une société globale de conseil en technologie et solutions numériques qui permet aux entreprises de tous les domaines de réinventer les modèles commerciaux, d'accélérer l'innovation et de maximiser la croissance en contrôlant les technologies numériques. Comme partenaire de transformation numérique pour plus de 700 clients, LTIMindtree a une riche expérience dans le domaine et la technologie, pour contribuer à la supériorité obtenue par différenciation compétitive, aux expériences client et aux résultats commerciaux dans un monde caractérisé par la convergence. Alimentée par plus de 84 000 professionnels et entrepreneurs talentueux de plus de 30 pays, LTIMindtree — une société Larsen & Toubro Group — combine les points forts reconnus dans le secteur de l'ancienne Larsen et Toubro Infotech et Mindtree pour résoudre les défis commerciaux les plus compliqués, tout en fournissant la transformation à l'échelle. Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.ltimindtree.com/.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.